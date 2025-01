蛇年利是封2025｜全港30+商場免費換領攻略！刺繡／插畫／閃閃令

蛇年利是封2025|新年利是封|商場利是封|蛇年農曆新年就到,相信大家都忙著辦年貨、準備利是封,全港各區有不少商場都會大派利是封,當中不少利是封都別出心裁,精緻感絕對不輸名牌利是封!《香港01》好食玩飛頻道就幫大家整理了全港各區超過28個商場利是封的款式和換領方法!事不宜遲,立即往下看詳文!



新界及離島區

蛇年利是封2025【1】新城市廣場——開運福貼利是封

今年新城市廣場推出一套四款結合傳統福物及賀年祝願的「開運福貼利是封」,以別緻的傳統賀年禮盒作為設計藍本,更巧妙地將利是封與揮春二合為一,打開即成為祝福滿載的小揮春,點綴了象徵平安祥和的紅燈籠、寓意至美至真愛情的金彩蝴蝶、祈求財運亨通的金幣及團圓和睦的荷葉及荷花,將寓意催旺富貴、人緣、財運及幸福的祝福語句融入設計中!

開運福貼利是封換領詳情



換領日期:2025年1月7日起(換完即止)

換領地點:新城市廣場3期1樓The Point會員專櫃

換領方法:開運福貼利是封(一套4款共8個利是封)以3,800The Point積分或於新城市廣場以電子貨幣消費滿HK$1,000換領;如意「桔」祥利是袋於新城市廣場以電子貨幣消費滿HK$3,000換領;新春開運套裝(包括開運福貼利是封、如意「桔」祥利是袋及《熊遊新春》麻雀)於新城市廣場以電子貨幣消費滿HK$20,000換領



蛇年利是封2025【2】荃新天地——荔園幸福肥利事封

荃新天地今個農曆新年聯乘荔園,以吉祥物肥肥製作成2款「幸福肥利事封」一盒8個(每款4個),利是封加入動態幻變的視覺效果,上下擺動利是封即可以見到肥肥人轉換動作,包括肥肥人桃花樹下擊鼓舞獅,以及肥肥人以滿載賀年食物的巨型全盒為大家添上糖果。

幸福肥利事封換領詳情



換領日期:2025年1月7日起至換完即止

換領時間:中午12時至晚上9時

換領地點:荃新天地1期禮賓處

換領方法:荃新天地S+ REWARDS會員憑指定點數即可於S+ REWARDS App換領一套8個,每款4個的「幸福肥利事封」禮盒裝。數量有限,換完即止。



蛇年利是封2025【3】D2 Place x Isaac Spellman「童趣蛇影」藝術利是封

D2 Place 今年推出限定版「童趣蛇影」藝術利是封,由曾獲 Lady Gaga、容祖兒和張敬軒等多位國際巨星及品牌青睞的著名香港插畫師Isaac Spellman親自操刀,兩款主題利是封「年年長糕」、「如意吉祥」以其一貫鮮豔的色彩及獨特的奇思妙想, 糅合傳統與潮流,展現孩子們新年期間所幻想的快樂時光,充滿童趣和想像力。

D2 Placex Isaac Spellman「童趣蛇影」藝術利是封



換領日期:2025年1月10日至1月28日(換完即止)

換領時間:中午12時至晚上9時

換領地點:D2 Place一期及二期 G/F辦公室大堂顧客服務處

換領方法:成為 HAPI CLUB by D2 Place 會員,於商場指定商戶以電子貨幣累積消費滿HK$500,憑即日有效機印發票,即可換領「童趣蛇影」藝術利是封乙套(1套包含2款設計,每款4個,共8個封)



蛇年利是封2025【4】東薈城名店倉——KITKAT®新春限定利是封套裝

今年聯乘雀巢®KITKAT®,推出新春限定利是封套裝(一套10個),五款利是封均以環保紙張製造,全部以招福開運的招財貓及圓滾滾達摩為主題!每套利是封更附有一個和式棉質旅行證件套和8款新春刺繡章貼,按照個人喜好設計獨一無二的旅行證件套!

