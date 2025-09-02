長者咭優惠86大｜餐廳+購物　超市9折/銀杏館$2小菜/美心晚市75折

長者咭優惠｜老友記有著數！長者只要持有長者咭，其實在吃喝玩樂方面有不少優惠！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合飲食、零售、超級市場、娛樂4大範疇的長者優惠，共86間商店及機構推出，當中買眼鏡低至6折；買戲飛低至$30；銀杏館還有$2小菜及$38半自助餐優惠；以及美心早午晚市都有減價優惠，想知更多即睇下文。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

長者優惠｜飲食篇

長者優惠餐廳【1】銀杏館 ── $2食古法冰梅骨+咖喱三寶／半自助午餐$38起

社企餐廳銀杏館價錢便宜，食物標榜無味精、無激素，而且採用有機菜烹調，深受老友記歡迎。近日銀杏館更推出$2長者優惠，晚市期間於油麻地、太古、油塘分店使用樂悠咭，可以$2換領特定菜式一份（4月-12月份菜式為古法冰梅骨、懷舊咖喱三寶）。

此外，油塘大本型天台花園分店還推出午市半自助餐優惠，老友記可以低至$38優惠價，自選一款主菜，如鑊氣小炒、蒸飯及特色麵食等，還可以任食沙律、白飯、粥、湯或咖啡。供應時間為每日下午1時至3時。

地址：油麻地彌敦道385號平安大樓1樓20號舖（油麻地分店）／油塘天台花園R01鋪大本型（油塘分店）／鰂魚涌基利路7號太吉樓（太古分店）



長者優惠餐廳【2】麥當勞

長者在早上11點前，只要憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿$13或以上，即可免費獲贈脆薯餅一客；以正價惠顧凍或熱港式奶茶一杯，即可免費獲贈脆薯餅一客。

另外，於早上11時點後，憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿港幣$13或以上，即可免費獲贈細即磨黑咖啡、細即磨白咖啡、細熱港式奶茶、中汽水，或中薯條一客（任選其一）。但要注意，長者優惠不可與其他優惠同時使用，亦不適用於星期六、日及公眾假期。

長者在11點前或11點後惠顧也有不同的長者優惠。（資料圖片）

長者優惠餐廳【3】肯德基KFC

長者在早上11點後，憑長者咭惠顧滿$20，即可獲贈薯蓉1個。另外，憑長者咭惠顧滿$10即可獲贈熱奶茶或咖啡1杯。優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

長者優惠餐廳【4】美心

即日至12月31日，美心推出「長者日日享」優惠！長者憑長者咭、樂悠咭於早市或茶市期間惠顧任何食品，即可減$3；於午市或晚市惠顧任何食品，即可減$6。

此外，美心MX及美心Food²在每月的第一個星期四，都會有長者優惠日。其中9月4日（四）下午5點後，憑長者咭、樂悠咭或長者八達通，晚市堂食或外賣可享75折優惠。

以上優惠適用於美心MX全線分店（不包括西九高鐵站及機場中場）以及美心Food²全線分店（不包括紅磡站）。

美心MX長者優惠（官方圖片）

長者優惠餐廳【5】大家樂

即日起至9月10日期間，老友記憑樂悠咭於大家樂任何一間分店，可享以下5大優惠：

1. 惠顧滿$28即減$2.8；

2. 惠顧任何午或晚市套餐，$2.8加配糖水；

3. $28樂悠茶餐（脆炸雞髀配紅豆沙）；

4. 晚市惠顧老火湯／冬瓜盅小菜套餐即減$8；

5. Club 100長者會員可享：任何惠顧，$1加配熱奶茶。（*須領取電子優惠券使用）



長者餐廳優惠【6】大快活

長者憑長者咭或樂悠咭，於指定分店或大快活官方網站申請「快活關愛長者咭」，任何正價惠顧即可享每次消費減$3現金優惠，每月更可享總值港幣$300的現金優惠。

快活關愛長者咭（大快活官網）

長者優惠餐廳【7】一粥麵

凡出示有效的長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款，於早或茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）。

