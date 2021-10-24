打邊爐24款火鍋配料卡路里排名！天氣轉涼，最好就是打邊爐！不過，原來有些火鍋配料是「致肥元兇」，即睇下文睇24款常見火鍋配料的卡路里排行！

（資料由「家營營養中心」營養師吳瀟娜 (Lillian) 提供）



（資料圖片）

這幾天天氣轉涼，相信大家都會出外打邊爐（延伸閱讀：火鍋放題｜油尖旺9間$300內推介）或留在家中吃火鍋，不過吃前都記得要注意不同火鍋的卡路里，例如原來豆腐的卡路里比魷魚高等。24款常見的火鍋配料中，發現最高熱量的火鍋配料都不是肉類，而是經過煎炸的食物，如生根、炸魚皮、響鈴等等，而原來響鈴的卡路里含量驚人，更比肥牛的熱量高出近3倍！

24款火鍋配料熱量排名

（以下卡路里按每100克計算）

火鍋配料卡路里【第24位】芋絲：2 Kcal

（ig @ moon_usako）

火鍋配料卡路里【第23位】生菜：10 Kcal

（資料圖片）

火鍋配料卡路里【第22位】白蘿蔔：14 Kcal

（網上圖片）

火鍋配料卡路里【第20位】魷魚：75 Kcal

（資料圖片）

火鍋配料卡路里【第19位】豆腐： 82 Kcal

（資料圖片）

火鍋配料卡路里【第18位】蝦滑：75 Kcal

（ig @ lstshelly）

火鍋配料卡路里【第17位】雞肉：111 Kcal

（資料圖片）

火鍋配料卡路里【第16位】粟米：112 Kcal

火鍋配料卡路里【第15位】鯇魚片：113 Kcal

（資料圖片）

火鍋配料卡路里【第14位】芝心丸：121 Kcal

（ig @ hktummy）

火鍋配料卡路里【第13位】烏冬：125 Kcal

（ig @ gniyak）

火鍋配料卡路里【第12位】豬肉：155 Kcal

（資料圖片）

火鍋配料卡路里【第11位】墨魚丸：166 Kcal

（ig @ motherscancook）

火鍋配料卡路里【第10位】牛丸：175 Kcal

（資料圖片）

火鍋配料卡路里【第9位】魚皮餃：180 Kcal

（資料圖片）

火鍋配料卡路里【第8位】肥牛：250 Kcal

（資料圖片）

火鍋配料卡路里【第7位】粉絲：328 Kcal

（網上圖片）

火鍋配料卡路里【第6位】紅薯粉：350 Kcal

（資料圖片）

火鍋配料卡路里【第5位】即食麵：452 Kcal

（資料圖片）

火鍋配料卡路里【第4位】枝竹：478 Kcal

（資料圖片）

火鍋配料卡路里【第3位】生根：493 Kcal

（ig @ keico59）

火鍋配料卡路里【第2位】炸魚皮：600 Kcal

（資料圖片）

火鍋配料卡路里【第1位】響鈴：668 Kcal

（資料圖片）

鳴謝資訊提供：「家營營養中心」營養師吳瀟娜 (Lillian)

延伸閱讀：7款火鍋湯底卡路里排名 營養師教打邊爐4貼士 減肥都可以吃火鍋

😍同場加映：新開超靚泰國餐廳😍

最近觀塘新開餐廳「ThongLor No.9 東羅泰館」主打特色泰菜，餐廳以曼谷異國風情裝修，以深綠色的磚牆作主調，牆邊懸掛起金屬鳥籠，很有泰國文青Cafe的感覺，打卡一流！

東羅泰館提供多款泰式美食，而東羅風情下午茶是餐廳精選美食，泰式tea set包含多款獨特鹹甜點，包括一口香煎鵝肝多士、東羅泰式炸蝦卷、迷你煙三文魚牛油果撻等，甜點就有泰式芒果糯米飯、馬卡龍迷你巧克力，更有花茶和泰式咖啡。

想知有咩食？即睇👉👉👉觀塘美食｜新開超靚泰國餐廳 文青風裝修！人均$124嘆鳥籠下午茶