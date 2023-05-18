元朗美食25大必食推介　米芝蓮爽彈涼皮/爆餡格仔餅/招牌沙嗲牛麵

元朗美食多，除了最出名的食街又新街之外，區內有不少大件夾抵食的地區名物。記者搜羅25間不同種類的食店，有米芝蓮推介小食店兩姊妹涼皮、倆口小吃；爆餡格仔餅、爆餡糯米糍、懷舊忌廉卷、高質台式牛肉麵等。



睇完元朗美食必食推介，不妨看元朗好去處推，計劃一下假期或元朗一日遊行程。

元朗美食20大必食推介

1.兩姊妹涼皮 晶瑩剔透勁惹味

2023米芝蓮必比登推介，正宗重慶涼皮。主打地道風味的重慶涼皮小食，其中招牌涼皮由木薯粉和薯粉做成，涼皮晶瑩剔透，加入秘製辣椒醋、青瓜絲、芫荽、豌豆和花生碎口感味道層次豐富。另外有夫妻肺片、口水雞，酒香雞腳等惹味小吃。

元朗美食【1】兩姊妹涼皮

地址：元朗教育路68號兆豐樓地下21號舖

營業時間︰周五至二12:00-20:30、周三休息、周四13:00-20:30



（圖片來源：兩姊妹涼皮有限公司）

2.倆口小吃 米芝蓮推介小店

這間台式小食店曾入選米芝蓮2022必比登推介，深受區內外的街坊歡迎。小店主打多款特色刈包、爆餡壓餅等。 更多詳情：元朗美食｜米芝蓮推介台式小食！爆漿抹茶芝士壓餅/足料招牌刈包

元朗美食【2】倆口小吃

地址：元朗鳳攸北街5-7號順豐大廈地下18號舖

營業時間︰周三至日12:30-19:00、周一休息、周二不定時休

電話：61767259



3.嘉發小食 爆餡格仔餅

重量級的格仔餅，餡料有花生醬、煉奶、砂糖及自家炒香的花生碎，另外有芝士黃金鹹蛋黃雞蛋仔，陣陣雞蛋夾餅的香味從店內飄出來，令人急不及待想大咬一口。

元朗美食【3】嘉發小食

地址：元朗教育路3-7號富好大廈地下9號舖

營業時間︰周一至日09:00-20:30



（圖片來源︰嘉發小食官方FB）

4.羅東肉焿番 吐司紫薯芋泥滿瀉

排長龍的小店來自台灣宜蘭，雖然主打肉焿湯，不過還有很多特色台灣小食，例如芋頭控、紫薯控都超愛的爆餡紫薯芋泥吐司、肉鬆芋頭吐司。另外亦有乾拌麵、甜不辣、芋圓等台式小食。

元朗美食【4】羅東肉焿番

地址：元朗鳳翔路69號建輝大廈地下5號舖

營業時間︰周一至日12:00-21:00

電話：61125353



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5. 驊記糕點屋 糯米糍塞滿花生

元朗一間傳統糕點店的超足料花生糯米糍，全部即叫即製，價錢非常實惠！花生糯米糍皮薄多料，而且非常抵食，深受元朗街坊喜愛，經常都大排長龍。更多詳情：元朗美食｜傳統糕點店$5粒爆餡糯米糍超抵食！即叫即包+皮薄足料

元朗美食【5】驊記糕點屋

地址：元朗元朗安寧路20-24號利群樓地下

營業時間︰周二至10:00-19:00、周日、一休息



（圖片授權：IG@littlefoodiejojo）

6. 一肥貓古早味蛋糕 超多口味

這間古早味蛋糕是元朗的經典小店，總有長長人龍，排隊可能要分流。一股蛋糕香飄出，十分誘人！古早味蛋糕有超多味道，包括最人氣的芝士味、伯爵茶、咖啡味、抹茶麻糬味等。

元朗美食【6】一肥貓古早味蛋糕

地址：元朗又新街 27-29號建威大廈地下 7 號舖

營業時間︰周一至日13:30-20:00



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7.勝發餅家 老字號懷舊餅家

元朗的老字號懷舊餅家，堅持以傳統方式和材料製作多款懷舊糕餅，包括不少香港人兒時的心頭好「懷舊忌廉卷」。此外，餅家亦供應蛋撻、雞批、老婆餅等。想尋回兒時回憶的味道！更多詳情：元朗美食｜錦田老字號餅家！必試$7懷舊忌廉筒/手工蛋撻/老婆餅

