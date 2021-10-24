打邊爐24款火鍋配料卡路里排名！天氣轉涼，最好就是打邊爐！不過，原來有些火鍋配料是「致肥元兇」，即睇下文睇24款常見火鍋配料的卡路里排行！
（資料由「家營營養中心」營養師吳瀟娜 (Lillian) 提供）
這幾天天氣轉涼，相信大家都會出外打邊爐（延伸閱讀：火鍋放題｜油尖旺9間$300內推介）或留在家中吃火鍋，不過吃前都記得要注意不同火鍋的卡路里，例如原來豆腐的卡路里比魷魚高等。24款常見的火鍋配料中，發現最高熱量的火鍋配料都不是肉類，而是經過煎炸的食物，如生根、炸魚皮、響鈴等等，而原來響鈴的卡路里含量驚人，更比肥牛的熱量高出近3倍！
24款火鍋配料熱量排名
（以下卡路里按每100克計算）
火鍋配料卡路里【第24位】芋絲：2 Kcal
火鍋配料卡路里【第23位】生菜：10 Kcal
火鍋配料卡路里【第22位】白蘿蔔：14 Kcal
火鍋配料卡路里【第20位】魷魚：75 Kcal
火鍋配料卡路里【第19位】豆腐： 82 Kcal
火鍋配料卡路里【第18位】蝦滑：75 Kcal
火鍋配料卡路里【第17位】雞肉：111 Kcal
火鍋配料卡路里【第16位】粟米：112 Kcal
火鍋配料卡路里【第15位】鯇魚片：113 Kcal
火鍋配料卡路里【第14位】芝心丸：121 Kcal
火鍋配料卡路里【第13位】烏冬：125 Kcal
火鍋配料卡路里【第12位】豬肉：155 Kcal
火鍋配料卡路里【第11位】墨魚丸：166 Kcal
火鍋配料卡路里【第10位】牛丸：175 Kcal
火鍋配料卡路里【第9位】魚皮餃：180 Kcal
火鍋配料卡路里【第8位】肥牛：250 Kcal
火鍋配料卡路里【第7位】粉絲：328 Kcal
火鍋配料卡路里【第6位】紅薯粉：350 Kcal
火鍋配料卡路里【第5位】即食麵：452 Kcal
火鍋配料卡路里【第4位】枝竹：478 Kcal
火鍋配料卡路里【第3位】生根：493 Kcal
火鍋配料卡路里【第2位】炸魚皮：600 Kcal
火鍋配料卡路里【第1位】響鈴：668 Kcal
鳴謝資訊提供：「家營營養中心」營養師吳瀟娜 (Lillian)
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