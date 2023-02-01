彭楚盈案丨翁靜晶爆內幕預被淋漒水　翁母做軍師︰我媽都係女英雄

撰文：程嵐風
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《毒舌大狀》是一部黑色喜劇的律政電影，故事令人聯想起1999年的彭楚盈白骨奇案。《毒》講述王丹妮飾演的名模，被判誤殺女兒而入獄17年，當初無法協助她洗脫罪名的黃子華，不惜一切都要為這位現代「戚秦氏」翻案，審訊期間發現要對抗的不止是真正兇手，還有其背後龐大勢力，甚至乎整個司法制度。

翁靜晶做律師後接過好多奇案。（網上圖片）

疑為黃子華角色原型的翁靜晶日前在facebook轉帖相關文章，寫道：「彭楚盈案：發生在香港殖民時代的法治悲劇。當中有隻手遮天的管治人物，被操縱的警隊，以及不作為的法庭。絕對可以拍成電影。」有網民問翁靜晶當年揭發案件時，何以不受勢力左右，她回答：「接案之後一星期，方曼生向我提出起訴，入稟禁制我就案件有關其貨倉提問。這是第一次攻擊。再而，他去澳門找我媽媽，叫我收手。方是澳門賭王葉漢的律師，與吾母認識。這是第二回合。之後，媽媽叫我出庭帶一支清水。萬一被人淋漒水，可以即時清洗。至此，已經是豁出去了。」

翁靜晶透露當年彭楚盈案，有人向翁母要求她勸翁靜收手。（翁靜晶fb截圖）

翁靜晶接受《香港01》訪問表示多年來接過無數奇案，經常有人用各式各樣方法勸阻她「收手」，但她仍無畏無懼絕不退縮。她說：「無論我接乜case，啲人都好鍾意搵我阿媽。好似定慧寺單嘢又係咁，有班大和尚過澳門同我媽講，叫我鬆手唔好掂，但佢太低估我哋，我阿媽都係女英雄。我阿媽以前七百萬元大劫案佢當年都有份破，佢都係偵探，破好多案，亦係我嘅助手，好多嘢我都有同佢傾，佢有份度橋架，好醒。」

翁靜晶都有得力助手

戲中黃子華有位得力助手楊偲泳，現實中，翁靜晶亦有兩位好幫手。她指當年警方沒有提供案件相關文件，唯獨是數百張現場相片，她和團隊憑著相中一些細微線索揭開假面具，成破案關鍵，她說：「當時梁耀忠去廟街買咗好多放大鏡，所有陪審員手中都有一個，大家要好仔細先睇到成件事背後隱藏嘅嘢。當年法官都叫我福爾摩斯，我諗Martin（楊雲峯律師）就係華生。Martin係我唯一徒弟，我諗咗好多嘢出嚟，佢幫我手進行調查，佢現在都秉承我嘅風格，以前好多奇怪案都經由我哋處理，現在啲人都順理成章搵Martin。」

她指退休後由Martin 接手她的律師樓，而另一位蕭小姐則負責幫她重寫所有手寫稿件予報社，她笑說：「蕭小姐都係我一個好好嘅助手，搵好多資料，我寫嘅字冇人識睇，所以全部由佢重抄一次。」

翁靜晶（受訪者提供）
翁靜晶兩位得力助手，包括唯一徒弟Martin（右）和蕭小姐（左）。（受訪者提供）
翁靜晶現任老公何猷彪亦正修讀法律系課程，努力追平太太博士銜頭。（翁靜晶Facebook）

毒舌大狀真人真事？

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在幾部賀歲片中，由毒舌大狀一直大幅度領先，2023電影票房持續更新。而在戲中飾演大律師的子華，更指是從影以來最具挑戰性的演技終極大爆發王丹妮更指有得鬧黃子華暗爽。更多專訪請看:
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