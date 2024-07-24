McGriddles 7.27香港麥當勞登場　兩楓糖班戟漢堡推出　1招優先試

McGriddles香港｜日本人氣美食楓糖班戟漢堡（McGriddles）首次登陸香港麥當勞！麥當勞今日（7月24日）宣布，App用戶可率先於7月27日至7月31日凌晨4點優先試食，同時脆薯餅亦會變為限時全日供應；第二階段則由8月1日凌晨4點起全線分店直接選購。



日本人氣美食楓糖班戟漢堡（McGriddles）首次登陸香港麥當勞！（麥當勞圖片）

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香港麥當勞宣布，將於7月27日至7月31日凌晨4點推出楓糖班戟漢堡（McGriddles），如果想在第一階段優先試食，市民須以麥當勞App下單，而平日只於早餐時段供應的脆薯餅，亦會限時全日供應；第二階段則由8月1日凌晨4時起，顧客便可到全線餐廳直接選購。

McGriddles一向深受港人歡迎，幾乎是每個前往日本旅行的港人也會特意去當地麥當勞吃，現在大家無須再遠飛日本都可品嘗到。（香港麥當勞）

麥當勞將推出2款McGriddles

是次香港麥當勞將推出2款McGriddles，包括楓糖班戟豬柳蛋漢堡，以及楓糖班戟豬柳漢堡。2款楓糖班戟漢堡與日本McGriddles一樣，包面包底同樣印有具代表性的麥當勞「M logo」。

此外，2款McGriddles均可以套餐購買，楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品）將以優惠價$35發售，兼全日供應。

McGriddles過往一直深受各地旅客歡迎，因鹹甜交融的味道獨特，與豬柳蛋漢堡不同，兩款McGriddles均採用加入楓糖漿的楓糖班戟漢堡代替傳統鬆餅，讓楓糖漿均勻分佈於班戟漢堡。而楓糖班戟豬柳蛋漢堡以豬柳、軟滑芝士和嫩滑雞蛋組成，口感濕潤鬆軟，其豐富的獨特口感令不少人為之愛上。

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