【星級小店美食#12】大埔廣福坊$100歎3款人氣美食　邪惡芝士撈丁

《01飲食》星級小店美食挑戰第12站，記者Bu請來到位於大埔的廣福坊。今集挑戰用100元可以食到多少美食，想知挑戰成功還是失敗？睇片啦！

加德士搵食指數：⭐⭐⭐⭐⭐

上次在路德圍挑戰成功後，今次Bu來到了大埔的廣福坊，一共到了4款人氣小店美食。廣福坊一帶有不同種類的美食，主食、飲品、甜品也有！Bu今次一共用了99元，剩下1元，挑戰成功了！😍

👇👇👇大埔廣福坊$100食4款掃街美食👇👇👇

【評分準則】 🤤店舖次序代表Bu前往的次序，並非店舖排名。 🤤評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，「抵食指數」為食品性價比評分；「打卡指數」為食品賣相和店環境美觀度的評分；「地區名物指數」為食品於當區的代表性。 🤤營業時間、售價及品質評比，均以拍攝當天為準，僅供參考。

【1】無懼卡路里也要吃極邪惡：忌廉芝士雞翼三重芝士撈丁 $52

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐⭐

芝士是這店的招牌菜，每到食飯時間也坐滿人，地區名物指數爆星星。記者最欣賞這裡的忌廉芝士雞翼，雞翼內釀了白汁和芝士，外面煎得香脆。還有「終極邪惡火炙三重芝士撈丁」，一丁麵上加了芝士汁、芝士粉和熱溶了的片裝芝士，賣相吸引，打卡指數爆星星。

抵食指數 ⭐⭐⭐⭐

打卡指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

地區名物指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

+ 12 + 11 + 10

開飯．主義 地址：大明里9號寶華樓C座地舖

【2】打卡之選+超多果肉：士多啤梨鮮茶 $38

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐⭐

店外裝潢充滿渡假風情的茶飲店November，開業只有半年，但售賣的飲品非常吸引！士多啤梨鮮茶是這店的招牌飲品，紅紅的士多啤梨茶，加上白雪雪的奶蓋，打卡指數爆星星。茶內有極多士多啤梨果肉，記者喝完一杯已經覺得飽肚，售38元，物有所值。

抵食指數 ⭐⭐⭐⭐

打卡指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

地區名物指數 ⭐⭐⭐⭐

+ 6 + 5 + 4

November 地址：大明里4-10號寶豐樓地下A號舖

【3】人氣名物：豆腐花 $9

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐⭐

人氣極高的亞婆豆腐花，門外大部分時間，也聚集了吃豆腐花的人，地區名物指數爆星星。店內坐位不多，食客都是拿著碗站在店外吃，兄弟檔店員相當親切，有人情味。豆腐花9元一碗，價錢相宜，吃下去超級滑，綿綿的，有淡淡豆香。

抵食指數 ⭐⭐⭐⭐

打卡指數 ⭐⭐⭐⭐

地區名物指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

+ 4 + 3 + 2

亞婆豆腐花 地址：大光里6號2A地舖

👇👇👇大埔廣福坊$100歎3款人氣美食地圖👇👇👇

加德士提提你

街錶位數量 ⭐⭐⭐⭐⭐

除廣福坊外，附近有多個有錶位的地方，有運頭坊和大埔鄉事會坊，可以提供大量泊位。

停車場數量 ⭐⭐⭐

停車場跟食肆聚集的廣福坊距離遠一點，寶湖花園停車場或大埔綜合大樓。