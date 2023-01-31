毒舌大狀｜彭楚盈案轟動全港　身首異處被發現在陳方安生兄長物業

由黃子華、王丹妮主演的《毒舌大狀》10日內票房已迫近6000萬，除了演員陣容強勁，劇情亦引起外界關注。劇情講述王丹妮飾演的名模，被判誤殺女兒而入獄17年，當初無法協助她洗脫罪名的黃子華不惜一切為其翻案。審訊期間驚覺要對抗的不止是真正兇手，還有能影響整個司法制度的龐大勢力。

戲中黃子華扭盡六壬為王丹妮翻案。（劇照）

由於《毒舌大狀》的命案令不少網民想起發生在1999年、轟動全港的「彭楚盈白骨案」。彭楚盈的骸骨被發現在前政務司司長陳方安生兄長方曼生的物業中，屍體已經化成白骨，頭骨竟然在旁的垃圾桶中，死狀非常恐怖。由於被發現時估計已死去4年有多，鑑證人員無法在屍體上找到軟組織和基因樣本，最後法醫從牙齒及以相片重疊法確認死者是已經失蹤幾年的模特兒彭楚盈。

王丹妮於《毒舌大狀》裡的角色由名模成為階下囚，食煙、化醜、蓬頭垢面樣樣齊。（《毒舌大狀》電影劇照）

翻查多年前的報道，死者彭楚盈是方曼生的情人，有指彭楚盈認識方曼生時只有20歲，由於男方當時已婚，彭楚盈曾三度為對方墮胎。在彭楚盈的日記內，發現所有有關方曼生的頁數均被撕掉，在現場的垃圾桶亦發現了一個曾使用過的安全套。加上彭楚盈竟然身首異處，方曼生就成為兇殺案的嫌疑人。

作為王丹妮第二部參演電影，她落足心機學習與觀察演戲的方法。（《毒舌大狀》電影劇照）

案件疑點重重，案件原由油麻地警區列作謀殺案處理，但交到西九龍重案組即變為普通的骸骨發現案。除了日記被撕掉，現場發現的安全套未經化驗便離奇消失，加上警方透露屍體被發現前，方曼生曾多次出入這單位，令人懷疑有人耍手段隱瞞真相。

TVB節目《逝者代言人》曾研究彭楚盈案。（節目截圖）

其後，案件於2005年重啟死因研訊，法醫解釋有理由相信，當時屍體向右側臥在地上，頭擱在垃圾桶上，頸骨抵在垃圾桶的邊緣。屍體應該在腐化後，頸骨第三節與第四節因沒有軟組織連接而分離，頭骨與頭三節頸骨跌入垃圾桶中，其餘骸骨跌在地上。加上現場並沒有發現任何血跡，故最後判處彭楚盈死於死於不幸或意外。