金像獎2023 | 張繼聰持平常心 諗得獎感言眼濕：好多人幫過我

張繼聰與太太謝安琪今日（16日）攜手出席第41屆香港電影金像獎，有份提名「最佳男主角」及「最佳男配角」的阿聰指對兩個獎項信心一半一半：「可以話有，亦都可以話冇，全部其他提名人我覺得都係超級犀利，無論男配角或者男主角都係好出色的演員，所以其實到呢一刻都覺得好榮幸，平常心。」

張繼聰平常心看待獎項。（陳順禎攝）

問及有無緊張到失眠時，阿聰笑言沒有：「因為呢幾日開緊功日日早班係好早，早到4點要起身，所以就非常之好，琴日就去到差唔多油盡燈枯的狀態，上床就瞓著咗，今朝就好平常，照帶我個女去溜冰、上堂咁。當然，坦白講我有諗過，如果我攞獎的時候要多謝咩人，因為那個過程都幾感動，我諗返我自己咁多年好多人幫過我，有一晚真係諗到瞓唔著，但覺得都歎咗，諗下諗下覺得自己好似親臨其境攞獎，所以今晚結果係點我覺得都隨緣。」

阿聰指自己諗到眼濕濕。（陳順禎攝）

而Kay 也很感謝大家的支持：「我都感受咗一排，我開工啲攝影、燈光，所有兄弟同我講好多，明明唔關我事，但係咁同我打氣，感覺到大家都好關心。」