長者優惠餐廳【8】南記粉麵

長者出示長者咭、樂悠咭或長者八達通，購買任何粉麵（不包括生料、火鍋包及辣椒醬），即可獲細豆漿或生菜半份。注意優惠只限堂食及每位長者每次只能享有一次免費優惠。

長者出示長者咭、樂悠咭或長者八達通，購買任何粉麵可獲細豆漿或生菜半份。（Facebook@南記粉麵）

長者優惠餐廳【9】譚仔三哥米線

長者憑樂悠咭於上午11時後惠顧譚仔三哥米線，自選一餸或以上的米線、過橋米線或素菜卷大纖米線（所有推廣米線除外），送青瓜小食一份或指定飲品一杯。

長者優惠餐廳【10】譚仔雲南米線

長者憑長者咭或樂悠咭於指定分店購買自選兩餸或以上米線，可減$8；購買任何米線，送冷或熱飲品一杯。提提大家，優惠不包括淨米線、過橋米線、素過小橋米線、學生餐、下午茶餐；以及特飲、限定推廣特飲、豆漿及罐裝汽水。

指定分店名單參考

長者優惠餐廳【11】 榮華餅家

長者出示長者咭，購買標準價貨品可享9折優惠。注意，優惠不適用於機場分店、網上商店及其他臨時銷售點。

長者出示長者咭，購買標準價貨品可享9折優惠。（香港旅遊發展局）

長者優惠餐廳【12】恆香老餅家

長者在付款前出示長者咭，均可享全單9折優惠。

長者優惠餐廳【13】香港聖安娜餅屋

長者購買麵包西餅可享95折優惠。（不適用於生日蛋糕、時節產品、寄賣產品及飲品）

香港聖安娜餅屋長者優惠（官方圖片）

長者優惠餐廳【14】美心西餅

長者憑長者咭購買任何麵包95折。

長者優惠餐廳【15】大班麵包西餅

長者憑長者咭購買麵包可享95折優惠。

多間包餅舖包括大班，為老友記提供著數優惠。（fb@大班 Tai Pan）

長者優惠餐廳【16】奇華餅家

凡出示長者咭，正價購買產品滿$30 可享9折優惠。

長者優惠餐廳【17】必勝客 Pizza Hut

憑長者咭或樂悠咭於堂食惠顧下午茶套餐即可享$5折扣優惠，每位長者每次只能享用優惠一次。

長者優惠餐廳【18】薄餅博士 PHD

長者於下午茶時段下午2時30分至5時30分，憑長者卡或樂悠卡於分店作任何消費（不包括小費、膠袋費），即可減$3。

長者優惠餐廳【19】芝味鳥

長者憑長者咭或樂悠咭可享有9折優惠。

長者優惠餐廳【20】Jollibee 快樂蜂

長者憑長者咭可以優惠價$17購買3件班戟配熱飲（早上11:00前供應）、$16磨菇飯配熱飲及$27肉醬意粉配熱飲。優惠只限星期一至星期五，公眾假期除外。

長者優惠餐廳【21】錦麗

長者憑樂悠咭或長者咭全日於全線錦麗分店惠顧主食或套餐即可減$3。（以每張樂悠咭或長者咭計算）推廣期由即日至2025年12月31日， 優惠適用於星期一至日及公眾假期。

長者優惠餐廳【22】茶木‧台式休閒餐廳

憑樂悠咭或長者咭全日於全線茶木分店惠顧主食或套餐即可減$3。（以每張樂悠咭或長者咭計算）推廣期由即日至2025年12月31日， 優惠適用於星期一至日及公眾假期。

長者優惠餐廳【23】松記糖水店

長者憑長者咭於松記糖水店堂食，可享9折優惠。

松記糖水店（Instagram＠chungkeedessert_kwuntong）

長者優惠餐廳【24】 海天堂

長者憑長者咭或樂悠卡，以現金或電子支付購買正價產品滿$100，可享$25優惠。 注意不適用於購買禮券、現金券及產品券。優惠期至2025年12月31日。

長者優惠餐廳【25】鴻福堂

出示樂悠咭/長者咭/長者八達通到鴻福堂全線分店以正價購買指定產品，包括所有自家湯、自家涼茶、健康茶、功效茶、龜苓膏、豆漿及甘露系列可享8折優惠。優惠期直至2025年12月31日。

