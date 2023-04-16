金像獎2023｜為「植入」廣告解畫 何爵天感謝母親︰算係一個交代
撰文：莫匡堯
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《第41屆香港電影金像獎》頒獎典禮今日（16日）於文化中心舉行，憑《正義迴廊》獲得「新晉導演獎」的何爵天，得獎後於典禮後台接受訪問。
何爵天在台上「植入」《死屍死時四十四》的廣告，他笑指：「真係冇紙！戲飛又唔夠大，唯有用呢張！」他表示寫太多感言，感謝的人亦太多，在台上亦非常緊張：「震晒、太興奮：心跳好快！」而對於在台上感謝的媽媽，他表示母親讓他做這個有機會「搵唔到食」的行業非常勇敢，表示：「呢個獎算係一個交代！」
何爵天亦分享拍攝《正義迴廊》最困難的是群戲的處理，他亦提到兩位憑《正義迴廊》提名影帝的演員楊偉倫及麥沛東：「呢套戲有好多舞台劇演員參與，好似阿東同阿卵咁，佢哋喺舞台嘅演出好有經驗，但係點樣將佢哋變成電影演員，亦花咗一啲心機。」他更表示如果電影取得「最佳電影」獎，是整部電影所有人一齊贏！
金像獎2023完整得獎名單?今年由誰勇奪影帝后?
《給十九歲的我》有沒有任何獎項?
《給十九歲的我》校方拒交片，提名片段都只出相片。在現場，都只有聯合導演及部分參演英華女校學生，未有受訪。《給十九歲的我》今年有得到金像獎最佳電影，一文看清爭議時序。英華女學校在頒獎典禮後於校網發聲明，即睇。