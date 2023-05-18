元朗美食25大必食推介 米芝蓮爽彈涼皮/爆餡格仔餅/招牌沙嗲牛麵
元朗美食多，除了最出名的食街又新街之外，區內有不少大件夾抵食的地區名物。記者搜羅25間不同種類的食店，有米芝蓮推介小食店兩姊妹涼皮、倆口小吃；爆餡格仔餅、爆餡糯米糍、懷舊忌廉卷、高質台式牛肉麵等。
睇完元朗美食必食推介，不妨看元朗好去處推，計劃一下假期或元朗一日遊行程。
元朗美食20大必食推介
1.兩姊妹涼皮 晶瑩剔透勁惹味
2023米芝蓮必比登推介，正宗重慶涼皮。主打地道風味的重慶涼皮小食，其中招牌涼皮由木薯粉和薯粉做成，涼皮晶瑩剔透，加入秘製辣椒醋、青瓜絲、芫荽、豌豆和花生碎口感味道層次豐富。另外有夫妻肺片、口水雞，酒香雞腳等惹味小吃。
元朗美食【1】兩姊妹涼皮
地址：元朗教育路68號兆豐樓地下21號舖
營業時間︰周五至二12:00-20:30、周三休息、周四13:00-20:30
2.倆口小吃 米芝蓮推介小店
這間台式小食店曾入選米芝蓮2022必比登推介，深受區內外的街坊歡迎。小店主打多款特色刈包、爆餡壓餅等。 更多詳情：元朗美食｜米芝蓮推介台式小食！爆漿抹茶芝士壓餅/足料招牌刈包
元朗美食【2】倆口小吃
地址：元朗鳳攸北街5-7號順豐大廈地下18號舖
營業時間︰周三至日12:30-19:00、周一休息、周二不定時休
電話：61767259
3.嘉發小食 爆餡格仔餅
重量級的格仔餅，餡料有花生醬、煉奶、砂糖及自家炒香的花生碎，另外有芝士黃金鹹蛋黃雞蛋仔，陣陣雞蛋夾餅的香味從店內飄出來，令人急不及待想大咬一口。
元朗美食【3】嘉發小食
地址：元朗教育路3-7號富好大廈地下9號舖
營業時間︰周一至日09:00-20:30
4.羅東肉焿番 吐司紫薯芋泥滿瀉
排長龍的小店來自台灣宜蘭，雖然主打肉焿湯，不過還有很多特色台灣小食，例如芋頭控、紫薯控都超愛的爆餡紫薯芋泥吐司、肉鬆芋頭吐司。另外亦有乾拌麵、甜不辣、芋圓等台式小食。
元朗美食【4】羅東肉焿番
地址：元朗鳳翔路69號建輝大廈地下5號舖
營業時間︰周一至日12:00-21:00
電話：61125353
5. 驊記糕點屋 糯米糍塞滿花生
元朗一間傳統糕點店的超足料花生糯米糍，全部即叫即製，價錢非常實惠！花生糯米糍皮薄多料，而且非常抵食，深受元朗街坊喜愛，經常都大排長龍。更多詳情：元朗美食｜傳統糕點店$5粒爆餡糯米糍超抵食！即叫即包+皮薄足料
元朗美食【5】驊記糕點屋
地址：元朗元朗安寧路20-24號利群樓地下
營業時間︰周二至10:00-19:00、周日、一休息
6. 一肥貓古早味蛋糕 超多口味
這間古早味蛋糕是元朗的經典小店，總有長長人龍，排隊可能要分流。一股蛋糕香飄出，十分誘人！古早味蛋糕有超多味道，包括最人氣的芝士味、伯爵茶、咖啡味、抹茶麻糬味等。
元朗美食【6】一肥貓古早味蛋糕
地址：元朗又新街 27-29號建威大廈地下 7 號舖
營業時間︰周一至日13:30-20:00
7.勝發餅家 老字號懷舊餅家
元朗的老字號懷舊餅家，堅持以傳統方式和材料製作多款懷舊糕餅，包括不少香港人兒時的心頭好「懷舊忌廉卷」。此外，餅家亦供應蛋撻、雞批、老婆餅等。想尋回兒時回憶的味道！更多詳情：元朗美食｜錦田老字號餅家！必試$7懷舊忌廉筒/手工蛋撻/老婆餅
元朗美食【7】勝發餅家
地址：元朗錦田公路215A號
營業時間︰周一至日06:00-20:00
8.堅料豬手車仔麵店
常被讚是物超所值，油麵配豬手、牛脷、牛孖筋、豬腸、柚皮等車仔餸，燜到入晒味，牛孖筋入口即化，有不少忠實的支持者來捧場。
元朗美食【8】堅料豬手車仔麵店
地址：元朗安良里7號寶益樓地舖
營業時間︰周一至六11:30-22:30、周日休息
查詢︰56187351
9.二悅 隱世台式牛肉麵