東薈城名店倉——KITKAT®新春限定利是封套裝(東薈城名店倉圖片)

KITKAT®新春限定利是封套裝換領詳情



換領日期:2025年1月13日至2月2日(換完即止)

換領時間:上午11時至晚上10時

換領地點:東薈城名店倉一樓禮物換領處 (鄰近101E號舖 - Skechers Outlet)

換領方法:於東薈城名店倉消費購物,憑即日電子消費發票累積滿HK$3,000,即可換領東薈城名店倉x雀巢®KITKAT®新春限定利是封套裝乙套及HK$50。指定商戶電子現金券(最少一張HK$2,000或以上之收據,最多可累積5張不同商戶之收據。TaSTe及樓上之消費恕不接受。)



蛇年利是封2025【5】新都會廣場——萌犬納福利是封套裝

新都會廣場為慶祝L5寵物公園啟用,今年特別推出「萌犬納福」利是封套裝,並分為「萌寵駕到」和「愛寵新春」系列,前者有「穿金戴銀」的雪橇犬、「平安快樂」的西摩犬、「好運降臨」的柯基犬、「幸禮美滿」的貴婦狗;後者有「大吉大利」的柴犬、「財源滾滾」的八哥、「豐衣足食」的比高犬,以及「百花齊放」的法鬥,兩套共8款!利是封以精緻的立體淨雕技術,把展現出毛孩可愛造型,並搭配大燙金祝賀語!毛孩可愛面珠和小屁股圖案更加入植絨質感!

萌犬納福利是封換領詳情



換領日期:萌寵駕到及尊貴VIP套裝2025年1月9日開始;愛寵新春2025年1月16日開始

換領時間:上午10時至晚上10時

換領地點:新都會廣場L2顧客服務中心

換領方法:顧客於「即賺分」商戶累積電子消費滿$1,000或The Point會員憑8,000積分,即可換領利是封乙套(內含4款,共8個利是封);顧客於「即賺分」商戶累積電子消費滿$1,800即可換領尊貴VIP套裝 乙套(內含8款,共16個利是封)。



蛇年利是封2025【6】屯門市廣場——錦鯉迎春 魚躍福來利是封

屯門市廣場今年以「錦鯉迎春 魚躍福來」作為主題推出一套四款利是封,以象徵幸運與長壽的錦鯉為主角,結合水墨畫風及燙金工藝,利是封以日式高級和紙製作,加上浮雕效果,演繹出錦鯉暢游的活力,盡顯高雅氣派。四款利是封以粉紅、湖水綠、粉黃、薰衣草紫為主色,正面印有靈動錦鯉,背面則分別以燙金印上「錦鯉迎春」及「魚躍福來」主題祝賀;拼湊後即可組成一幅動感十足的錦鯉池中暢游圖畫。

屯門市廣場——錦鯉迎春 魚躍福來利是封(屯門市廣場)

錦鯉迎春魚躍福來 燙金利是封換領詳情



換領日期:2025年1月14日(換完即止)

換領方法:S+ REWARDS會員憑20點數或憑指定勳章以16點數,即可免費換領一套四款共 8個「錦鯉迎春 魚躍福來」燙金利是封,將新年祝福帶回家!(數量有限,換完即止)



蛇年利是封2025【7】將軍澳廣場——金蛇吐祥利是封

將軍澳廣場今年有一套2款「金蛇吐祥」利是封,蛇身融入銅錢及大桔圖案,別選用桃紅及柑橘作底色,蛇嘴及蛇身分別以壓印及浮雕的方式呈現,蛇部分五官及銅錢圖案則利用燙金及浮雕技術。左上角加入「靈蛇獻瑞」賀詞,簡潔有力發送祝福。

將軍澳廣場——金蛇吐祥利是封(將軍澳廣場)

金蛇吐祥利是封換領詳情



換領日期:2025年1月13日至1月28日

換領時間:早上10時至晚上10時

換領地點:將軍澳廣場一樓顧客服務中心

換領方法: NF Touch會員於將軍澳廣場以單一電子消費滿$300可換領1套、$800可換領3套,並於消費當日起計7天內(以商戶機印發票上註明的日期為準或活動日期的最後一天,以較早者為準),出示有效商戶機印發票及相符之電子貨幣付款存根,即可登記換領獎賞。



蛇年利是封2025【8】黃金海岸商場——吉祥櫻花利是封

黃金海岸商場今年的利是封以象徵新開始、幸福與繁榮的櫻花造型為設計主題,初春百花盛放生機勃勃,商場的「吉祥櫻花利是封」亦盛開其中。櫻花圖案高雅貴氣,細膩的燙金線條更顯豐富的層次感及立體效果,別具視覺,為新一年帶來金銀滿屋、好運連年的祝福!

