楊紫瓊吳彥祖新劇《西遊ABC》月底上架！Disney+五月新片逐套數

Disney+平台5月片單爆炸吸睛,除剛下檔的《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man & The Wasp: Quantumania)馬上前來報到,前陣子的春節賀歲台片《詐團圓》、家喻戶曉的《武狀元蘇乞兒》及《寶貝計畫》也將依序上架。不僅電影片單迷人,劇集還有奧斯卡影后楊紫瓊、男配角關繼威等人助陣的《西遊ABC》(American Born Chinese)、星戰迷引頸期盼的《星球大戰:幻境》(Star Wars: Visions)等,甚至也帶來AKIRA綜藝處女秀《神秘五金行》,餵飽口味相異的用戶。



Disney+新片單可謂出彩,光是電影方面,《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》、《詐團圓》等熱片上架就顯現獨特,還帶來周星馳主演的《大內密探零零發》、《鹿鼎記》、《武狀元蘇乞兒》等搞笑經典;影集方面同樣出眾,有像《星球大戰:幻境》、韓劇《較量人生》、《特務家族》等,其中,《西遊ABC》非但邀請到《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)主演群,同時讓《華燈初上》裡飾演林心如兒子的新生代演員劉敬,有機會與國際級演員一同大鬥演技。

除電影、劇集等作品,平台也將上架由王陽明、温昇豪和王彩樺等主持的台灣全新實境秀《神秘五金行》,另有張赫主演的韓劇《特務家族》,就連紀錄片也帶來大勢歌手紅髮Ed Sheeran、「江南大叔」PSY的成名歷程。

