下午茶自助餐優惠9大｜酒店任食生蠔＋鮑魚　榴槤主題人均$119起

下午茶自助餐2025｜下午茶自助餐雖然食物相對小巧精緻，但勝在款式多，即使每樣都吃也不會有太大的罪惡感。以下編輯整理出9間下午茶自助餐推介給大家，當中有生蠔、鮑魚任食的餐廳，也有賣相精緻小巧，既可享受美食，也可打卡影相的下午茶套餐，最平人均只需$119，詳情即睇下文！



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下午茶自助餐優惠推介【1】荃灣悦品酒店 —— 榴槤＋生蠔下午茶／人均$119

荃灣悦品酒店「榴槤芒返 • 蠔情尊貴2人下午茶套餐」提供多款榴槤和芒果製成的甜、鹹點，包括新鮮生蠔配海鮮醬、香芒蟹肉忌廉筒、榴槤慕絲蛋糕、烏龍茶蜜桃杯及榴槤芝士撻等，榴槤控絕不能錯過！下午茶自助餐連埋飲品及加一服務費都只是人均$119，價錢超值！👉🏻🦪人均$119優惠預訂

荃灣悦品酒店 — 榴槤芒返 • 蠔情尊貴2人下午茶套餐

優惠價：人均 $119

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地址：香港葵涌青山公路葵涌段 443 號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F

電話：3891 1938



下午茶自助餐優惠推介【2】香港九龍東皇冠假日酒店 —— 士多啤梨下午茶／9折

喜歡吃士多啤梨的，香港九龍東皇冠假日酒店的尚廚推出「士多啤梨雙重奏下午茶自助餐」，提供一系列士多啤梨入饌美食，如士多啤梨蟹籽沙律手卷、士多啤梨三文魚手卷、士多啤梨軟芝士脆囗多士以及開心果韓國草莓慕絲蛋糕等等，作為是多啤梨愛好者必試！餐廳現有9折優惠！👉🏻9折優惠預訂

香港九龍東皇冠假日酒店｜士多啤梨雙重奏下午茶

優惠價：成人 $268、小童$208

👉🏻9折優惠預訂

地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

電話：3983 0688



下午茶自助餐優惠【3】銅鑼灣利景酒店——花雕醉鮑魚／花膠凍／人均低至$199

銅鑼灣利景酒店陳家廚房推出「 春日柑橘下午茶套餐」！甜點包括香脆的金絲炸芋角、酥炸鯪魚球，以及滋補美食花雕醉鮑魚、養顏濃湯花膠凍，另外還有以矜貴食材入饌的茶燻蛋伴魚子醬和外脆內軟的紅糖糍粑；鹹點有柑橘法式焦糖燉蛋、熱情果芝士蛋糕及味道清新的莫吉托雞尾酒果撻，同樣出色！現有優惠人均低至$199！👉🏻$199預訂下午茶優惠

銅鑼灣利景酒店｜春日柑橘下午茶套餐

優惠價：人均$199起

$199預訂下午茶優惠

地址：香港灣仔道209-219號銅鑼灣利景酒店地庫1樓

電話：2892 3388



下午茶自助餐優惠【4】六國酒店Le Menu——果漾花語下午茶自助餐／食足4小時／低至7折

六國酒店 Le Menu 西餐廳推出節日版「果漾花語下午茶自餐」，有蟹肉蘑菇酥皮盒、芝士雞肉烤餅、豬柳芝士漢堡包等熱盤；鮮果巴馬火腿、凍肉及芝士拼盤、煙肉開心果蜂蜜南瓜等凍盤；甜品方面，除了有Häagen-Dazs雪糕任食外，還有廚師即席烹調士多啤梨班戟、格仔餅等，更可任食任飲4小時！現有低至7折優惠！👉🏻低至7折優惠預訂🤤

六國酒店 Le Menu 西餐廳｜果漾花語下午茶自助餐（節日版）

優惠價：成人 $268、小童 $178

👉🏻低至7折優惠預訂🤤

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：2866 3808



下午茶自助餐優惠【5】六國酒店Le Menu——鴨肝／黑魚子／人均$247

六國酒店Le Menu另有「鴨肝･松露醬･黑魚子」 下午茶2人套餐，主打香煎鴨肝配黑醋醬薄多士、黑松露醬布里芝士小餅乾、香煎帶子伴黑魚子，每款配有矜貴食材。此外，還可試試西班牙蒜片蝦、芒果慕絲蛋糕、蜜桃拿破崙等甜點，現有8折優惠，人均都只是$247！👉🏻8折優惠預訂🤤

