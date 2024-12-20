餃子推介15間必食！拳頭size羊肉餃、饃饃餃　生魚豬骨湯底有特色

餃子推介｜香港餃子｜不少港人都喜歡吃餃子，價格親民又飽肚，加上香港各區都有高質抵食得餃子店好推介！《香港01》「好食玩飛」記者精選全港15間高質餃子，不少是Facebook群組「香港餃子關注組」成員推介，全部都精緻美味，又或抵食性價比高！



拳頭Size巨型餃子！（圖片來源：「香港餃子關注群組」Facebook群組）

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餃子推介【1】餃里——無味精足料手工餃子

餃里Gaolay被Facebook專頁「香港餃子關注組」封為「四大餃店」，以足料大隻的餃子闖出名堂！餃里除常見的韭菜餃、椰菜鮮肉餃、白菜鮮肉、芝士粟米及芫荽餃外，還有少見的泡菜餃、紫菜餃、和風椰菜咖喱餃及素餃，口味繁多，款款大大粒又足料，吃一口都十分滿足！此外，湯餃的無味精湯底都是餃里特色，可自選椰子豬骨雞湯、養顏無花果栗子腰果素湯或住家蕃茄薯仔肉碎湯，清甜又好味，飲清光都不會對身體帶來負擔。

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餃里Gaolay

地址：紅磡蕪湖街111號蕪湖居地下C2號舖

營業時間：11:00-21:00



地址：深水埗西邨路19號南昌薈地下S1號舖

營業時間：11:00-21:30



地址：北角炮台山宏安道2-12號宏輝大廈地下6號舖

營業時間：11:00-22:30



地址：筲箕灣愛禮街2號愛蝶灣地下14號舖

營業時間：11:00-23:30



地址：屯門良運街3號建生商場地下122號舖

營業時間：11:00-21:00



地址：屯門湖翠路168-236號海趣坊1樓S53-54號舖

營業時間：11:00-21:00



地址：元朗鳳翔路2-6號加點地下C032號舖

營業時間：11:00-21:00



餃子推介【2】餃掂——手工松茸餃配狀元湯

一聽個名咁有霸氣就知好食！餃掂手工餃子主打各款特色口味餃子，招牌松茸豬肉餃，有白松露餃、黑松露餃兩款口味，黑松露比白松露更香氣濃郁，配上由粉葛、鯪魚、赤小豆等材料熬製的狀元九鼎湯，還可以強身健體。

餃掂手工餃子雲吞專門店

地址：中環威靈頓街55號地舖

營業時間：11:00-21:30



地址：太子荔枝角道1號嘉業大廈地下E號舖

營業時間：11:00-22:45



地址：將軍澳寶琳欣景路8號新都城中心二期2樓2037號舖

營業時間：11:00-22:00



地址：灣仔莊士敦道44號地舖

營業時間：11:00-22:00



地址：西環堅尼地城士美菲路12號文光閣地下C號舖



地址：銅鑼灣景隆街19號地舖

營業時間：11:30-22:00



地址：上環蘇杭街100號地舖

營業時間：11:00-20:30



地址：西環堅尼地城士吉席街55-57號美新大廈地下A及B號舖

營業時間：11:00-22:00



餃子推介【3】饃饃餃子——爆汁雞肉餃／尼泊爾小食Pani Puri

位於堅尼地城的饃饃餃子，由香港人妻及尼泊爾丈夫主理，主打特色尼泊爾餃子及小食。尼泊爾餃子會在雞肉或豬肉餡料中加入了洋蔥和混合香料，令餃子的香味和味道較為濃郁！店家供應的餃子分為煎餃和蒸餃，當中必食招牌爆汁雞肉餃（$38/5隻），吃上口惹味又爆汁，點上秘製辣醬汁，非常獨特！此外，店家還可嘗經典的尼泊爾小食Pani Puri（$45/6個），在薯仔波波中有香料及洋蔥薯蓉，客人可自行添加酸辣凍湯進波波中，成粒放入口食，外脆內軟，口感清新又好玩！

