下午茶自助餐優惠12大｜酒店生蠔＋鮑魚　榴槤甜品任食人均$119起

下午茶自助餐2025｜下午茶自助餐雖然食物相對小巧精緻，但勝在款式多，即使每樣都吃也不會有太大的罪惡感。以下編輯整理出12間下午茶自助餐推介給大家，當中有生蠔、鮑魚任食的餐廳，也有賣相精緻小巧，既可享受美食，也可打卡影相的下午茶套餐，最平人均只需$119，詳情即睇下文！



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下午茶自助餐優惠推介【1】都會海逸酒店 — D24及金枕頭榴槤自助餐／買2送2人均$298

都會海逸酒店推出「果王盛宴—D24及金枕頭榴槤」週末下午茶自助餐，除了有冰鎮海鮮、冷盤、熟食等美食，更有金枕頭榴槤馬斯卡邦芝士蛋糕、金枕頭榴槤脆酥、D24榴槤立體蛋糕等以榴槤為主題的甜品！精緻的甜品口感綿軟的榴槤果肉啖啖滋味！現在更享有買2送2優惠，人均$298可以食足2小時！👉🏻買2送2｜人均$298起

都會海逸酒店｜果王盛宴—D24及金枕頭榴槤

買2送2優惠：$1,192起｜人均$298起

優惠價：成人$348起｜小童$258起

👉🏻買2送2｜人均$298起

地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店G/F

電話：3160 6880



下午茶自助餐優惠【2】六國酒店Le Menu — 復活節限定甜品+工作坊／快閃7折

六國酒店 Le Menu 西餐廳「果漾花語下午茶自餐」，有蟹肉蘑菇酥皮盒、芝士雞肉烤餅等熱盤；鮮果巴馬火腿、凍肉及芝士拼盤等凍盤；Häagen-Dazs雪糕、廚師即席烹調等甜品，更可任食任飲4小時！在復活節期間更將有節日限定的甘荀蛋糕、賓尼兔忌廉蛋糕、十字包，4月18至24日更設親子曲奇DIY工作坊、敲敲朱古力復活蛋、趣緻氣球派發！現有低至7折優惠！👉🏻人均$268任食4小時🤤

六國酒店 Le Menu 西餐廳｜果漾花語下午茶自助餐

優惠價：成人$268｜小童$178

👉🏻人均$268任食4小時🤤

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：2866 3808



下午茶自助餐優惠【3】六國酒店Le Menu — 「海漾美肌」下午茶二人套餐／送美肌禮品

六國酒店與Eurobeauté攜手推出「海漾美肌」下午茶二人套餐，選用抗氧化、保濕、亮膚食材製作鵝肝醬配亞麻籽啫喱、雪山松葉蟹松露卡邦尼卷、香煎帶子撻伴黑魚籽醬、橙花蜂蜜鬆餅、紅桑子慕絲等鹹甜點。餐廳更會送上Eurobeauté 護膚品套裝，包括面膜、修護霜及一次免費療程！人均只需$247！👉🏻82折包加一🤤送護膚套裝

六國酒店Le Menu｜「海漾美肌」下午茶二人套餐

開售時間：4月1日起發售

優惠價（2位）：$493｜人均$247

👉🏻82折包加一🤤送護膚套裝

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：2866 3808



下午茶自助餐優惠【4】六國酒店Le Menu — 「配多FUN」下午茶一人套餐／人均$158

六國酒店Le Menu推出一人下午茶優惠，絕對適合各位「I人」！「配多FUN」下午茶一人套餐可以任選6款茶點，如忌廉芝士小餅乾、煙三文魚小泡芙、野菌酥皮盒、蒜蓉芝士焗青口、芝士雞肉烤餅、英式朱古力鬆餅、焦糖燉蛋等，配上咖啡或茶，一個人吃分量剛剛好！現在更有8折優惠，人均只需$158！👉🏻8折優惠預訂🤤

六國酒店Le Menu｜「配多FUN」下午茶一人套餐

開售時間：4月1日起發售

優惠價：$158

👉🏻8折優惠預訂🤤

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：2866 3808



下午茶自助餐優惠【5】六國酒店Le Menu — 龍蝦･鮑魚･黑松露醬主題 ／人均$247

六國酒店Le Menu「龍蝦･鮑魚･黑松露醬」 下午茶二人套餐，主打龍蝦千層酥、黑松露醬金文拔芝士法包、紅燒鮑魚鍋巴，每款配有矜貴食材。還有茉莉花雜錦果仁撻、雲石芝士蛋糕、綠茶紅豆卷等精緻甜點，可以享受奢華的下午茶時光！現在更8折優惠，人均只需$247！👉🏻8折優惠預訂🤤

六國酒店 Le Menu 西餐廳｜「龍蝦･鮑魚･黑松露醬」下午茶二人套餐

優惠價：$247

👉🏻8折優惠預訂🤤

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：2866 3808



下午茶自助餐優惠推介【6】荃灣悦品酒店 — 榴槤＋生蠔下午茶／人均$119

荃灣悦品酒店「榴槤芒返 • 蠔情尊貴2人下午茶套餐」提供多款榴槤和芒果製成的甜、鹹點，包括新鮮生蠔配海鮮醬、香芒蟹肉忌廉筒、榴槤慕絲蛋糕、烏龍茶蜜桃杯及榴槤芝士撻等，榴槤控絕不能錯過！連埋飲品及加一都只是人均$119，價錢超值！👉🏻🦪人均$119優惠預訂