元朗美食【7】勝發餅家

地址：元朗錦田公路215A號

營業時間︰周一至日06:00-20:00



（圖片授權：IG@maxxthy）

8.堅料豬手車仔麵店

常被讚是物超所值，油麵配豬手、牛脷、牛孖筋、豬腸、柚皮等車仔餸，燜到入晒味，牛孖筋入口即化，有不少忠實的支持者來捧場。

元朗美食【8】堅料豬手車仔麵店

地址：元朗安良里7號寶益樓地舖

營業時間︰周一至六11:30-22:30、周日休息

查詢︰56187351



9.二悅 隱世台式牛肉麵

元朗有間心機小店專賣台式牛肉麵、手工肉燥拌麵，招牌紅燒牛肉麵有兩種食法，可以當作拌麵，又可以加入牛骨湯底變成湯麵，鮮香濃郁。

元朗美食【9】二悅

地址：元朗合益路9-15號紀業樓地下G號舖

營業時間︰周二、三、五至日12:00-15:00 18:00-21:00、周四12:00-15:00、周一休息

查詢：91433347



10.新記煲仔雞粥 油香四溢貴妃雞粥

新記最出名是雞粥，不少住得遠的朋友會特登駕車前來。招牌貴妃雞粥粥底綿稠，貴妃雞不會太鹹，雞肉夠嫩滑有彈性，最重要的是雞肉會滲出雞油，淡淡的雞油香增加鮮味。蜆介鯪魚球、紅燒乳鴿兩款菜式都是人氣之選，燒乳鴿香脆、肉質多汁，不會太乾身，乳鴿更滲出油分！😚 想知道雞粥有幾正？按下圖即睇新記招牌菜、價錢 👇👇👇

元朗美食【10】新記煲仔雞粥

地址：元朗又新街60號地下D2號舖

營業時間︰周一至五16:00-03:00、周六日11:00-03:00

查詢：24425129



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11.味仟食店 人氣炭火煲仔飯

高質煲仔飯，要到安興街的味仟食店，雖然環境細細，但其實是區內的人氣煲仔飯。即叫即開的炭爐煲仔飯，肉餅的肉味香濃，可以單拼，亦可以自由搭配z1其中最有特色是毛家辣煲仔飯，例如毛家辣咸蛋肉餅煲仔飯。

元朗美食【11】味仟食店

地址：元朗安興街40號地下

營業時間︰周一至日18:30-23:00

查詢：24493962



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12.添記燒臘飯店 超值炭燒燒味

元朗老字號的燒味店添記，主打炭火即製燒味，數量有限，通常中午12時已經賣清。添記環境像大排檔，燒味的價錢非常大眾化，單拼飯只需27元、雙拼都只要29元，招牌的燒腩仔半肥瘦，外皮香脆、瘦肉肉質細嫩，炭火香突出。

元朗美食【12】添記燒臘飯店

地址：元朗建業街熟食街市C5(近建樂街交界)

營業時間︰周一至日08:00-13:00

電話：24761742



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13.永順食店 招牌沙嗲牛肉麵

最好味是沙嗲牛肉麵、炸豬扒、芝士流心蛋豬扒治，沙嗲汁香濃夠惹味，牛肉份量幾足，肉質嫩腍。芝士流心蛋炸豬扒包豬扒可選炸或煎，豬扒香脆併拉絲芝士，叫人難以抗拒。

元朗美食【13】永順食店

地址：元朗安寧路2號冠煌樓地下

營業時間︰周一至日06:30-17:30

電話：24747074



（圖片來源︰永順食店官方FB）

14.阿叔泰麵 （西菁街） 牛骨湯船麵

小店主打泰式船麵，湯底是新鮮牛骨湯，配料多又有豬肉片、豬肉丸、通菜、花生碎及炸豬皮。一定要叫炸蝦餅，炸粉薄又大塊，啖啖蝦肉，食完好滿足，性價比高。

元朗美食【14】阿叔泰麵

地址：元朗西菁街20號益輝大廈地下3號舖

營業時間︰周一至日11:30-22:00

電話：28873269



（圖片來源︰阿叔泰麵官方FB）

15.和風庭院榻榻米Cafe 必吃和牛吐司

元朗錦田最出名的日系打卡Cafe，區內極有人氣。純白色獨棟咖啡店內，更設有和風小庭院及榻榻米座位，令人猶如置身日本。更多詳情：元朗美食｜錦田日系打卡Cafe！和風庭院+榻榻米座位 必食和牛吐司

元朗美食【15】Kachimushi

地址：元朗錦田永隆圍77號地舖

營業時間︰周一至日10:00-18:00

電話：27210275



（圖片授權：IG@kobiiiiii）

16.CoHee Studio Bagel 出色！

小龍蝦沙律、牛油果三文魚籽貝果、三文魚籽炒蛋等非常出色，Bagel好食，煙韌餡，表又有點酥脆，各式咖啡拉花靚兼評價不錯。位置是村屋地鋪，裝修以白色、 淺灰色及木色為主，感覺很舒服。

