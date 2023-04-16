金像獎2023｜胡楓做足70年奪終身成就奬　薛家燕激罕亮相ViuTV

「第41屆香港電影金像獎」頒獎典禮現正舉行，本屆由胡楓（修哥）奪得「終身成就奬」。穿上白色西裝的胡楓興奮上台致詞，修哥表示在頒獎典禮的掌聲跟紅館一樣，令自己既興奮又感動：「你地嘅掌聲係電影圈最精英嘅掌聲，所以21歲開始入電影圈，到依家做足70年！」



修哥透露自己當年看到報紙招考演員，經過面試後，克服漏口試鏡成功，人生首部電影《男人心》就擔任男主角，更與方艷芬、梁醒波等人合作。其後，修哥更自言創下了沒有能破的記錄，就是粵語片時代，所有女主角個個都更自己合作過我，是非常值得自豪，當時的女主角包括有白燕、白雪仙、林鳳、吳君麗、蕭芳芳、陳寶珠、薛家燕等。

修哥透露自己人緣好好、與世不爭，到後期漸漸沒有主角做，但仍做足70年：「在十字路口徘徊應該走什麼路，如果不做，永遠就是主角，如果繼續，將來一定會做配角。太太同我講，主角只是名銜，這條路就繼續走下去。」

大會邀請了薛家燕擔任頒獎嘉賓，激罕亮相ViuTV。家燕姐笑指自己8歲入行便跟修哥合作，在電影生涯中由修哥的兒子演到做修哥女朋友，大讚修哥是長青樹，而修哥的敬業樂業的精神是大家的學習對象。