黃金海岸商場——吉祥櫻花利是封(黃金海岸商場圖片)

吉祥櫻花利是封換領詳情



換領日期:即日起至2月2日(大年初五)

換領時間:早上10時至晚上10時

換領地點:黃金海岸商場1/F客戶服務中心

換領方法:凡於黃金海岸商場以指定電子貨幣即日消費滿$400或以上,憑最多2張不同商舖發出之機印發票及其付款存根,即可換領「吉祥櫻花利是封」乙套(8個)。

黃金海岸住宅住戶、香港黃金海岸酒店住客、黃金海岸鄉村俱樂部遊艇會會員及Sino Club會員消費滿$300或以上可換領「吉祥櫻花利是封」1套。換領時必須出示住戶證、酒店房咭或會員證以享優惠。每人只可享有此優惠1次。



蛇年利是封2025【9】馬鞍山中心——蛇年大吉利是封

馬鞍山中心今年有「蛇年大吉」利是封,突破傳統利是封方方正正的設計,開口位融入可愛的靈蛇肖像,叼着大桔,寓意大吉大利,萬事亨通。利是封背面是蛇尾,吊着一個福袋,收集全年好運,福氣滿盈。一套雙封利是封加入壓印、浮雕及燙壓等印刷技巧,提升精緻度及喜慶氛圍。

馬鞍山中心——蛇年大吉利是封(馬鞍山中心圖片)

蛇年大吉利是封換領詳情



換領日期:2025年1月13日至1月28日(換完即止)

換領時間:中午12時至晚上8時

換領地點:馬鞍山中心地下客戶服務中心

換領方法: NF Touch 會員於馬鞍山中心以單一電子消費滿$300可換領1套、$500可換領2套、$1,000可換領3套,並於消費當日起計7天內(以商戶機印發票上註明的日期為準或活動日期的最後一天,以較早者為準),出示有效商戶機印發票及相符之電子貨幣付款存根,即可登記換領獎賞。



蛇年利是封2025【10】將軍澳東港城、屯門錦薈坊及葵興life@KCC——「雍容華貴、矜貴閃爍」利是封

這套「雍容華貴、矜貴閃爍」限量版手工利是封以最能展現女性東方之美的復古旗袍、以及男士古典優雅的唐裝為設計主軸,創作出4款(包括2款長封及2款短封)不同造型的利是封,採用獨有的觸感紙印刷,突顯細緻紋理!利是封背面更印上「花開富貴」、「步步高陞」、「心想事成」、「身體健康」等字樣,為親友送上一份祝福。

將軍澳東港城、屯門錦薈坊及葵興life@KCC——「雍容華貴、矜貴閃爍」利是封(官方圖片)

雍容華貴矜貴閃爍利是封(每套4款各2個)換領詳情



換領日期:2025年1月8日至1月28日(換完即止)

換領地點及時間:

東港城2樓禮品換領處(下午1時至晚上10時)

錦薈坊2樓顧客服務中心(星期一至五:上午10時至晚上6時;星期六、日及公眾假期:下午1時至晚上8時)

joy@KCC2樓禮賓部(上午10時至晚上10時)

換領方法:

The Point會員於東港城或錦薈坊指定「即賺分」參與商戶即日電子消費滿HK$800(最多累積2張不同商戶發出之即日單據,每張須消費滿HK$100);或

即日於life@KCC即日電子消費滿HK$800(最多累積2張不同商戶發出之即日單據,每張須消費滿HK$100),即可換領「雍容華貴 矜貴閃爍」利是封一套



九龍區

蛇年利是封2025【11】朗豪坊——「魚樂無限」利是封

今年朗豪坊邀請本地版畫藝術家兼紋身師李寧,以旺角「金魚街」為靈感,打造全港首個金魚藝術體驗館《魚樂漣年》,更推出「魚樂無限利是封套裝」,每份利是封都放在印有「WoW!WePLAY」的銀光鱗片紋理小袋子,內含一套兩款設計別出心裁的金魚缸和金魚袋造型利是封,選用透明感的水藍色和桃粉色作主色調,配以貝殼光印刷來營造水波粼粼效果,寓意新年如魚得水!

魚樂無限利是封套裝換領詳情



換領日期: 2025年1月10日至2月16日

換領時間: 上午11時至晚上11時

換領地點: 朗豪坊4樓顧客服務中心

換領方法: LP CLUB會員即日累積消費滿 HK$2,000(最多5張由不同參與商舖發出之即日電子消費單據,每張金額為 HK$100 或以上),即可參與《新年消費賞》,換領「魚樂無限利是封套裝」(12個)及總值HK$250電子優惠券禮包(包括 HK$50餐飲電子優惠券、HK$100指定商舖電子優惠券及 HK$100LANGHAM BEAUTY電子優惠券)。



蛇年利是封2025【12】The ONE——「SHO-CHAN(燦子)」利是封及揮春套裝

今年The ONE聯乘「SHO-CHAN」(燦子)推出新春利是封及揮春!「『燦』住你行運利是封套裝」包括一套兩款共八個利是封,一款繪畫了燦子、小琪及KUMA化身為精靈招財貓,另一款燦子豪邁的吃貨滿足樣!兩款都非常精緻!而「蛇年『燦』你!揮春套裝」,除了有燦子、達摩及招財貓好友帶來的「如意吉祥」,還有專為打工仔而設的「力爭上游」!

