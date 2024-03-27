HK Express推新飛機餐！堅信號生煎包、魚蛋燒賣檸檬茶套餐幾錢？

HK Express｜坐飛機時間一長，難免會肚餓想吃飛機餐。香港快運航空HK Express推出全新夏日飛機餐單，除了有1年賣25萬粒的咖喱魚蛋與魚肉燒賣組成的套餐外，更聯乘了本地餐廳「堅信號上海生煎皇」，推出僅售$38生煎包，另有海皇粥店一系列粥品，於網上初次預訂機票時加購指定食品，更有高達67折優惠！



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HK Express聯乘堅信號推全新飛機餐 初次預訂機票加購高達67折

HK Express（香港快運航空）每半年便會推出全新的飛機餐，而這次公佈的全新夏日餐單，特別聯乘了本地餐飲品牌「堅信號上海生煎皇」，提供外脆內軟、湯汁滿瀉的生煎包及招牌秘製豬扒菜飯。生煎包僅售$38。另外也有海皇粥店提供的一系列粥品，包括海皇粥店皮蛋瘦肉粥及南瓜粟米肉碎藜麥粥。顧客只要在網上初次預訂機票時，便可選擇額外加購各式限定食品，即可享高達67折的優惠！

一口爆湯生煎包，售價$38（HK Express圖片）

秘製豬扒菜飯，售價$65（HK Express圖片）

海皇粥店皮蛋瘦肉粥，售價$38（HK Express圖片）

咖喱魚蛋年賣25萬粒！加燒賣檸檬茶組成港式小食套餐

另外，餐單亦新增了以港式小食為主的套餐。咖喱魚蛋一直是香港快運的熱賣小食，一年便售出超過25萬粒，可見非常受歡迎。這次HK Express將魚肉燒賣、紙包檸檬茶組成「港式小食套餐」，顧客除了可以選擇單點燒賣搭配甜豉油及辣椒油外，更可選擇與「咖喱魚蛋」和紙包檸檬茶組成的小食套餐，在落機之前過一過口癮！

港式小食套餐（咖喱魚蛋＋魚肉燒賣＋維他檸檬茶）售價$50（HK Express圖片）

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