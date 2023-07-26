掃毒3｜郭富城與劉青雲電影同框　「拍《成吉思汗》差點闖禍」

由三大影帝劉青雲、古天樂、郭富城主演的警匪動作電影《掃毒3：人在天涯》，成為今年暑期港產片巨獻，今次亦是郭富城首度加盟《掃毒》系列，亦是他跟劉青雲相識多年後，在電影上再合作。要城城回帶二人的合作，最深刻原來已經是上世紀1987年，TVB遠赴內蒙拍攝的大製作劇集《成吉思汗》。（《掃毒3：人在天涯》上映︰7月27日）



郭富城今次加盟《掃毒》做臥底，他笑言︰「一哥（警務處處長）都做過，臥底反而未做過。」（電影公司提供）

去到內蒙「越軌」？

郭富城與劉青雲都是TVB藝員訓練班出身，青雲是師兄，而首次同場就是1987年的電視劇集《成吉思汗》，當年因為亞視正在拍攝同一題材，TVB便傾盡全台人力物力，趕製這部長十集的大製作。郭富城︰「當年我讀緊訓練班未畢業，TVB要拍一部大型製作《成吉思汗》，萬梓良做主角，青雲是師兄大家要一起到內蒙拍，當時未畢業都要被征召去拍，我被安排去刺殺萬子。」

當年的青雲已拍下《新紮師兄》Fit佬一角，郭富城就是未畢業的學員。(《成吉思汗》影片截圖)

轉眼間已經36年，當年《成吉思汗》教曉大家蒙古語「好安答」，即好兄弟的意思。而城城跟青雲都是「好安答」，他還打趣道當年青雲已經很黑很瘦。「青雲一如以往黑黑實實，但當時印象是瘦骨仙，沒現在這樣健碩，對比現在當然有型得多。」由於跟青雲的合作場口不多，印象不深，最記得的反而是初到內蒙，自己便差點闖禍。「我們首先要坐飛機去到瀋陽，再轉火車去內蒙，冇記錯是要坐8至10小時，落火車一刻沒理會太多，一班人一個箭步便跳到對面月台。然後就有一位保安員出現捉住我們幾位，包括我，問我們為甚麼橫跨路軌？這是錯的，不可以……」人生路不熟，初到貴境便犯錯，城城自言當時都好驚，幸好最終都有驚無險，只是成為全個旅程最深刻的小插曲。

郭富城的角色，就要要置萬梓良飾演的成吉思汗於死地。(《成吉思汗》影片截圖)

廿年後跟古天樂再合作

至於戲中另一拍檔古天樂，雖然二人有合演杜琪峯的《柔道龍虎榜》，但都是2004年的事，距今都19年。郭富城︰「所以今次三個一起合作我就好開心，因為青雲跟古仔都有一起拍不同類型電影，今次加入成為一個有趣的組合，我跟古仔是雙臥底，一起捉拿青雲。臥底我真的未演過，一哥（警務處處長）都做過，臥底反而未做過，可以做番轉頭甚麼都試試吧！」

2004年，古天樂與郭富城拍下杜琪峯執導的《柔道龍虎榜》，郭富城角色叫「皮褸Tony」。(《柔道龍虎榜》劇照)

郭富城好珍惜今次三人走在一起的演出機會。(《掃毒3》劇照)

近廿年無見，古仔都已成古老闆，城城亦有留意他的轉變，甚至替他的操勞加以慰問。「他會比較辛苦，因為你當演員，又要兼顧老闆工作，是十分吃力，我都替古仔擔心包括他的體能，但見到他時都還可以，雖知他壓力好大，但我覺得喜歡電影的，都希望做好每一部電影，為香港電影出一分力，我覺得這都是大家的心態。」

郭富城︰「導演就選擇了在廠景拍，游！乾！水！我都未嘗試過背住氧氣樽，在陸地吸住氧氣吊威也扮潛水，原來十分吃力。」（《掃毒3》影片截圖）

動作場面最難「游乾水」

在《掃毒3》入面，城城自言戲中的動作場面，上天、下海、落地統統有齊，其中落水一幕是講他得到毒品的座鏢，潛到海底去拎批貨畀青雲。由於要在夜間拍攝，又要清楚見到水底的情況，比較難拍攝，於是導演邱禮濤想了一解決辦法。郭富城︰「導演就選擇了在廠景拍，游！乾！水！我都未嘗試過背住氧氣樽，在陸地吸住氧氣吊威也扮潛水，原來十分吃力。你的舉動要跟水中的一模一樣，肢體語言就要自己去想像，模仿在水底時的動態，出來效果都應該會像樣，很有趣。」

郭富城欣賞古天樂不停為香港電影出一分力，「我覺得這都是大家的心態。」（電影公司提供）

(《掃毒3》劇照)

(《掃毒3》劇照)

(《掃毒3》劇照)