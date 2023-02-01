彭楚盈案丨翁靜晶爆內幕預被淋漒水　翁母做軍師︰我媽都係女英雄

《毒舌大狀》是一部黑色喜劇的律政電影，故事令人聯想起1999年的彭楚盈白骨奇案。《毒》講述王丹妮飾演的名模，被判誤殺女兒而入獄17年，當初無法協助她洗脫罪名的黃子華，不惜一切都要為這位現代「戚秦氏」翻案，審訊期間發現要對抗的不止是真正兇手，還有其背後龐大勢力，甚至乎整個司法制度。

翁靜晶做律師後接過好多奇案。（網上圖片）

疑為黃子華角色原型的翁靜晶日前在facebook轉帖相關文章，寫道：「彭楚盈案：發生在香港殖民時代的法治悲劇。當中有隻手遮天的管治人物，被操縱的警隊，以及不作為的法庭。絕對可以拍成電影。」有網民問翁靜晶當年揭發案件時，何以不受勢力左右，她回答：「接案之後一星期，方曼生向我提出起訴，入稟禁制我就案件有關其貨倉提問。這是第一次攻擊。再而，他去澳門找我媽媽，叫我收手。方是澳門賭王葉漢的律師，與吾母認識。這是第二回合。之後，媽媽叫我出庭帶一支清水。萬一被人淋漒水，可以即時清洗。至此，已經是豁出去了。」

翁靜晶透露當年彭楚盈案，有人向翁母要求她勸翁靜收手。（翁靜晶fb截圖）

翁靜晶接受《香港01》訪問表示多年來接過無數奇案，經常有人用各式各樣方法勸阻她「收手」，但她仍無畏無懼絕不退縮。她說：「無論我接乜case，啲人都好鍾意搵我阿媽。好似定慧寺單嘢又係咁，有班大和尚過澳門同我媽講，叫我鬆手唔好掂，但佢太低估我哋，我阿媽都係女英雄。我阿媽以前七百萬元大劫案佢當年都有份破，佢都係偵探，破好多案，亦係我嘅助手，好多嘢我都有同佢傾，佢有份度橋架，好醒。」

翁靜晶都有得力助手

戲中黃子華有位得力助手楊偲泳，現實中，翁靜晶亦有兩位好幫手。她指當年警方沒有提供案件相關文件，唯獨是數百張現場相片，她和團隊憑著相中一些細微線索揭開假面具，成破案關鍵，她說：「當時梁耀忠去廟街買咗好多放大鏡，所有陪審員手中都有一個，大家要好仔細先睇到成件事背後隱藏嘅嘢。當年法官都叫我福爾摩斯，我諗Martin（楊雲峯律師）就係華生。Martin係我唯一徒弟，我諗咗好多嘢出嚟，佢幫我手進行調查，佢現在都秉承我嘅風格，以前好多奇怪案都經由我哋處理，現在啲人都順理成章搵Martin。」

她指退休後由Martin 接手她的律師樓，而另一位蕭小姐則負責幫她重寫所有手寫稿件予報社，她笑說：「蕭小姐都係我一個好好嘅助手，搵好多資料，我寫嘅字冇人識睇，所以全部由佢重抄一次。」

翁靜晶（受訪者提供）

翁靜晶兩位得力助手，包括唯一徒弟Martin（右）和蕭小姐（左）。（受訪者提供）