長者優惠餐廳【26】 牛大人

長者可享用「長者優惠」價錢光顧火鍋套餐。

長者優惠餐廳【27】Pacific Coffee

長者只要出示長者咭，即享餐飲9折優惠。除爹核士街及日富里分店外，其他分店均可使用。優惠只限購買手調飲品或食品，不適用於購買小商品、寄賣商品、咖啡機、咖啡豆或咖啡膠囊。

長者只要出示有效長者咭，即享餐飲9折優惠。（Facebook@Pacific Coffee）

長者優惠｜保健品篇

長者咭優惠【28】樓上

長者咭持有人獲金咭會員優惠。

長者咭優惠【29】好棧

逢星期三，買滿$100即減$5，長者可以優惠價$3購買好棧龜苓膏（原味）單個裝。以上優惠需出示長者咭。

逢星期三，買滿$100即減$5，長者可以優惠價$3購買好棧龜苓膏（原味）單個裝。（Facebook@好棧食品有限公司）

長者咭優惠【30】大棧

指定貨品享長者優惠價，請以電話查詢。

長者咭優惠【31】盞記燕窩專門店

長者咭持有人購物滿$500，可免費成為會員（普通必須滿$1,000）。另外，長者咭持有人購買任何乾貨燕窩9折。

長者咭優惠【32】樂道三七

特價優惠。請以電話查詢。

長者咭優惠【33】裕華保健坊

正價9折。不適用於公價、減價、特別優惠及合作專櫃商品。

長者咭優惠【34】健怡坊

滿$100享95折。折實價、公價及特價品除外。

長者咭優惠【35】余仁生(香港)有限公司

正價貨品95折優惠。

長者咭優惠【36】維特健靈

持長者咭人仕購物可享獲贈免費會藉和以會員價購物優惠。

長者咭優惠【37】北京同仁堂

「益視茶」7折優惠。

長者咭優惠【38】南北行

乾海味正價9折，參茸補品正價7折，印尼燕窩正價7折，中藥配劑正價8折，中成藥正價9折。

長者咭優惠【39】嗎哪有機站

主糧類直接會員價。代理產品及保健食品會價再95折。大減價期間及特價貨品除外。

長者咭優惠【40】仁御堂

每月逢星期三於仁御堂全線分店出示實體／電子長者咭，單一消費滿$100即可享95折。

長者咭優惠【41】安記海味

每次消費可獲2%即時折扣。

長者咭優惠【42】康維他

指定產品額外95折。

長者優惠｜超級市場篇

長者咭優惠【43】百佳超級市場

憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

長者咭優惠【44】PARKnSHOP FROZEN FOOD STORE

憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

長者咭優惠【45】Taste

憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

百佳超級市場旗下的Taste都有長者咭優惠。（資料圖片）

長者咭優惠【46】惠康

逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於惠康門市購買自家品牌可享9折。

長者咭優惠【47】優品360

由即日至12月31日，長者逢星期二惠顧優品360任何一間分店，出示長者咭或樂悠咭購買指定的自家品牌產即享95折。

長者咭優惠【48】FoodVille

逢星期二，凡出示長者咭或樂悠咭購買指定的自家品牌產即享95折。優惠期至2025年12月31日。

長者咭優惠【49】Market Place

逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於Market Place門市購買自家品牌尊享9折。

長者咭優惠【50】Fusion

憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