燦住你行運利是封套裝、蛇年燦你揮春套裝換領詳情



換領日期:2025年1月10日至2月16日(換完即止)

換領時間:中午12時至晚上10時

換領地點:The ONE UG2 顧客服務中心

換領方法:

(1) The ONE Club 會員於 The ONE 任何商戶以電子貨幣消費滿指定金額,即可換領「『燦』住你行運利是封套裝」兩套。

(2) The ONE Club 會員於 The ONE 任何商戶以電子貨幣消費滿指定金額,即可換領The ONE HK$100購物現金券乙張。

(3) 顧客只要讚好或追蹤The ONE官方Facebook/Instagram及SHO-CHAN官方Facebook/Instagram各一個帳號,即可換領「蛇年『燦』你揮春套裝」乙套。



蛇年利是封2025【13】Festival Walk x wiggle wiggle 利是封

wiggle wiggle 特別為是次活動首次推出獨家香港別注版「wiggle wiggle Joyous Flower World 利是封套裝」。以標誌性的微笑花花為主軸,黃色的微笑花花索繩袋盛載一套8款的利是封。利是封採用色彩繽紛的復古設計風格,大玩撞色和圖案拼湊,每個設計均令人眼前一亮,加上燙金和激突的印刷細節,更顯心思;每套均附上wiggle bear 或Little Play Bunny賀卡一張(款式將隨機送出),為家人朋友送上新年祝福。

wiggle wiggle Joyous Flower World 利是封套裝換領詳情



換領日期:2025年1月10日至1月28日

換領時間:上午11時至晚上10時

換領地點:又一城LG2層顧客服務處

換領方法:My FESTIVAL會員,單日累積消費滿$1,500換領wiggle wiggle Joyous Flower World利是封套裝(*包括微笑花花索繩袋、一套八款利是封及賀卡一張)乙套;單日累積消費滿天$3,000換領wiggle wiggle Joyous Flower World利是封套裝*連微笑花花手提袋乙套 ;單日累積消費滿$3,800換領wiggle wiggle Joyous Flower World棉氈乙件。美國運通卡可以相同金額換領。



蛇年利是封2025【14】ELEMENTS圓方——「春意盎然」限量版利是封

ELEMENTS圓方今個新年推出限量版利是封,採用雙層工藝,上層透過雷射鏤空設計勾勒出賀年花卉圖案,呈現立體質感,下層則配以幻彩設計,在不同光線下映射出千變萬化的色彩,寓意春日繁花似錦、生機勃勃。

ELEMENTS圓方「春意盎然」換領詳情



換領日期:2025年 1月 6日至 28日

換領時間:上午10時至晚上10時

換領地點:ELEMENTS圓方金區二樓(DAMIANI對面)

換領方法:ELEMENTS Club會員及「圓方之友」於ELEMENTS圓方即日餐飲/娛樂商戶單一電子消費滿HK$500,可換領ELEMENTS限量版利是封套裝1套。



蛇年利是封2025【15】奧海城——「豐衣足食」利是封

今年奧海城裝飾以「豐衣足食賀新歲」為主題,推出食得是福一套四款「豐衣足食利是封」,精心挑選了經典新春意象作為利是封設計主題,選用喜慶而典雅的大紅、大紫、桃紅及橘色,配搭全盒、錦鯉、五穀米飯及油角四款賀年圖案,分別象徵盆滿鉢滿、年年有餘、五穀豐收及豐衣足食,充滿好意頭;並以燙金點綴及立體浮雕印製,更顯優雅高貴!

奧海城——「豐衣足食」利是封(奧海城圖片)

豐衣足食利是封(一套四款)換領詳情



換領日期:2025年1月16日起(星期四)

換領時間:下午3時起

換領方法:S+REWARDS會員於手機應用程式,憑25點換領「豐衣足食利是封」一套,數量有限,先到先得,額滿即止。



蛇年利是封2025【16】MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封

MOKO今年邀請插畫家 Cheeky Cheeky 厚面子打造一式兩款「厚」有福氣利是封、升級版「厚」有面子利是封禮盒及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡!