六國酒店 Le Menu 西餐廳｜「鴨肝･松露醬･黑魚子」下午茶

優惠價：人均$246.5

👉🏻8折優惠預訂🤤

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：2866 3808



下午茶自助餐優惠【6】花圖——柚子醬香脆帶子／黑蒜蟹肉燒賣 人均$192

位於尖沙咀海港城的花圖推出下午茶優惠，餐廳主打結合傳統與創意的菜式，食物以非常打卡able的鳥籠盛載，別具心思！當中特別推介柚子醬香脆帶子，淡淡的柚子香甜味提升帶子鮮味，另外有別於傳統燒賣的黑蒜蟹肉燒賣，一絲絲的蟹肉和黑蒜微微的酸甜配搭下，味道更豐富。

飲品方面，可選花茶或雞尾酒，無論你是想優雅地歎茶，還是過一個微醺的下午任君選擇，而且餐廳環境高雅恬靜，還有無敵大海景，十分適合想放假chill一下的朋友。現有優惠，二人套餐人均只需$192！👉🏻✨人均$192預訂

花圖｜花圖下午茶二人套餐

優惠價：人均$192

👉🏻✨人均$192預訂

地址：尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心4樓401號舖

電話：2688 2408



下午茶自助餐優惠【7】PLAYT 柏寧酒店——時令凍海鮮／刺身／自家製雪糕 8折

PLAYT 柏寧酒店的下午茶自助餐，不但有刺身、壽司、關東煮、明太子玉子燒等日式美食，更提供時令凍海鮮，可任食蜆、翡翠螺、蝦、青口，以及各式各樣的中式點心。此外，餐廳還有不時更新口味的自家製雪糕及甜品，保證有驚喜！下午茶自助餐現有8折優惠！👉🏻✨即搶8折優惠

PLAYT 柏寧酒店｜下午茶自助餐

優惠價：成人 $289、小童 $209

👉🏻✨即搶8折優惠

地址：香港銅鑼灣告士打道310號

電話：2839 3311



下午茶自助餐優惠【8】香港金域假日酒店——紅燒鮑魚冬菇／廣東燒鵝／麵包蟹／$275

香港金域假日酒店內的Bistro on the Mile， 餐廳環境舒適，裝修時尚典雅，設有面向落地玻璃的座位，俯瞰彌敦道街景。餐廳的自助餐下午茶提供藍青口、熟蝦以及多款刺身，另外還有泰式燒牛肉沙律、中式海鮮瑤柱羹、炸薯角伴、唐揚炸雞等小巧美食，而甜品區亦有逾20款甜品，如海鹽焦糖布朗尼蛋糕、杜絲朱古力焗忌廉撻、藍草莓芝士蛋糕等等，現有93折優惠，$275就可食到！👉🏻✨即享低至93折自助餐優惠

香港金域假日酒店｜自助下午茶

優惠價：成人 $275起、小童 $187起

👉🏻✨即享低至93折自助餐優惠

地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓

電話：2315 1118



下午茶自助餐優惠【9】香港迪士尼樂園酒店——M6和牛條／蟹肉沙律 ／97折

香港迪士尼樂園酒店的Walt's Cafe華特餐廳有下午茶優惠！餐廳主打採用高級食材的下午茶，如M6和牛條配壽喜燒汁、蟹肉沙律醃紅洋蔥三文治和青蘋果沙律配紅菜頭醃三文魚，重點當然是印有米奇圖樣的即烘米奇鬆餅，以及印有不同的卡通人物圖案的飲品及糕點，一拼放在層架上非常有儀式感！現有97折優惠！👉🏻✨即搶迪士尼華特餐廳優惠

香港迪士尼樂園酒店Walt's Cafe華特餐廳｜下午茶

優惠價：人均$329

👉🏻✨即搶迪士尼華特餐廳優惠

地址：香港大嶼山香港迪士尼樂園酒店3樓

電話：3510 6000



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