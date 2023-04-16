金像獎2023｜《給十九歲的我》校方拒交片　提名片段只播剪接師相

《第四十一屆香港電影金像獎頒獎禮》今晚（16日）舉行，《給十九歲的我》早前鬧出極大爭議，電影終下架收場。這套電影的版權在英華女書院，校方拒絕交片予金像獎大會，因此在播放入圍片段時，有別於其餘四套電影，大會只以照片方式顯示《給十九歲的我》，播放剪接師郭偉倫、陳序慶的照片，並冇播放電影片段。

《給十九歲的我》還有其他「最佳電影」、「最佳導演」的獎項提名，估計全部都以這種方式呈現。

其他提名電影都有播電影片段，但《給十九歲的我》就只顯示兩位剪接師照片。（電視截圖）

《給十九歲的我》導演張婉婷早已預告不現身金像獎。（資料圖片／梁鵬威攝）