利是封選用亮眼的紅橙色,由厚面子Cosplay 新年吉祥物招財貓和時下最 Hit 的大熊貓,更使用激突燙金印刷效果,福氣滿滿閃閃生光,更精心準備升級版利是封禮盒,厚面招財貓及大熊貓現身精緻的大紅色禮盒之上,送上內裏盆滿鉢滿的利是封,實在「厚」有面子!亦設計了可愛復古MOKO x Cheeky Cheeky「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡,一年365日天天為大家打氣叉電兼補充運氣。

Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封換領詳情



換領日期:2025年1月3日至28日(換完即止)

換領時間:上午10時至晚上10時

換領地點:MOKO 新世紀廣場 L1 顧客服務中心

換領方法:The Point會員憑即日於場內已參與並成功啟動「即賺分」之商戶消費滿額的電子發票或憑會員積分即可換領。

即日消費滿HK$800或憑 3,800積分,即可換領MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封乙套(每套2款,每款4個,共8個利是封);

即日消費滿HK$2,800,更可換領MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有面子利是封禮盒及年曆卡套裝乙套(每套2款,每款4個,共8個利是封連精美禮盒及「熊 MEOW」火柴盒造型年曆卡乙張);

即日消費滿HK$500則可換領MOKO x Cheeky Cheeky「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡乙張,新年「厚」喜慶!



蛇年利是封2025【17】AIRSIDE——可愛靈蛇、金蛇獻瑞、蛇來運到利是封套裝

AIRSIDE今個農曆年邀請不同設計師以靈蛇作為題材,製作「可愛靈蛇」、「金蛇獻瑞」2款特色利是封。及特別版「蛇來運到」瑞獸蛇棋利是封套裝,以現代設計重新包裝傳統蛇棋遊戲,加入瑞獸麒麟、鳳凰、龍及靈龜四大瑞獸插畫,更適合在新年期間與親友一同享受傳統蛇棋的樂趣。

可愛靈蛇利是封、金蛇獻瑞利是封與蛇來運到利是封套裝換領詳情



換領日期:2025年1月16日至28日(年廿九)

換領時間:上午10時至晚上10時

換領地點:AIRSIDE 3樓311號舖會員服務櫃台

換領方法:NF Touch會員可憑同日最多兩張電子消費單據累積滿$1,000換領「可愛靈蛇」利是封 (一套4款共8個);憑1,888 NF Points積分換領「金蛇獻瑞」利是封 (一套8個);以$150購買或以6,888 NF Points換領「蛇來運到」瑞獸蛇棋利是封套裝(一套8個)



蛇年利是封2025【18】荷里活廣場——Sesame Street x LINE FRIENDS 主題特別版賀年利是封及揮春

荷里活廣場有兩款Sesame Street x LINE FRIENDS主題特別版賀年利是封,包括「甜蜜尊貴揮春利是封二合一版」套裝(1套6款,每款1個)及「甜蜜美滿利是封」套裝(1套6款,每款1個)!除了展現Sesame Street 及LINE FRIENDS各個可愛角色造型外,利是封上均印有有趣的「食」字語句,如「熊福齊天」、「熊運當頭」、「兔氣揚眉」等,滿載著各種賀歲的甜蜜祝福,為利是封添上滿滿的歡樂及幽默感!

荷里活廣場Sesame Street x LINE FRIENDS主題特別版賀年利是封

換領日期:即日起(換完即止)

換領時間:中午12時至晚上8時

換領地點:荷里活廣場1樓禮品換領處(近MUJI)

換領方法:

「甜蜜尊貴揮春利是封二合一版」套裝(1套6款,每款1個)──憑場內即日電子貨幣消費滿HK$800(憑最多2間不同商戶的即日發票,每組有效電子消費發票需達HK$100 或以上),連同該商戶發出之機印發票及相符之電子貨幣付款存根 或 VIC會員以20積分即可換領一套。

「甜蜜美滿利是封」套裝(1套6款,每款1個)──憑場內即日電子貨幣消費滿HK$300(憑最多2間不同商戶的即日發票,每組有效電子消費發票需達HK$100 或以上),連同該商戶發出之機印發票及相符之電子貨幣付款存根 或 VIC會員以15積分即可換領一套。



港島區

蛇年利是封2025【19】利東街——喜慶燈海利是封

今年農曆新年利東街會有燈籠海裝飾,更推出「喜慶燈海利是封」套裝,利是封採用獨特的燙金縷空技術,精緻地刻畫出利東街及燈籠海的細膩剪影。配合高貴的香檳金色珠光利是封,及以壓紋工藝製作的大紅燈籠,使其更具質感和層次感!