荃灣悦品酒店 — 榴槤芒返 • 蠔情尊貴2人下午茶套餐

優惠價：$119

👉🏻🦪人均$119優惠預訂

地址：香港葵涌青山公路葵涌段 443 號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG／F

電話：3891 1938



下午茶自助餐優惠推介【7】香港九龍東皇冠假日酒店 — 士多啤梨下午茶／9折

喜歡吃士多啤梨的，香港九龍東皇冠假日酒店的尚廚推出「士多啤梨雙重奏下午茶自助餐」，提供一系列士多啤梨入饌美食，如士多啤梨蟹籽沙律手卷、士多啤梨三文魚手卷、士多啤梨軟芝士脆囗多士以及開心果韓國草莓慕絲蛋糕等等，作為是多啤梨愛好者必試！餐廳現推出9折優惠！👉🏻9折優惠預訂🍓

香港九龍東皇冠假日酒店｜士多啤梨雙重奏下午茶

優惠價：成人$268｜小童$208

👉🏻9折優惠預訂🍓

地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

電話：3983 0688



下午茶自助餐優惠【8】銅鑼灣利景酒店 — 花雕醉鮑魚／花膠凍／人均低至$199

銅鑼灣利景酒店陳家廚房推出「 春日柑橘下午茶」！甜點包括香脆的金絲炸芋角、酥炸鯪魚球，以及滋補美食花雕醉鮑魚、養顏濃湯花膠凍，另外還有以矜貴食材入饌的茶燻蛋伴魚子醬和外脆內軟的紅糖糍粑；鹹點有柑橘法式焦糖燉蛋、熱情果芝士蛋糕及味道清新的莫吉托雞尾酒果撻，同樣出色！現有優惠人均低至$199！👉🏻買1送1優惠預訂🍵

銅鑼灣利景酒店｜春日柑橘下午茶套餐

優惠價：$398（2位）｜$597（3位）｜人均$199起

👉🏻買1送1優惠預訂🍵

地址：香港灣仔道209-219號銅鑼灣利景酒店地庫1樓

電話：2892 3388



下午茶自助餐優惠【9】花圖 — 柚子醬帶子／黑蒜蟹肉燒賣 人均$192

花圖主打結合傳統與創意的菜式，食物以非常打卡able的鳥籠盛載，餐廳現推出下午茶優惠，人均$192就食到柚子醬香脆帶子、黑蒜蟹肉燒賣、紅寶石雞肉酥、法芥牛肉春卷等特色茶點！餐廳環境高雅恬靜，還有無敵大海景，十分適合想放假chill一下的朋友。👉🏻人均$192優惠預訂🌊

花圖｜花圖下午茶二人套餐

優惠價（2位）：$383｜人均$192

👉🏻人均$192優惠預訂🌊

地址：尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心4樓401號舖

電話：2688 2408



下午茶自助餐優惠【10】PLAYT 柏寧酒店 — 時令凍海鮮／刺身／自家製雪糕 8折

PLAYT 柏寧酒店的下午茶自助餐，不但有刺身、壽司、關東煮、明太子玉子燒等日式美食，更提供時令凍海鮮，可任食蜆、翡翠螺、蝦、青口，以及各式各樣的中式點心。此外，餐廳還有不時更新口味的自家製雪糕及甜品，保證有驚喜！下午茶自助餐現有8折優惠！👉🏻8折優惠預訂🍝

PLAYT 柏寧酒店｜下午茶自助餐

優惠價：成人 $297、小童 $209

👉🏻8折優惠預訂🍝

地址：香港銅鑼灣告士打道310號

電話：2839 3311



下午茶自助餐優惠【11】香港金域假日酒店 — 紅燒鮑魚冬菇／廣東燒鵝／麵包蟹／人均$275

香港金域假日酒店Bistro on the Mile自助下午茶提供藍青口、熟蝦以及多款刺身，另外還有泰式燒牛肉沙律、中式海鮮瑤柱羹、炸薯角伴、唐揚炸雞等小巧美食，而甜品區亦有逾20款甜品，如海鹽焦糖布朗尼蛋糕、杜絲朱古力焗忌廉撻、藍草莓芝士蛋糕等等，現有93折優惠，$275就可食到！👉🏻9折優惠預訂🥩

香港金域假日酒店｜自助下午茶

優惠價：成人$275起、小童$187起

👉🏻9折優惠預訂🥩

地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓

電話：2315 1118



下午茶自助餐優惠【12】香港迪士尼樂園酒店 — M6和牛條／蟹肉沙律 ／97折

香港迪士尼樂園酒店的Walt's Cafe華特餐廳有下午茶優惠！餐廳主打採用高級食材的下午茶，如M6和牛條配壽喜燒汁、蟹肉沙律醃紅洋蔥三文治和青蘋果沙律配紅菜頭醃三文魚，重點當然是印有米奇圖樣的即烘米奇鬆餅，以及印有不同的卡通人物圖案的飲品及糕點，一拼放在層架上非常有儀式感！現有97折優惠！👉🏻97折優惠預訂🏰

香港迪士尼樂園酒店Walt's Cafe華特餐廳｜下午茶

優惠價（2人）：$658｜人均$329

👉🏻97折優惠預訂🏰

地址：香港大嶼山香港迪士尼樂園酒店3樓

電話：3510 6000



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