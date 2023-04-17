金像獎丨麥沛東娶靚老婆靠舞台魅力　楊偉倫被連詩雅一篤硬軚

《第41屆香港電影金像獎頒獎典禮》昨晚（15日）圓滿結束，麥沛東和楊偉倫（阿卵）憑《正義迴廊》首度獲提名「最佳男主角」，惜最終敗給3度封影帝的劉青雲，雖敗猶榮。

日前麥沛東和楊偉倫一齊接受楊詩敏（蝦頭）和連詩雅主持的《絲打圍佬》訪問，談「撩女」秘技，並大玩電影中金句：「撩我啦～撩我啦～我冇問題㗎！」

麥沛東和楊偉倫一齊接受蝦頭和連詩雅主持的《絲打圍佬》訪問，談「撩女」秘技。（影片截圖）

楊偉倫表現比較怕羞，蝦頭覺得反而更吸引異性，連詩雅即用手指篤一篤楊偉倫手臂，他自然反應縮開，雙手攬住自己「硬晒軚」，尷尷尬尬說：「呢啲我真係會好驚㗎嘛！」他以「負數」形容撩女仔經驗值，自言求學階段追靚女已遇過好多挫敗，苦笑說：「讀書時靚女梗係配靚仔，我呢人咁走去，中學時就建立要有自知之名......無理由當自己Jeffrey（魏浚笙）咁做嘢。」如果太過進取，他覺得自己有機會被人控告（性）騷擾，在自然環境下建立感情才是上上之策。據悉他跟演藝學院師妹拍拖5年多，雖然至今仍是「無殼蝸牛」，但二人已有共識計劃結婚。

阿卵與阿東在對方拍攝時，亦會與導演一同研究對方的演繹方法。（《正義迴廊》電影劇照）

連詩雅見楊偉倫咁怕羞，忍唔住用手指篤一篤對方。（影片截圖）

楊偉倫被連詩雅篤一篤就「硬晒軚」連環圖：

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麥沛東去年底與拍拖5年的圈外女友趙雪翎結婚，他自認是一個慢熱的人，但對太太卻是一見鍾情。他透露與太太是在劇團認識，由對方第一日見工已對她有印象，「我係全職演員，有日佢嚟見Marketing，我離遠就見到，嘩，呢個女仔咁靚嘅，有個咁印象。」

由於當時仍有一個穩定女友，麥沛東直至分手後，才向太太展開熱烈追求。而第一次「撩」太太說話都好開場白式：「以為你見完工算，原來你做咗。」他指約食飯第一晚已有講不盡的話題，「唔知你哋有冇試過，傾偈傾到側邊冇晒嘢，（收舖？）係睇唔到其他嘢，嗰晚冇dead air，我好怕兩個陌生人咁相處會冇嘢講，但同佢又冇，不斷傾，佢都鍾意藝術，跳modern dance 會一齊去睇，大家有共同興趣好多嘢傾。」

麥沛東飾演智商偏低的第二被告唐文奇，演技獲讚。（《正義迴廊》電影劇照）

麥沛東與女友去年底拉埋天窗。（麥沛東IG）

一對戀人，能夠成為終身伴侶，最重要懂得互相欣賞。麥沛東透露太太亦很欣賞他在舞台的魅力，「認真，我哋做舞台嗰種威力，係一上台板就會認真focus，佢係會覺得好charm，佢都會講（我知）。」二人拍拖多年，直至去年有結婚共識，麥沛東亦選擇在自己生日當天求婚，「我同佢都唔係太鍾意一大班人，純粹兩個人，我有寫讀白，但太緊張冇攞出嚟睇。買咗99支藍玫瑰送畀佢，有整相架、卡.....當日我係病住求婚，出去食完飯返酒店，我已唔舒服到想嘔，.有共識結婚，佢知我會求，但要佢記住呢日，難忘，嗰日我病住，酒店求婚。我生日，出去行咗陣街，食餐飯，唔舒服到嘔，好在call咗班friend幫我準備啲嘢，好難忘。」

麥沛東娶靚老婆靠舞台魅力。（影片截圖）

三人都係舞台劇演員，有好多合作機會。（影片截圖）

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