利東街——喜慶燈海利是封(官方圖片)

喜慶燈海利是封換領詳情



換領日期:2025年1月1日起至2月2日(換完即止)

換領地點:利東街地庫一樓客戶服務中心

換領方法:利東街會員憑800電子積分,換領限量版「喜慶燈海利是封」



蛇年利是封2025【20】時代廣場——幸運棋緣利是封

時代廣場今年邀請了日本插畫大師北澤平祐設計設計出新春「幸運棋緣」利是封和「萬花棋緣」棋盤遊戲。「幸運棋緣」利是封以馬、風車、繁花及招財貓等為主題,寓意萬事如意、好運常伴。更以紅、橙、黃、粉紅等繽紛歡樂配色,配搭燙金及3D浮雕圖案,更添質感。另設有精美禮盒盛載的「萬花棋緣」棋盤遊戲以經典梯盤棋遊戲為靈感,內裡包含摺叠棋盤、六粒彩色棋子及兩粒骰子,適合新年聚會中與親朋好友一同創造歡樂回憶!

幸運棋緣利是封換領詳情



換領日期:2025年1月6日至1月28日(換完即止)

換領時間:中午12時至晚上10時

換領地點:銅鑼灣時代廣場5樓換領專櫃

換領方法:於時代廣場Team Times會員消費購物,即日電子消費滿$2,000至$3999.9,可換領「幸運棋緣」利是封乙套(1套8個);即日電子消費滿$4,000或以上可換領「幸運棋緣」利是封套裝乙套及「萬花棋緣」棋盤遊戲乙盒(最多可累積三張於不同商戶之單據)。



蛇年利是封2025【21】太古城中心——可口可樂®「快樂Cheers!」利是封套裝

今年太古城中心聯乘可口可樂®推出「快樂Cheers!」利是封套裝,選用「煙花」圖案搭配繽紛奪目的顏色,每款均精挑不同的對比色作拼色設計,包括紅紫、粉綠、橙紫及桃金,鮮艷亮眼。而每款煙火的燙金樣式都不一樣,有寓意新年富貴有餘的金魚和元寶、代表春天旺盛生命力的竹樹和春筍、象徵好運幸福齊來的手鞠球和祥雲,以及歌頌親友深厚情誼的水引結繩和年花,利是封套裝更以美式紅白格紋主題封套包裝!

可口可樂®「快樂Cheers!」利是封套裝換領詳情

換領日期: 2025年1月15日至28日(換完即止)

換領時間:上午11時至晚上9時

換領地點:太古城中心二樓LIVE+服務處(近 265號舖)

換領方法:

消費滿HK$1,200或以上(憑最多兩張不同商戶之同日單據)換領「快樂Cheers!」利是封套裝2套及MOViE MOViE Cityplaza電影電子贈券1張;

消費滿HK$3,500或以上(憑最多兩張不同商戶之同日單據)換領「快樂Cheers!」利是封套裝2套及HK$200太古城中心商場電子禮券;

消費滿HK$8,000或以上(憑最多三張不同商戶之同日單據)換領「快樂Cheers!」利是封套裝2套及HK$600太古城中心商場電子禮券



蛇年利是封2025【22】皇室堡——Pingu五福豐收利是封

皇室堡聯乘Pingu推出3款新春禮品,包括「五福豐收利是封」、「家有福氣揮春」及「幸福暖意保溫袋」。五福豐收利是封有Pingu祝願大家五福臨門、豐衣足食、家有福氣揮春有Pingu福氣揮春、幸福暖意保溫袋有Pingu保溫袋!

Pingu五福豐收利是封/家有福氣揮春/幸福暖意保溫袋換領詳情

換領日期:1月9日至換完即止(幸福暖意保溫袋換領期為1月18日至2月16日)

換領時間:中午12時至晚上10時

換領地點:皇室堡地下顧客服務中心

換領方法:皇室堡會員於任何商戶以電子貨幣(信用卡/易辦事/八達通/手機支付)消費滿HK$500,即可免費換領「五福豐收利是封」2套。

顧客需讚好/追蹤皇室堡 Facebook(@皇室堡 Windsor House)、Instagram(@hkwindsorhouse)或小紅書(香港皇室堡商場)其中兩個帳號,即可免費換領「家有福氣揮春」1張。

皇室堡會員於任何商戶以電子貨幣(信用卡/易辦事/八達通/手機支付)消費滿HK$800,即可免費換領「幸福暖意保溫袋」乙份。



蛇年利是封2025【23】香港仔中心——精美設計利是封

香港仔中心今年為大家準備了「精美設計利是封」,利是封以別具氣派的紅色及金色作主調,並加上喜鵲,寓意吉祥如意!