饃饃餃子

地址：西環堅尼地城西康里6號地舖

營業時間：12:00-21:00（星期日休息）

電話：9846 6569



餃子推介【4】美味餃子店——老字號人龍店巨型餃子

這一間是太子老字號，仲係人龍餃子店！美味餃子店的餃子出名大大隻、夠足料，招牌韮菜肉餃外皮厚身、餡料超飽滿，比起外面的餃子幾乎大成倍。煎餃表面金黃色、帶點焦香，湯餃就配野葛菜煲生魚豬骨湯，味道清甜，唔係一般的味精湯咁簡單！

美味餃子店

地址：太子大南街74號地舖

營業時間：11:00-22:00（星期日休息）

電話：2309 7308



餃子推介【5】木金餃子製作所——創新南瓜湯底用茶壺奉上

觀塘上班族必試木金餃子製作所！這間餃子店提供多款口味餃子，例如經典的翡翠白菜豚肉餃、臭臭香茜豚肉餃、椰菜玉米豚肉餃，特別口味有黑松露芝士豚肉餃、韓式泡菜豚肉餃。不過這間餃子店最特別是湯底，可選豬骨湯、蕃茄薯仔湯和南瓜湯、並用茶壺奉上。客人食用時親自用茶壺將熱湯倒入餃子，充滿儀式感！店家在IG稱，經常有客人覺得南瓜湯和餃子不搭，但南瓜湯其實是很受歡迎的湯底！

木金餃子製作所

地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈三座4樓T室

營業時間：11:30-22:00



餃子推介【6】豐信餃子店——創意口味手工餃子

這間餃子店都是人龍小店！人手包的餃子口味多達14款，除了常見的韭菜餃、白菜餃，仲有咖喱餃、麻辣餃、梅菜餃、南瓜餃、芝士餃，最啱鍾意嘗試新事物的人！芝士粟米餃就最有人氣，湯餃配自家熬製椰子海帶豬骨湯，仲可以轉煎餃。

豐信餃子店

地址：太子汝州街17號地下A號舖

營業時間：11:30-22:00

電話：2308 1883



餃子推介【7】阿純山東餃子——米芝蓮推介餃子

這間餃子店由2013年開始，連續多年上榜米芝蓮推介，非常厲害！餃子的選擇貴精不貴多，除了常見的韭菜、白菜，仲有北方口味的茴香餃、牛肉餃、京蔥羊肉餃，全部都大大隻。

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阿純山東餃子

地址：太子荔枝角道60號地舖

營業時間：11:00-23:00（星期三休息）

電話：2789 9611



餃子推介【8】餃子屋——拳頭Size巨餃 京葱羊肉煎餃備受好評

提到荃灣人氣餃子店，位於荃昌商場「餃子屋」必榜上有名。店子無論任何時候來都人龍不絕，出名食猶如拳頭般大的巨型餃子，當中以京葱羊肉煎餃最受歡迎！這兒的京蔥羊肉餡，外層脆薄，肉餡多汁鮮嫩，加點香辣菜脯，讓人回味無窮！此外，湯餃的湯底用料也不馬虎，主打魚膠淮山煲豬骨湯，喝時還有滿滿的粟米和紅蘿蔔湯料，誠意十足！

餃子屋

地址：荃灣西樓角路202-216荃昌商場1樓58號舖

營業時間：10:30-21:30（星期二休息）

電話：3956 5475／9816 3038



餃子推介【9】家後——長龍水餃店 必食手工餃子

深水埗有不少地道美食，不少更主打手工製作、真材實料！這間人氣水餃店經常大排長龍，主打皮薄餡靚的手工餃子及特色飯團，包括洋蔥豬肉餃、芫荽豬肉餃、香菇粟米雞肉餃等；同時，小店的巴士克芝士蛋糕更紅得街知巷聞，皆因日籍老闆娘定時定候自家炮製，蛋糕入口軟綿，更設有不同口味，非常驚喜，讓不少街坊食過返尋味！