長者咭優惠【51】International

憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

長者咭優惠【52】營多東南亞美食市場

憑長者咭，長者可享9折優惠，但不適用於電話卡及特價貨品。

長者咭優惠【53】華潤萬家

憑長者咭，長者可以特價購買精選貨品。

長者咭優惠【54】寶達食品超市

逢星期三下午4時前，憑長者咭／樂悠咭購買急凍貨品享有88折。

寶達食品超市都有長者咭優惠。（旅發局官網圖片）

長者咭優惠【55】零食物語

憑長者咭購買正價貨品可獲9折優惠。

長者咭優惠【56】家園便利店

即時申請為會員，即享有貼近來貨價之會員優惠。

即時申請為會員，即享有貼近來貨價之會員優惠。（家園便利店HomeMarket）

長者咭優惠【57】Express

憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

長者咭優惠【58】SUPADEPA

憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

長者咭優惠【59】Gourmet

憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

長者咭優惠【60】3hreesixty

逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於3hreesixty門市購買自家品牌尊享9折。

長者優惠｜零售篇

長者咭優惠【61】實惠

逢星期四於Pricerite實惠門市購買家品滿$100，可享95折優惠。

長者咭優惠【62】Feather & Bone

逢星期三，購買水果及蔬菜享9折優惠。

長者咭優惠【63】眼鏡88

長者憑長者咭可享正價貨品9折優惠。優惠不適用於Cartier品牌眼鏡產品、藥水、真金眼鏡及特價貨品（包括套餐優惠）或雜項。

長者憑長者咭可享正價貨品9折優惠。（眼鏡88）

長者咭優惠【64】亮視點

長者憑長者咭凡購買正價鏡片滿$1,000，享$150優惠；滿$2,000可享$350優惠；滿$3,000享$600優惠。

長者咭優惠【65】潮流天地 Image Optical

正價鏡架及太陽眼鏡6折。優惠不適用於即棄隱形眼鏡、藥水、雜項、公價及指定品牌貨品，包括999.9、Lindberg、Cartier、Oakley、Rayban、Mykita 及 Bape。

長者咭優惠【66】HKTVmall

長者以長者咭於門市登記成為HKTVmall長者會會員，可享以下優惠：$50迎新網購優惠coupon、門市單價$15以上產品每件減$2 、逢星期三網購95折、每周三至五精選長者會員價產品、網購低門檻免運滿$50可免運到門市自取／滿$200可免運送到屋企。

HKTVmall有長者會員日，逢星期三網購可享額外95折。（HKTVmall）

長者咭優惠【67】永安百貨

指定貨品85折至95折，但特價貨品除外。此外，逢星期一及二於指定部門購買指定貨品可享額外95折。

長者咭優惠【68】裕華國貨百貨店

正價商品9折。不適用於公價、減價、特別優惠、超市及合作專櫃商品。

長者咭優惠【69】歌婷澳洲床上用品

長者憑長者咭可享88折，詳情可致電2429 9397查詢。

長者優惠｜娛樂篇

長者咭優惠【70】香港迪士尼樂園

長者持有樂悠咭，可以$100購買迪士尼樂園標準一日門票。此外，長者可以優惠價$1,178、$2,058、$3,748分別購買「奇妙處處通」（樂園年票）銀卡、金卡及白金卡。