香港仔中心——精美設計利是封(香港仔中心)

精美設計利是封換領詳情



換領日期:2025年1月18日至28日(換完即止)

換領時間:下午1時至晚上10時

換領地點:香港仔中心2期地下

換領方法:於香港仔中心商舖以電子貨幣消費滿$200或以上,憑即日單一機印發票,及對應商戶之即日電子貨幣付款存根或手機支付之交易記錄頁面,可換領利是封乙包。名額有限,額滿即止。



蛇年利是封2025【24】Nan Fung Place——蛇序呈祥利是封

Nan Fung Place今年推出「蛇序呈祥」利是封,不同形態及表情的靈蛇攜帶元寶、利是、大吉等賀年禮品。利是封不同元素包括靈蛇、大吉葉片等均以浮雕立體壓製而成,分明層次,而「蛇序呈祥 福運當前」賀詞、花蕾、蛇仔臉頰等元素則以燙金印製而成,其中旭日加入浮雕效果,令整體感覺雍容華貴,送禮更顯氣派。

Nan Fung Place——蛇序呈祥利是封。(Nan Fung Place)

蛇序呈祥利是封換領詳情



換領日期:2025年1月13日至1月28日

換領時間:早上10時至晚上10時

換領地點:Nan Fung Place地下顧客服務處

換領方法:NF Touch會員於Nan Fung Place以單一電子消費滿$500,並於消費當日起計7天(以商戶機印發票上註明的日期為準或活動日期的最後一天,以較早者為準)內到指定換領地點,出示有效商戶機印發票及相符之電子貨幣付款存根,即可登記換領獎賞。



全港多區

蛇年利是封2025【25】領展——繁花似錦新春利是封

領展今年的利是封採用傳統喜慶的紅色作為底色,每款利是封都飽含寓意字句,如喜氣洋洋、獨領風騷、年年有餘和花枝招展,搭配立體花瓣、燈籠、鯉魚圖案,加上燙金技術印刷。設計圖案花盡心思,整套利是封更可連成一線變成畫作!

領展——繁花似錦新春利是封(領展圖片)

「繁花似錦迎新歲」利是封換領詳情



換領日期:2025年1月1日至28日

換領時間:上午11時至下午8時

換領地點:以下40個領展指定商場或街市的顧客服務台

換領方法:Link Up會員只要於領展指定商場或街市以電子貨幣即日累積淨消費每滿HK$680或以上便可換領新春利是封乙套。



領展指定商場



港島及離島區

愛東商場、小西灣廣場、富東廣場及街市、逸東商場及興華廣場



九龍區

樂富廣場及街市、黃大仙中心、竹園廣場、啟田商場、秀茂坪商場及街市、鯉魚門廣場、寶達商場、德田廣場及街市、彩明商場、TKO Gateway及街市、TKO Spot及街市、南昌薈及街市、何文田廣場及街市、慈雲山中心、彩雲商場及彩雲三期街市、愛民廣場及街市、鳳德商場及街市、長發廣場



新界區

T Town、天澤商場及街市、天瑞商場、天盛商場、天耀廣場、蝴蝶廣場及街市、良景廣場、彩園廣場、太和廣場、富善商場及街市、大元商場及街市、頌安商場、禾輋廣場及街市、沙角商場、顯徑商場及街市、美林商場、愉翠商場及街市



蛇年利是封2025【26】MCP新都城中心及MOSTown 新港城中心——「LEGO®福星開運」利是封套裝

今年恒基兩大商場將軍澳「MCP新都城中心」及馬鞍山「MOSTown新港城中心」聯乘LEGO®,一套四款樂高人仔配搭喜慶賀年服裝,手持玩味十足的祝福語,例如「掂到飛起」、「食極唔肥」、「新年行大運」、「花開富貴」,意頭十足又夠本土特色,加上燙金及浮雕設計,無論作為利是封,還是用作揮春,都夠醒目!

新地5大商場——「繡」麗盛放刺繡利是封((官方圖片)

「LEGO®福星開運」利是封套裝換領詳情



MCP 新都城中心

換領日期:2025年1月10日至28日

換領時間:中午12時至晚上10時

換領地點: MCP CENTRAL L1會員專區

換領方法:H.COINS會員以電子貨幣即日消費滿 HK$688或以上,即可換領乙套(憑最多2組不同商戶的消費單據,每張發票最少HK$100,並連同相符的電子貨幣交易存根。)



MOSTown 新港城中心

換領日期:2025年1月10日至2月16日

換領時間:中午12時至晚上10時

換領地點:MOSTown 新港城中心 L3會員專區

換領方法:H.COINS會員以電子貨幣即日消費滿 HK$688或以上,即可換領乙套及LEGO®開運迎新春期間限定店HK$50優惠券乙張(最多3組不同商戶的消費單據,每張發票最少HK$100,並連同相符的電子貨幣交易存根。)



蛇年利是封2025【27】新地5大商場北角匯等——「繡」麗盛放刺繡利是封

新地5大商場包括北角匯、上水廣場、PopWalk天晉滙、荃錦中心及新領域廣場,今年為大家帶來「繡」麗盛放刺繡利是封(一套6個)!每套利是封用上三大吉祥物:福鵲、錦鯉、蝴蝶,寓意福壽雙全、富貴吉祥、幸福美滿!每款手工都非常用心,用上刺繡、珠片、絨毛及燙金等工藝,極具細節!另設同款燙金版利是封,迎合不同人士需要!

