元朗10大美食推介　必食古早味蛋糕/爆餡吐司/隱世漢堡/雞粥/咖啡

元朗一向有超多美食，除了最出名的食街又新街之外，其實市中心仲有不少大件夾抵食的美食！《香港01》飲食記者搜羅10間不同種類的食店，有隱世露天餐廳、炭火燒味、炭火煲仔飯、高質台式牛肉麵、貴妃雞粥，仲有隱世平價burger、近期最hit的古早味蛋糕等！

記者自小在元朗長大，身為元朗人講區內美食就最在行！今次記者就帶你由食街走到屏山，搜羅各式美食，下次入開元朗不如照住記者推介的食店走個圈啦！

【1】超長人龍古早味蛋糕店@一肥貓古早味蛋糕

其實食街內有幾間古早蛋糕店，這間古早味蛋糕算是首間進駐元朗的小店，每逢周末、放工時間總有長長人龍，排隊甚至要分流，次次記者經過都會聞到一股蛋糕香，超誇張！古早味蛋糕有超多味道，包括最人氣的芝士味、伯爵茶、咖啡味、抹茶麻糬味等。👇👇👇按下圖即睇點解咁多人排隊👇👇👇

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一肥貓古早味蛋糕 地址：元朗又新街 27-29號建威大廈地下 7 號舖

【2】隱世台式牛肉麵@二悅

元朗有間隱世心機小店專賣台式牛肉麵、手工肉燥拌麵，招牌紅燒牛肉麵有兩種食法，可以當作拌麵，又可以加入牛骨湯底變成湯麵，最適合有選擇困難的記者！👇👇👇想知道記者最推介哪一種食法？按下圖即睇記者食評👇👇👇

二悅 地址：元朗合益路9-15號紀業樓地下G號舖 電話：91433347

【3】爆餡紫薯芋泥吐司最有人氣@羅東肉焿番

周末排長龍小店仲有來自台灣宜蘭的羅東肉焿番，雖然主打肉焿湯，不過還有很多特色台灣小食，例如芋頭控、紫薯控都超愛的爆餡紫薯芋泥吐司、肉鬆芋頭吐司。另外亦有乾拌麵、甜不辣、芋圓等台式小食。👇👇👇 記者覺得最好食的不是吐司！按下圖即睇羅東肉焿番招牌菜、價錢 👇👇👇

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羅東肉焿番 地址：元朗鳳翔路69號建輝大廈地下5號舖 電話：61125353

【4】油香四溢貴妃雞粥最具人氣@新記煲仔雞粥

新記最出名是雞粥，不少住得遠的朋友會特登駕車前來添！招牌貴妃雞粥粥底綿稠，貴妃雞不會太鹹，雞肉夠嫩滑有彈性，最重要的是雞肉會滲出雞油，淡淡的雞油香增加鮮味！蜆介鯪魚球、紅燒乳鴿兩款菜式都是人氣之選，燒乳鴿香脆、肉質多汁，不會太乾身，乳鴿更滲出油分！😚😚😚想知道雞粥有幾正？按下圖即睇新記招牌菜、價錢👇👇👇

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新記煲仔雞粥 地址：元朗又新街60號地下D2號舖 電話：2442 5129

【5】街坊推介人氣炭火煲仔飯@元朗味仟食店

原來元朗都有間高質煲仔飯是必食！安興街的味仟食店環境細、裝修簡陋，但其實是區內的人氣煲仔飯！即叫即開的炭爐煲仔飯，可以單拼，亦可以自由搭配！其中最有特色是毛家辣煲仔飯，例如毛家辣咸蛋肉餅煲仔飯。肉餅肉味香濃，不會只有肥膏，加上蒜頭、辣椒等調味！😍😍😍點擊下圖睇睇味仟食店的招牌煲仔飯👇👇👇

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味仟食店 地址：元朗安興街40號地下 電話：2449 3962

