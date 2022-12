阿凡達2｜豆瓣8.1分卻遭陸媒列3原因批「沒必要看」票房差恐蝕本

雖然只上映了兩天,但《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)(下文簡稱《阿凡達2》)「救市」的計畫,很難實現了。大陸電影平台「貓眼專業版」的預期票房,已從25億(人民幣、下同)下調到10億。要知道,《阿凡達2》的平均票價幾近65元,春節當天的日平均票價,也只有56元。



如果真的以這樣的票房落幕,顯然過於尷尬。2010年大陸上映的《阿凡達》(Avatar),總票房為13.82億。花了更多金錢、更多時間的續作,12年後上映的成績難道還比不過第一部嗎?對如今的中國電影市場來說,如果強如《阿凡達》這般IP都不能提振士氣,那只能說電影想要重回巔峰,還有很長的一段路要走。

不可否認,《阿凡達2》面臨的處境是很嚴苛的。首先,是新型冠狀病毒Omicron席捲全中國。 其次,《阿凡達2》未正式公映之前,豆瓣就直接「開分」了。這樣的冒失舉動,也會影響觀眾的預期。 先說結論:《阿凡達2》值得看嗎?值得。有必要看嗎?沒太大必要。

【圖輯】「藍色人」納美人戲外原來長這樣!點圖放大看更多《阿凡達2》幕後花絮👇👇👇

+ 15

一來,票價高到離譜了。北京IMAX場的平均價格,超過100元,黃金場次黃金座次,甚至能賣到200元以上。二來,Omicron的高發期尚在。第三,再絢麗的特效,也不足以支撐觀眾在影院強撐3個小時,故事實在太差了。

不過,票價總是隨行就市,第一波觀眾都是忠實影迷,願意以高價享受極致視聽。隨著時間推移,如果高票價行不通,它很快就會回落。到時,那些已經染疫康復的觀眾將成為觀影主力。所以說,《阿凡達2》是一個長線放映,10億元絕不會是它的票房終點。

【圖輯】「故事太差」但特效超華麗!點圖放大看更多《阿凡達2》精彩劇照👇👇👇

+ 13

《阿凡達2》故事撐不起特效

《阿凡達2》的故事延續了上一部。第一部中,反派上校戰死,男主角Jake Sully與族人驅逐RDA公司,暫時過上了其樂融融的好日子。這一部,賊心不死的RDA公司再度殺來,並提出了一個全新的目標:完全佔領潘朵拉星球。

為什麼要佔領潘朵拉星球?RDA公司的女科學家給出了解釋:地球的資源已消失殆盡,人類需要一顆新的行星生存。這是一個「三體」式的理由,掌控了強大武器的「外星人」,為了新的家園,不遠萬里來到遙遠的異星球。

【圖輯】《阿凡達2》73歲薛歌妮韋花現在長這樣!點圖放大看更多她的近照及昔日照👇👇👇

+ 10

只不過,在這一部中,軍隊襲來的宏大場面仍未出現,RDA公司依舊採取了特戰小隊的形式,對手還是我們的老朋友上校。這一次,上校連同他戰敗的隊員,一起化身成了「阿凡達」,「師夷長技以制夷」。

為了躲避上校和他的手下,Jake一家人選擇離開故土,騎著飛龍來到了海洋部落。這群森林部落的原住民,從頭開始學起了水下呼吸,學習「水之道」。

正因如此,《阿凡達2》最大的邏輯漏洞出現了。如果說,RDA公司的目標是佔領潘朵拉星,那麼不應當找上校來擔任拓荒者。看過第一部的觀眾都清楚,上校心裡根本沒有資源,只有Jake。只要能弄死Jake,他願意付出一切代價。

《阿凡達2》於豆瓣網站獲得8.1的好評。(網站截圖)

於是我們看到,明明「地球將亡」,炮火還是如同不要錢般傾瀉而出;明明男主為了躲避戰亂遠離故土,上校還是緊追不捨,頗有一種「你是風兒我是沙,纏纏綿綿到天涯」的糾纏感。換成大陸導演來拍,我都要開始「嗑CP」了。

不得不說,占士金馬倫(James Cameron/詹姆斯卡麥隆)在展現特效上下了好一番功夫。這也是繼《阿凡達》之後,大陸上映的又一部真3D電影。不論是飛龍撲臉的呼嘯,還是水底遨遊的波動,亦或者巨輪沉沒的壓抑,視覺奇觀都給足了。但似乎也只剩下特效了。

《阿凡達2》的另一個邏輯漏洞,是Jake選擇離開家族的理由。依他的說法,只有自己一家離開了森林部落,上校才會放過自己的族人。但他轉眼間,又舉家前往了海洋部落。森林部落是人,海洋部落就不是人了?這不是禍水東引嗎?