元朗有間心機小店專賣台式牛肉麵、手工肉燥拌麵，招牌紅燒牛肉麵有兩種食法，可以當作拌麵，又可以加入牛骨湯底變成湯麵，鮮香濃郁。
元朗美食【9】二悅
地址：元朗合益路9-15號紀業樓地下G號舖
營業時間︰周二、三、五至日12:00-15:00 18:00-21:00、周四12:00-15:00、周一休息
查詢：91433347
10.新記煲仔雞粥 油香四溢貴妃雞粥
新記最出名是雞粥，不少住得遠的朋友會特登駕車前來。招牌貴妃雞粥粥底綿稠，貴妃雞不會太鹹，雞肉夠嫩滑有彈性，最重要的是雞肉會滲出雞油，淡淡的雞油香增加鮮味。蜆介鯪魚球、紅燒乳鴿兩款菜式都是人氣之選，燒乳鴿香脆、肉質多汁，不會太乾身，乳鴿更滲出油分！😚 想知道雞粥有幾正？按下圖即睇新記招牌菜、價錢 👇👇👇
元朗美食【10】新記煲仔雞粥
地址：元朗又新街60號地下D2號舖
營業時間︰周一至五16:00-03:00、周六日11:00-03:00
查詢：24425129
11.味仟食店 人氣炭火煲仔飯
高質煲仔飯，要到安興街的味仟食店，雖然環境細細，但其實是區內的人氣煲仔飯。即叫即開的炭爐煲仔飯，肉餅的肉味香濃，可以單拼，亦可以自由搭配z1其中最有特色是毛家辣煲仔飯，例如毛家辣咸蛋肉餅煲仔飯。
元朗美食【11】味仟食店
地址：元朗安興街40號地下
營業時間︰周一至日18:30-23:00
查詢：24493962
12.添記燒臘飯店 超值炭燒燒味
元朗老字號的燒味店添記，主打炭火即製燒味，數量有限，通常中午12時已經賣清。添記環境像大排檔，燒味的價錢非常大眾化，單拼飯只需27元、雙拼都只要29元，招牌的燒腩仔半肥瘦，外皮香脆、瘦肉肉質細嫩，炭火香突出。
元朗美食【12】添記燒臘飯店
地址：元朗建業街熟食街市C5(近建樂街交界)
營業時間︰周一至日08:00-13:00
電話：24761742
13.永順食店 招牌沙嗲牛肉麵
最好味是沙嗲牛肉麵、炸豬扒、芝士流心蛋豬扒治，沙嗲汁香濃夠惹味，牛肉份量幾足，肉質嫩腍。芝士流心蛋炸豬扒包豬扒可選炸或煎，豬扒香脆併拉絲芝士，叫人難以抗拒。
元朗美食【13】永順食店
地址：元朗安寧路2號冠煌樓地下
營業時間︰周一至日06:30-17:30
電話：24747074
14.阿叔泰麵 （西菁街） 牛骨湯船麵
小店主打泰式船麵，湯底是新鮮牛骨湯，配料多又有豬肉片、豬肉丸、通菜、花生碎及炸豬皮。一定要叫炸蝦餅，炸粉薄又大塊，啖啖蝦肉，食完好滿足，性價比高。
元朗美食【14】阿叔泰麵
地址：元朗西菁街20號益輝大廈地下3號舖
營業時間︰周一至日11:30-22:00
電話：28873269
15.和風庭院榻榻米Cafe 必吃和牛吐司
元朗錦田最出名的日系打卡Cafe，區內極有人氣。純白色獨棟咖啡店內，更設有和風小庭院及榻榻米座位，令人猶如置身日本。更多詳情：元朗美食｜錦田日系打卡Cafe！和風庭院+榻榻米座位 必食和牛吐司
元朗美食【15】Kachimushi
地址：元朗錦田永隆圍77號地舖
營業時間︰周一至日10:00-18:00
電話：27210275
16.CoHee Studio Bagel 出色！
小龍蝦沙律、牛油果三文魚籽貝果、三文魚籽炒蛋等非常出色，Bagel好食，煙韌餡，表又有點酥脆，各式咖啡拉花靚兼評價不錯。位置是村屋地鋪，裝修以白色、 淺灰色及木色為主，感覺很舒服。
元朗美食【16】CoHee Studio
地址：元朗錦田市街152號地舖
營業時間︰周一至日09:00-18:00
電話：94497310
17.Accro Coffee 冠軍咖啡師坐鎮
郎屏站附近的Accro Coffee在咖啡界相當出名，咖啡店外牆走工業風，店內的風格走日系風，成為了不少文青的打卡點，連平日夜晚都好多人排隊。店內有多名冠軍級咖啡師雲集，堅持提供最優質的咖啡，食物則以輕食為主。
元朗美食【17】Accro Coffee
地址：元朗安寧路162號金城樓地下D號舖
營業時間︰周一至日10:00-19:00