【6】平價少見炭燒燒味@添記燒臘飯店

元朗老字號的燒味店添記，主打炭火即製燒味，數量有限，通常中午12時就已經賣清晒！添記環境像大排檔，不要有太多期望喇。燒味的價錢非常大眾化，單拼飯只需27元、雙拼都只要29元，招牌的燒腩仔半肥瘦，外皮香脆、瘦肉肉質細嫩，炭火香突出。😋😋😋想知道街坊會加甚麼食物配燒味飯，按下圖即睇添記的燒味、價錢👇👇👇

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添記燒臘飯店 地址：元朗建業街熟食街市C5(近建樂街交界) 電話：2476 1742

【7】隱世高質漢堡店連梁祖堯都推介@The Basic

遠離又新街有間隱世的漢堡小店The Basic，唔好睇店面細細，其實連藝人梁祖堯都推介過！The Basic主要做外賣生意，只有少量座位。比較特別的Burger有「檸檬魚堡」，網民大讚魚柳炸得酥脆，魚肉軟嫩，配上微酸的沙律醬和檸檬汁，中和整體的膩感。🍔🍔🍔究竟小店的漢堡有幾抵食？馬上點擊圖片看價錢及其他必食推介👇👇👇

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The Basic 地址：元朗金輝徑28號好盛洋樓地下14A舖 電話：9620 7200

【8】區內人氣日式小店@旮旯

旮旯是記者私心推介的日式小店，由西九龍中心搬入元朗後一直都深受街坊歡！雖然麥提莎糯米糍非常出名，不過記者最愛是抹茶卷蛋及日式葛餅，抹茶味葛餅不會太甜，抹茶味香濃，但記者建議最好就堂食，因為堂食會有碟仔，不會被煉奶弄髒衣服！👇👇👇記者最愛抹茶葛餅！按下圖即睇有幾正👇👇👇

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旮旯 地址：元朗裕榮徑11號好旺洋樓地下16號舖 電話：6682 5273

【9】冠軍咖啡師坐鎮精品咖啡店@ Accro Coffee

郎屏站附近的Accro Coffee在咖啡界相當出名，不久前才搬去新舖，外牆走工業風，記者還以為是新開的建築公司！店內的風格就走日式風，成為了不少文青的打卡點，連平日夜晚都好多人排隊！店內有多名冠軍級咖啡師雲集，堅持提供最優質的咖啡，食物則以輕食為主。👇👇👇想知有什麼咖啡最值得試？立即點擊圖片👇👇👇

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Accro Coffee 地址：元朗安寧路162號金城樓地下D號舖 電話：9430 1433

【10】隱世德國菜親子餐廳@唐Tong's road house seafood + grill

遠離市區、唐人新村有間高質德國菜餐廳，設有室外座位、兒童玩樂的空間，適合一家大小、大班朋友聚會。餐廳夜晚時段不時舉行live band表演，室外座位更有燈泡等裝飾，情侶撐枱腳就最適合不過。餐廳招牌菜是薄餅、青口煲、生蠔拼盤、火焰雪山蛋糕等，不少食客都選擇在此慶生及聚會。👇👇👇想即興去食飯坐室外座位得唔得？按下圖即睇餐廳環境、美食👇👇👇

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唐Tong's road house seafood + grill 地址：元朗屏山唐人新村路1號地舖 電話：3521 0144

😋😋😋 同場加映：長洲4大隱世打卡位 北眺亭睇日落 附8大美食推介｜假日好去處 😋😋😋

周末除了搵食，仲可以去離島打卡，長洲就是個不錯的選擇！記者搜羅4大必去打卡位，有得睇日落、情侶必去愛情鎖牆等，仲有得同櫻花打卡添！按下圖即睇有咩打卡點👇👇👇

行完山兼賞日落@北眺亭

想睇長洲日落可以去邊？原來有條行山路線是觀賞日落的最佳地點之一！位於長洲最高點的北眺亭是一個古色古香的中式涼亭，可以飽覽整個長洲的美景，睇完日落之後再落返去醫肚就最啱喇！📸📸📸原來好多人都會打卡北眺亭的樓梯，想下圖即睇點樣去北眺亭👇👇👇

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想知道其他打卡位係邊？立即點擊內文👉👉長洲4大隱世打卡位 北眺亭睇日落 附8大美食推介｜假日好去處