新地5大商場——「繡」麗盛放刺繡利是封(官方圖片)

「繡」麗盛放刺繡利是封換領詳情



換領日期:2025年1月11日至換完即止

換領時間:上午10時至晚上10時(按個別商場換領時間而定,詳情請參閱場內宣傳品)

換領地點:各商場顧客服務中心

換領方法:憑該商場商戶即日發出消費滿HK$1,200之電子發票,可換領瑰麗刺繡尊貴版(盒裝)利是封1套。憑該商場商戶即日發出消費滿HK$600之電子發票,可換領絢麗燙金版(包裝)利是封1套。(各商場可累積消費單據數目及條件各有不同,詳情請查閱各商場宣傳品。)



蛇年利是封2025【28】Mikiki X 將軍澳中心 X 卓爾廣場——「喜蛇迎春」利是封

新地旗下3大商場,包括Mikiki、將軍澳中心及卓爾廣場,今年推出「喜蛇迎春」利是封套裝,以經典電子遊戲「貪食蛇」為設計靈感,加入金元寶、桔、糖果、迎春花等賀年元素,製作出長、短封共4款新春利是封!利是封設計更蘊藏巧思,透過3D浮雕印刷及蛋殼紙增添獨特觸感!向上拉開更有「 花開富貴」、「大吉大利」、「甜甜蜜蜜」及「招財進寶」的祝福語句!

「喜蛇迎春」利是封套裝換領詳情



換領日期:2025 年 1 月 8 日至 1 月 28 日(或換完即止)

換領時間:下午 1 時至晚上 10 時

換領地點:Mikiki 1 樓顧客服務中心、將軍澳中心G/F 中庭換領專櫃、卓爾廣場地下顧客服務中心

換領方法:於Mikiki、將軍澳中心或卓爾廣場以電子貨幣每消費滿$800即可換領長封或短封利是封一包,每組單據最多可換領3包。(憑最多 2 組不同商戶之即日發票,每組發票須滿$100或以上)



蛇年利是封2025【29】置富Malls X Mr. PA 熊運當頭絨毛利是封套裝

今年置富Malls邀請網路人氣角色 Mr. PA熊貓做主角,推出一套兩款共8個「置富Malls X Mr. PA 『熊』運當頭絨毛利是封套裝」,包括Mr. PA「福氣滿滿」利是封及「天天置富」利是封,前者有錢幣和福星點綴、後者則有大桔和元寶,意頭十足!為了突出可愛的熊貓形象,Mr. PA臉上更用了毛茸茸的絨毛,而背後則有Mr. PA的熊掌印!

置富Malls X Mr. PA 熊運當頭絨毛利是封套裝(置富Malls圖片)

Mr. PA 熊運當頭絨毛利是封套裝換領詳情



日期:2025年1月 11日起 (華都大道換領日期:1月11-12日)

時間:中午12時至晚上8時(華都大道換領時間:下午2時至8時)

換領地點:+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈

換領方法:Fortune+ 會員凡於置富Malls以上指定單一商場內任何2間不同商戶累積消費滿HK$400,包括HK$300或以上的電子貨幣(信用卡、易辦事、八達通、銀聯卡及手機支付),或到 Fortune Malls App 使用Point+,即可換領「置富 X Mr. PA 『熊』運當頭絨毛利是封套裝」乙套(每套兩款,共8個利是封)。



蛇年利是封2025【30】SOGO——蛇年主題利是封

SOGO今年為大家準備了一套8個裝限量版蛇年主題利是封,設計融入多種如意結圖案,配以精緻燙金的封口設計,簡約而不失高雅,助大家向親朋傳遞新年富貴吉祥的祝福。

SOGO——蛇年主題利是封(SOGO圖片)

SOGO限量版蛇年主題利是封換領詳情



換領日期:即日起接受換領;換完即止

換領地點:崇光銅鑼灣店G/F及崇光啟德店9/F。

換領方法:SOGO Rewards 會員凡於店內即日累積購物滿$600(最多2張不同專櫃之發票),即可獲贈限量版利是封 1套(8個,4色入)。每人/每個會員號碼每日只限換領 1套。



