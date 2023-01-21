給十九歲的我｜從少女成長見證香港10年時代變遷　導演一句引反思

【給十九歲的我／影評】一部紀錄片，既是能夠紀錄一個真實的故事，同時也可以紀錄一段成長的過程，在這段經歷過程中，可以看到捕捉人物的轉變，和他們的成長。張婉婷導演最新執導的作品，以六位於英華女校的學生，從學校準備重建，引申六位女生的成長和蛻變。《給十九歲的我》一段成長的片段，見證女生們的轉變，共度香港的社會變遷。



《給十九歲的我》紀錄了六位於英華女校就讀的六位女生，包括阿佘、阿聆、馬燕茹、香港小姐、Madam、阿雀，她們來自不同的家庭背景，從2011年開始，她們準備迎接學校的重建，即將由半山遷到深水埗的臨時校舍，希望在她們中六的一年，回到舊校址繼續上學和畢業。在這六年的中學生活裡，她們於新校址展開新的學校生活，這段時間，遇到不同人和事，置身於香港這個動盪的年頭，她們如何面對學業、家庭、友情、和未來呢？

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因為英華女校校舍重建與暫時搬遷，學校邀請了校友張婉婷，經歷十年的攝製，從2011年起開始以影像捕捉，記下的不只是英華女校重建的前和後，或是六位女生的成長，還有的是記錄了香港的時代轉變，讓觀眾在她的掌鏡中，看到了我們曾經與現在經歷的香港。張婉婷以第一身的角度，配以她的旁白，走進英華女校，接觸六位在校內就讀的女生，鏡頭下的她們，看似只是一位我們擦身而過的女生，但是從張婉婷的紀錄影像，捕捉了她們心底裡的說話。

雖然因為人物頗多，張婉婷以不同的章節，頗長的篇幅，紀錄六位女生於中學生活的憧憬與期盼，人物性格鮮明，有些已經開始計劃自己的將來，有些仍然在思考自己未來的道路如何地走，大概她們很早就已經想到自己將來的人生會是甚樣。張婉婷直接地走進六位女生的平日生活，她們跟家人之間的關係，每天如何地「把握時間」，跟隨時間表生活，父母離異後的獨自成長等等，這些都會顯現出當代或現今年青人，對於成長的一個過程和片段。

「hae係一種生活態度」



中學時期的阿雀在片中講出的一句說話，不只是講了自己的心底話，可能也是你或我的心聲，有誰不想hae呢？觀看電影的這一刻，周邊傳來不少的笑聲，可是這一刻，根本就笑不出一聲，這不並是認同與否，而是心裡想了一會，就給阿雀當時的年紀，就已經說出了這一句說話，大概她也已經想到在未來成長的一刻，是要繼續這樣的hae？還是要積極地去學習如何生活呢？張婉婷帶給了觀眾一條自我思考的問題。

從電影的影像裡，看到張婉婷的拍攝過程並不是十分順利，不只是因為女生踏入青春期後，開始厭惡鏡頭，對拍攝的煩擾，影響和阻礙她們的生活，加上學校重建時間的延誤，導致女生們未能就讀中六時期能夠重回舊校址，於是，張婉婷只好在拍攝上作出一點的改動，令影片能夠順利完成。影片的後段部份，張婉婷提及到香港這數年期間的變化，從影像裡重現了社會運動的片段，還有今天我們戴著口罩的日子，張婉婷所捕捉的，並不只是這女生們，而是整個香港社會，身為觀眾們，感到張婉婷在她的影像裡，帶出了她對於母校和香港的情意。

「Those were the days, my friend. We thought they’d never end」



Those Were The Days，女生們於英文堂聆聽測驗時的填充題目，便是聽著這首歌曲，張婉婷則以這首歌曲貫穿整部電影，影像呈現出女生們跑樓梯的畫面，構建了張婉婷個人的風格，歌曲比喻著這班女生們（或是校內的女生們）一起成長的愉快和荊棘，笑聲裡流露著她們對成長和未來的憂心，她們一起努力的學習，一起愉快地跳舞，一起面對的困難和掙扎，鼓起勇氣，一起成長，友誼永固，寫下一封送給自己十九歲的情書。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​