其實,Jake之所以來到海洋部落,原因只有一個:占士金馬倫要拍海洋了。同處冷兵器時代,誰又能比誰厲害?森林部落不是對手,海洋部落自然也不是對手。如果為了保護族人,躲進山裡打遊擊不更有效?求助於海洋實在站不住腳。

地球人「葫蘆娃救爺爺」式上趕著送熱武器的行徑,也看得人頭大。 地球的科技已然領先納美人兩千年,乾脆把星空戰艦開來,轟上幾萬炮豈不美哉?反正都大開殺戒,決心要侵佔人家的美麗家園了。整部電影裡,諸如此類邏輯硬傷數不勝數,單從故事的合理性來說,還比不上《上海堡壘》。

「結構混亂」的占士金馬倫

《阿凡達2》的另一個特點,是結構混亂。整部電影193分鐘,涇渭分明地分成了三幕。第一幕,在拍家庭片。第二幕,在拍紀錄片。第三幕,又拍成了戰爭片。

所謂家庭片,指的就是Jake、Neytiri和他們四個孩子之間的故事。守護自己的家庭,也是《阿凡達2》的主題。Jake在逃亡的過程中,始終向家人灌輸家人大於一切的理念:一家人不能分開,這既是我們的軟肋,也是我們的盔甲。

在孩子們身上,占士金馬倫展現的是一種認同危機。與原本是地球人,後變身為「阿凡達」的父親,以及從頭到尾都是納美人的母親不同,Jake的孩子們是混血人。他們身上有一半地球人的血脈,最典型的特徵即是每只手有五根手指。

不合群是一種原罪。上野千鶴子在《厭女》中說:「相互承認對方為男人的人們之間的團結,是通過將沒能成為男人的人和女人排除在外加以歧視而成立的。」潘朵拉星也是如此,四根手指是納美人將「非我族類」排除在外的門檻。

孩子們不會把自己視為地球人,他們連地球的模樣都沒有見過。但身體先天的「畸形」又讓他們略顯自卑,這種自卑,在森林部落尚能掩蓋——族長是自己的父親,精神領袖是自己的母親——可到了海洋部落,燕太子丹就成了樊於期。

更讓人匪夷所思的是,孩子們的故事剛剛展開,占士金馬倫又畫風一轉,講起了環保。Jake叛逆的小兒子,認識了一個新朋友:塔鯨。這是種類似於鯨魚的生物,體型龐大,且可以通過心靈感應與納美人交流。但隨著地球人捕鯨隊深入潘朵拉星,塔鯨的棲息環境越來越差。它們身上甚至出現了累累的現代傷痕。

大師拍電影拍到一定程度,往往喜歡涉及環保。比如,周星馳的《美人魚》,又比如,占士金馬倫的《阿凡達2》。聊環保沒有問題,問題出在怎麼聊。

《阿凡達2》讓人迷惑的地方就在於,捕鯨隊的存在完全是立不住腳的。據片中人所說,塔鯨的腦海中有記憶精華,每支運到地球可以賣8000萬。是的,不是8000億,是8000萬。而美國宇航局監察長辦公室(OIG)在2020年的一份報告顯示,SpaceX的Crew Dragon龍飛船的單個座位價格約為5500萬美元。

即使未來人類掌握可控核聚變,載人飛船的價格一降再降,也不可能比5500萬美元低。畢竟,這只是上天的價格,去潘朵拉星可是要航行2100天。退萬步講,如果星際穿越的費用降到白菜價,全族移民潘朵拉或許是更好的選擇?

「阿凡達版」《海豚灣》(The Cove)的故事告一段落後,故事也正式來到了高潮。退後,占士金馬倫又要開始講印第安滅族大屠殺了。美國18世紀末啟動的西進運動,幾乎將印第安人族滅。《阿凡達2》延續了這一主題,但占士金馬倫也只敢以一種打擦邊球的方式,以個人英雄主義的技法,把「摩西分海」拍成了「沙漠梟雄」。

隔靴搔癢,不如不撓。印第安歷史上,曾有一個「蘇族」。他們不僅善於騎射,甚至學會了使用槍支,與殖民者之間的戰爭長達百年。

這群人並不像Jake般舉家逃離,而是始終堅守著部落,用打遊擊的方式痛擊敵人。比起他們,第三部要換到天空部落的Jake一家,簡直一點骨氣也沒有。

在昔日與影評人周黎明的對話中,占士金馬倫曾表示:「我個人認為故事和情感永遠是第一位,而技術次之,我不會讓3D和高幀率這些技術問題妨礙到我故事的講述,極高的高幀率會讓電影看起來像普通的視頻,我不希望那樣。」

可惜的是,占士金馬倫並沒有實現自我的承諾。三個小時的《阿凡達2》,本應當成為下一部《教父》(The Godfather)或《現代啟示錄》(Apocalypse Now),可惜卻成了一部加長版紀錄片。或者說,還不如紀錄片。起碼人家BBC拍的《史前地球》(Prehistoric Planet),看得人十足歡樂啊。

目前來看,《阿凡達2》在北美和海外其他地區的票房也不出色,這部史上成本最高的電影大概是要蝕本了。從占士金馬倫到李安,他們對電影技術的極致迷戀往往並不能從市場中得到豐厚回報。

然而,電影技術也是一個由量變到質變的積累過程,《阿凡達》的3D嘗試當場成功,而《阿凡達2》的水下攝影和高幀影像似乎沒能達到預期的爆炸效果。但那又怎麼樣呢?藝術家的每次勇敢突進,都可能是下一次能級躍遷的先聲。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載,微信公眾號:dusheme】