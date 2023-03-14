奧斯卡｜奧斯汀畢拿霉足十幾年　憑一招奪得《貓王》角色翻身

《第95屆奧斯卡頒獎禮》昨日（13日）舉行，本為大熱的奧斯汀畢拿（Austin Butler），於金球獎憑《貓王》（Elvis）揮低勁敵班頓費沙（Brendan Fraser）勇奪戲劇類最佳男主角。可惜來到奧斯卡，就要將小金人拱手相讓予班頓費沙。

導演大讚奧斯汀畢拿並非模仿貓王，而是演活貓王。（劇照）

現年31歲的奧斯汀畢拿，13歲時獲星探發掘入行，為專注發展演藝事業，中一後便離開學校在家自學。奧斯汀為Nickelodeon兒童頻道拍過不少作品，亦客串演出過迪士尼劇集《樂壇Teen後》（Hannah Montana），累積了不少人氣。不過成年後奧斯汀的人氣反而越來越低，觀眾普遍更關注他跟前女友、《歌舞青春》（High School Musical）女星Vanessa Hudgens的戀情，基本人無代表作。

奧斯汀畢拿的表現獲貓王女兒Priscilla Presley認可。（Getty Images）

《貓王》絕對是奧斯汀的事業轉捩點，從Ansel Elgort、Miles Teller、艾倫莊遜（Aaron Taylor-Johnson）及Harry Styles等眾多年輕人氣男星中脫穎而出成功奪得角色。據悉，奧斯汀憑含淚演繹歌曲《Unchained Melody》的影片，令導演巴茲雷曼（Baz Luhrmann）為之驚艷，加上影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）特意致電導演加持，為奧斯汀鋪下登影帝之路。

接拍《貓王》前，奧斯汀畢拿最出名是跟Vanessa Hudgens的戀情。（Getty Images）