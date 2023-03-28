曼達洛人︱古古逃離66號密令殲滅　新出場雙劍絕地武士暗藏支線？

《星球大戰》（Star Wars）原創劇集《曼達洛人》（The Mandalorian）第三季已於3月1日上線Disney+串流平台，每逢星期三更新一集。來到第三季第四集，劇情揭開帝國崛起前夕、絕地武士遭到黑帝親自下達的第66號密令（Order 66）屠殺，古古（Grogu）在複製人大軍的追殺下，如何從銀河系首都逃出生天。

以下內容含有《曼達洛人》第三季第四集內容劇透，未睇的讀者慎入！

《曼達洛人》劇集第三季，披露更多古古在遇到Din Djarin以前的背景與經歷。（《曼達洛人》劇集劇照）

古古早已是絕地武士學徒

《曼達洛人》第三季第四集劇情講述，古古在Din Djarin的部族裡開始接受成為曼達洛人的訓練，並結合過去絕地武士對原力的控制，令一眾族人十分驚訝。同時，在打造古古的第一片曼達洛族Bestar盔甲時，古古回憶起一段難以回首的往事：時間回到28年前，帝國崛起時所下達殲滅絕地武士的66號密令，當時古古是絕地武士聖殿裡的其中一位武士學徒，在一班絕地武士的掩護下撤離。

古古在一段回憶當中，揭露他早於帝國崛起前，已經是絕地武士聖殿裡的其中一位學徒。（《曼達洛人》劇集劇照）

古古在殲滅絕地武士的66號密令之中，在一眾絕地武士的掩護下逃離絕地武士聖殿。（《曼達洛人》劇集劇照）

當時66號密令由已投向原力黑暗面的Anakin Skywalker領軍，而他的兒子Luke Skywalker，亦即於上季粉墨登場、繼續教導古古掌握原力控制的大師，仍未出生，可見古古的歲數其實比Luke Skywalker更年長，估計最少三十歲，甚至與「父親」Din Djarin相若。

殲滅絕地武士的66號密令，由投向原力黑暗面的Anakin Skywalker領軍，當時他的孖生子女Luke Skywalker與Leia Skywalker仍未出生。（《星球大戰前傳III黑帝君臨》電影劇照）

新絕地武士登場

在古古逃避複製人軍團的追殺途中，他遇到了一位從未於其他《星球大戰》作品裡登場的絕地武士Kelleran Beq，他拾起陣亡的絕地武士配劍，利用雙劍力戰複製人軍團，並帶領古古逃離銀河系首都Coruscant，跳進未知的超光速軌道。從逃離期間協助安排飛船的近衞軍直稱Kelleran Beq的姓名可見，Beq並非大師級的絕地武士，實力與年資理應比Obi-Wan Kenobi大師及以武士身份進入絕地武士議會的Anakin Skywalker低。

《曼達洛人》第三季第四集裡，絕地武士Kelleran Beq在拯救古古時出手，此前他從未於其他《星球大戰》作品登場。（《曼達洛人》劇集劇照）

Kelleran Beq比其他絕地武士實力更強，但從稱呼可見他的資歷仍比Obi-Wan Kenobi大師與Anakin Skywalker淺。（《曼達洛人》劇集劇照）

Kelleran Beq在古古的回憶中，帶領他逃離銀河系首都Coruscant，坐飛船逃進超光速軌道。（《曼達洛人》劇集劇照）

然而從Kelleran Beq帶領古古逃離Coruscant的情節可見，Beq應為Skywalker徒弟Ahsoka Tano以外，從66號密令生還的絕地武士，配合《波巴費特之書》（The Book og Boba Fett）Ahsoka出現的劇情，將會衍生另一條支線，讓絕地武士元素再次注入《星球大戰》的外傳劇集，甚至影響將會推出的《Ahsoka》外傳劇集。