電話：94301433
18.Muse Furniture Lab 法式可麗餅不容錯過
錦上路附近的復古奢華風Cafe，以黑白冷色系為主，有不少打卡位，擺設了歐陸及美式風格特色的家具。法式可麗餅是招牌菜，有煙燻火腿法式可麗餅、黑松露香煎帶子大蝦法式可麗餅等，還有煙鮭魚配奶油起司意大利粉，creamy又不膩。
元朗美食【18】元朗錦上路26C號地舖
地址：元朗錦上路26C號地舖
營業時間︰周一11:45-18:00、周二至三休息、周四至日11:45-18:00
電話：93326168
19.唐Tong's road house seafood + grill 隱世德國菜親子餐廳
唐人新村有間高質德國菜餐廳，設有室外座位、兒童玩樂的空間，適合一家大小、大班朋友聚會。餐廳夜晚時段不時舉行live band表演，室外座位更有燈泡等裝飾，情侶撐枱腳就最適合不過。餐廳招牌菜是薄餅、青口煲、生蠔拼盤、火焰雪山蛋糕等，不少食客都選擇在此慶生及聚會。
元朗美食【19】唐Tong's road house seafood + grill
地址：元朗屏山唐人新村路1號地舖
營業時間︰周一至11:00-23:00
查詢：35210144
20.The Yell-Owl Seafood And Grill 抵食西餐
The Yell Owl主打意粉、意大利飯等多款西餐，其中必點招牌龍蝦All Day Breakfast及肉意大利飯，賣相精美又夠大份，獲街坊好評。
元朗美食【20】The Yell-Owl Seafood And Grill
地址：元朗泰利街1-29號大興大廈地下6-7號舖
營業時間︰周一至09:00-22:00
查詢：37955005
21.Chef's Stage Kitchen 誠意滿分
區內有不少捧場客，精選晚餐套餐，包含龍蝦湯、黑松露湯、三文魚酥皮餡餅等，北海道帶子非常鮮美及嫩滑，意大利飯亦煮得恰到好處，環境非常舒適。
元朗美食【21】Chef's Stage Kitchen
地址：元朗西菁街23號富達廣場52-56號地舖
營業時間︰周一至五12:00-15:00 18:00-22:30、周六日11:00-15:30 18:00-23:30
查詢：27999880
22.魚一壽司 街坊推介抵食日本料理
元朗區內抵食日本料理之選，午市刺身定食幾十蚊就有交易，而且質素甚高，獲不少街坊推介。推介魚一極上丼，8款食材包括三文魚、蝦、吞拿魚、拖羅蓉、海膽、帶子和油甘魚，量多又滿。
元朗美食【22】魚一壽司
地址：元朗教育路68號兆豐樓地下7號舖
營業時間︰周一至日11:30-15:30 16:30-22:00
電話：24852121
23.壽司之神 Omakase好口碑
「寿司の神」Omakase有很好口碑，例如Lunch Omakase共有刺身4品丶料理1品丶寿司8貫和雲丹盛り。刺身真蠔配酸汁最肥美鮮甜。
元朗美食【23】壽司之神
地址：元朗馬田路安寧大廈20-30B七號地舖
營業時間︰周一至日12:00-15:00 19:00-23:00
電話：21783163
24.鮨美澄 Mirror曾訪
Omakase店鮨美澄，因人氣組合Mirror及Error成員曾到訪而人氣急升。店內有日本師傅坐陣，記者亦曾親身試食，壽司質素高而且抵食，午市只需$420起。
元朗美食【24】鮨美澄
地址：元朗建德街26號益利大廈地下7號舖
營業時間︰周二至日12:00-15:00 19:00-20:00、周一休息
查詢：60108673
25.老馮茶居 港式懷舊茶室
老馮茶居店舖主打多款傳統點心，包括製作工序繁複的古法千層糕，口感鬆軟而且帶有濃郁的鹹蛋黄味。另一款人氣點心就是十分足料的蛋黃蓮蓉包，蓮蓉餡內滿佈蛋黃碎，香濃蛋黃配合清香蓮蓉，淡淡甜味與鹹香味非常夾。
元朗美食【25】老馮茶居
地址：元朗大棠路66號地舖
營業時間︰周一至日08:00-22:00
查詢︰26598826