長者持有樂悠咭，可以$100購買迪士尼樂園標準一日門票。（資料圖片）

長者咭優惠【71】康文署豁下泳池

年滿60歲的長者，在星期一至五（公眾假期除外）可以優惠價$8入場費享用公眾游泳池；星期六、日及公眾假期則為$9。另外長者也可以$300優惠價購買泳池月票。

長者咭優惠【72】香港科學館門票

60歲或以上長者，可以優惠價$10購買香港科學館門票。

長者咭優惠【73】香港大富翁夢想世界

由即日至12月31日，長者用樂悠咭購買入場門票，可享半價優惠，同行者亦可享8折！

長者咭優惠【74】香港海洋公園

長者出示長者咭，可免費入場。

長者咭優惠【75】昂坪360

長者只要出示樂悠咭或香港長者咭，可以優惠價購買昂坪360單程或來回纜車門票。

來回纜車車票：



標準車廂：$155

水晶車廂：$235

一程水晶車廂／一程標準車廂：$195

一程全景纜車／一程標準車廂：$280



單程纜車門票：



標準車廂：$105

水晶車廂：$145



長者咭優惠【76】香港海事博物館

60歲或以上長者，只要出示身份證明文件，即可以優惠價$15購買香港海事博物館門票。

長者咭優惠【77】Ｍ+博物館

60歲或以上長者可以優惠價$60購買標準門票；$300成為全年會籍的M+長者會員。長者會員可無限次免費進入標準門票指定展覽、每個會籍年度可獲免費特別展覽禮券3張、使用指定優惠碼購買戲曲中心茶館劇院之「粵・樂・茶韻」門票，可享85折等優惠，詳情可瀏覽官方網頁。

長者咭優惠【78】濕地公園

65歲或以上長者，可以半價優惠，即$15購買濕地公園標準門票。

65歲或以上長者可以$15購買濕地公園標準門票。（資料圖片）

長者咭優惠【79】故宮文化博物館

60歲或以上長者，購買標準門票、全館通行門票及特別展覽門票均可享有半價優惠。門票由$45起。

長者咭優惠【80】嘉道理農場暨植物園

60歲或以上長者，只要出示身份證明文件，即可以優惠價$20入場參觀。

長者咭優惠【81】香港摩天輪

長者可以優惠票價$10購買香港摩天輪門票。

長者可以優惠票價$10購買香港摩天輪門票。（Hong Kong Observation Wheel）

長者咭優惠【82】香港杜莎夫人蠟像館

65歲或以上的長者，可以$220元購買香港杜莎夫人蠟像館＋來回山頂纜車二合一套票（蠟像館+來回山頂纜車）。

長者咭優惠【83】洲立影藝有限公司 MCL

長者年滿60歲或以上，可於全線MCL戲院享有以下優惠：

● $30購買下午1:30的2D場次戲票；

● $65購買下午1:30至下午11:29的2D場次戲票；

＊康怡戲院、Star Cinema、MCL新都城戲院、MCL德福戲院、MCL長沙灣戲院、MCL淘大戲院除外。



● 於康怡戲院、Star Cinema、MCL新都城戲院、MCL德福戲院、MCL長沙灣戲院及MCL淘大戲院可以$45購買下午1:30至下午11:29的2D場次戲票。



長者年滿$60或以上即可享戲票優惠。（MCL CINEMAS 官方網頁）

長者咭優惠【84】英皇戲院

60歲或以上的老友記，憑樂悠咭可於以下指定英皇戲院享有低至$25的電影首場優惠。

● 屯門新都商場、尖沙咀 iSQUARE、荃灣荃新天地：首場優惠$25。

● Plus+ 大圍圍方、將軍澳康城、馬鞍山新港城中心：首場優惠$30。

銅鑼灣時代廣場、中環娛樂行： 首場優惠$35。



長者咭優惠【85】百老匯

60歲或以上的老友記，憑樂悠咭於指定百老匯戲院購買首場門票，可享低至$25門票優惠。

● MOViE MOViE Cityplaza、B+ cinema MOKO、B+ cinema apm、PREMIERE ELEMENTS、百老匯電影中心、百老匯旺角、MY CINEMA YOHO MALL、百老匯葵 芳、百老匯荃灣、百老匯嘉湖購買首場電影門票：首場優惠$25。

● MOViE MOViE Pacific Place、PALACE ifc：首場優惠$35。



長者咭優惠【86】Cinema City

Cinema City有長者優惠，60歲以上的長者出示樂悠咭，可以優惠價$20購買首場2D電影門票；首場2D全景聲電影則為$30。非首場的場次，長者可享$38門票優惠，而2D全景聲電影亦可享$48優惠價。

60歲以上的長者可以低至可以優惠價$20購買首場電影門票。（官方圖片）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略