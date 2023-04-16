金像獎2023｜《給十九歲的我》校方拒交片 提名片段只播剪接師相
撰文：鄧穎琪
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《第四十一屆香港電影金像獎頒獎禮》今晚（16日）舉行，《給十九歲的我》早前鬧出極大爭議，電影終下架收場。這套電影的版權在英華女書院，校方拒絕交片予金像獎大會，因此在播放入圍片段時，有別於其餘四套電影，大會只以照片方式顯示《給十九歲的我》，播放剪接師郭偉倫、陳序慶的照片，並冇播放電影片段。
《給十九歲的我》還有其他「最佳電影」、「最佳導演」的獎項提名，估計全部都以這種方式呈現。
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