元朗美食【16】CoHee Studio

地址：元朗錦田市街152號地舖

營業時間︰周一至日09:00-18:00

電話：94497310



17.Accro Coffee 冠軍咖啡師坐鎮

郎屏站附近的Accro Coffee在咖啡界相當出名，咖啡店外牆走工業風，店內的風格走日系風，成為了不少文青的打卡點，連平日夜晚都好多人排隊。店內有多名冠軍級咖啡師雲集，堅持提供最優質的咖啡，食物則以輕食為主。

元朗美食【17】Accro Coffee

地址：元朗安寧路162號金城樓地下D號舖

營業時間︰周一至日10:00-19:00

電話：94301433



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18.Muse Furniture Lab 法式可麗餅不容錯過

錦上路附近的復古奢華風Cafe，以黑白冷色系為主，有不少打卡位，擺設了歐陸及美式風格特色的家具。法式可麗餅是招牌菜，有煙燻火腿法式可麗餅、黑松露香煎帶子大蝦法式可麗餅等，還有煙鮭魚配奶油起司意大利粉，creamy又不膩。

元朗美食【18】元朗錦上路26C號地舖

地址：元朗錦上路26C號地舖

營業時間︰周一11:45-18:00、周二至三休息、周四至日11:45-18:00

電話：93326168



（圖片來源︰網上圖片）

19.唐Tong's road house seafood + grill 隱世德國菜親子餐廳

唐人新村有間高質德國菜餐廳，設有室外座位、兒童玩樂的空間，適合一家大小、大班朋友聚會。餐廳夜晚時段不時舉行live band表演，室外座位更有燈泡等裝飾，情侶撐枱腳就最適合不過。餐廳招牌菜是薄餅、青口煲、生蠔拼盤、火焰雪山蛋糕等，不少食客都選擇在此慶生及聚會。

元朗美食【19】唐Tong's road house seafood + grill

地址：元朗屏山唐人新村路1號地舖

營業時間︰周一至11:00-23:00

查詢：35210144



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20.The Yell-Owl Seafood And Grill 抵食西餐

The Yell Owl主打意粉、意大利飯等多款西餐，其中必點招牌龍蝦All Day Breakfast及肉意大利飯，賣相精美又夠大份，獲街坊好評。

元朗美食【20】The Yell-Owl Seafood And Grill

地址：元朗泰利街1-29號大興大廈地下6-7號舖

營業時間︰周一至09:00-22:00

查詢：37955005



（圖片來源：The Yell Owl）

21.Chef's Stage Kitchen 誠意滿分

區內有不少捧場客，精選晚餐套餐，包含龍蝦湯、黑松露湯、三文魚酥皮餡餅等，北海道帶子非常鮮美及嫩滑，意大利飯亦煮得恰到好處，環境非常舒適。

元朗美食【21】Chef's Stage Kitchen

地址：元朗西菁街23號富達廣場52-56號地舖

營業時間︰周一至五12:00-15:00 18:00-22:30、周六日11:00-15:30 18:00-23:30

查詢：27999880



22.魚一壽司 街坊推介抵食日本料理

元朗區內抵食日本料理之選，午市刺身定食幾十蚊就有交易，而且質素甚高，獲不少街坊推介。推介魚一極上丼，8款食材包括三文魚、蝦、吞拿魚、拖羅蓉、海膽、帶子和油甘魚，量多又滿。

元朗美食【22】魚一壽司

地址：元朗教育路68號兆豐樓地下7號舖

營業時間︰周一至日11:30-15:30 16:30-22:00

電話：24852121



（圖片來源︰魚一壽司官方FB）

23.壽司之神 Omakase好口碑

「寿司の神」Omakase有很好口碑，例如Lunch Omakase共有刺身4品丶料理1品丶寿司8貫和雲丹盛り。刺身真蠔配酸汁最肥美鮮甜。

元朗美食【23】壽司之神

地址：元朗馬田路安寧大廈20-30B七號地舖

營業時間︰周一至日12:00-15:00 19:00-23:00

電話：21783163



（圖片來源︰寿司の神/壽司之神官方FB）

24.鮨美澄 Mirror曾訪

Omakase店鮨美澄，因人氣組合Mirror及Error成員曾到訪而人氣急升。店內有日本師傅坐陣，記者亦曾親身試食，壽司質素高而且抵食，午市只需$420起。

元朗美食【24】鮨美澄

地址：元朗建德街26號益利大廈地下7號舖

營業時間︰周二至日12:00-15:00 19:00-20:00、周一休息

查詢：60108673



（資料圖片）

25.老馮茶居 港式懷舊茶室

老馮茶居店舖主打多款傳統點心，包括製作工序繁複的古法千層糕，口感鬆軟而且帶有濃郁的鹹蛋黄味。另一款人氣點心就是十分足料的蛋黃蓮蓉包，蓮蓉餡內滿佈蛋黃碎，香濃蛋黃配合清香蓮蓉，淡淡甜味與鹹香味非常夾。

元朗美食【25】老馮茶居

地址：元朗大棠路66號地舖

營業時間︰周一至日08:00-22:00

查詢︰26598826