家後

地址：深水埗基隆街211號地舖

營業時間：11:00 - 21:00（星期三休息）

電話：2397 8131



餃子推介【10】三一餃子——中環親民餃子店 獨特黑松露芝士雞玫瑰口味

中環餃子店「三一餃子」在打工仔中極具人氣，皆因價錢親民，湯餃和水餃的價錢為$48十隻。至於餃子套餐可自由揀餃子口味、湯或炸做法、主食和小碟等，自由度很高！此外，這兒主打8款餃子，如黑松露芝士雞玫瑰、黑白松露豬肉餃、蒜芯豬肉餃等，口味較一般餃子舖少見，若想一次試到不同口味，更可以選擇雙拼口味！除了餃子，店內亦有各式小食，當中以餃子大阪燒人氣最高，外脆內軟，再搭配木魚絲和沙律醬，風味獨特！此外，店內亦供應餃子麵、冰花抄手、醉炸雞翼、三一炸雞、關東煮等菜品，喜歡吃餃子的朋友不妨一試！

三一餃子

地址：中環利源西街7號地舖

營業時間：星期一至五11:30-21:00；星期六12:00-20:00；星期日及公眾假期休息

電話：6583 8013



地址：旺角通菜街71號地舖

營業時間：12:00-22:00



餃子推介【11】甜記餃子——大隻夾抵食餃子 必食南瓜忌廉雞肉餃

長沙灣人氣餃子店「甜記餃子」提供12款口味餃子，包括多款蔬菜及肉類配搭，皮薄又足料！各款口味有椰菜冬菇雲耳豬肉餃、香芹芫荽豬肉餃、栗米芝士雞肉餃、韭菜豬肉餃、洋蔥薯仔牛肉餃、京蔥羊肉餃及南瓜忌廉雞肉餃等。當中最受歡迎的包括南瓜忌廉雞肉餃，以南瓜蓉及雞肉作為餡料，南瓜味非常濃郁！

每份餃子有8至12隻，客人可以自選1款或2款合拼口味的煎餃或湯餃。湯餃就可以選擇雞湯或番茄薯仔湯底！不少網民都大讚番茄薯仔湯底茄味夠香又清甜，甚至可以把整碗湯喝完！建議配搭辣菜脯進食令更整體味道更豐富！

甜記餃子

地址：長沙灣福華街593-595號麗新商業中心1樓108A號舖

營業時間：11:00-22:00

電話：6360 2640



地址：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下2號舖

營業時間：11:30-22:00

電話：4612 5447



地址：太子砵蘭街450-454號HQ大廈地下C-D號舖

營業時間：11:30-22:00

電話：4614 9740



地址：荃灣蕙荃路22-66號綠楊坊2樓S25-26號舖

營業時間：12:00-22:00

電話：5545 1267



餃子推介【12】麗姐餃子——超薄皮急凍餃 外帶回家啱做早餐宵夜

這間位於旺角花園街街市的麗姐餃子並非堂食餃子店，而是賣手工急凍餃，最啱外帶回家當早餐、宵夜！6款味道任君選擇：芝士粟米豬肉餃、韭菜鮮蝦豬肉餃、韭菜帶子豬肉餃（以上3款每打$45）、韭菜豬肉餃、香菇椰菜豬肉餃、芹菜沙葛豬肉餃（以上3款每打$35），睇圖已見到皮薄餡靚，行開旺角記得去花園街街市買返打！

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麗姐餃子

地址：旺角花園街123A號花園街市政大廈1樓27號舖

電話：9322 5852



餃子推介【13】維港灣餃子坊——爆汁芫荽餃子 無味精湯底

這家位於元朗的「維港灣餃子坊」主打無味精湯底手工餃，更推出多款特色餃子，如流心芝士煎餃、野生松茸鮮肉餃等，而芫荽控必選芫荽鮮肉餃，餃子餡料加入大量芫荽，味道清香，每一口都可以咬到芫荽葉！

另外流沙鹹蛋鮮蝦餃亦是招牌之選，鮮蝦菜苗餃煎至外層香脆，再淋上滿滿的流沙鹹蛋黃醬，鹹蛋黃醬口感微微起沙，惹味濃郁，搭配飽滿餡料超邪惡！

維港灣餃子坊

地址：元朗教育路77號京都閣地舖

營業時間：11:00-21:00

電話：2630 3050



餃子推介【14】圓方餃子粥麵——親民價格手工餃

深水埗有很多平價美食，談到餃子店，相信不少街坊都會大力推介圓方餃子粥麵，只因其用料新鮮份量十足，加上價格親民。招牌是魚湯韭菜餃，粒粒爆餡，魚湯是自家煮製，入口鮮美清甜，餃子皮透薄滑溜，韭菜餡料亦足料飽滿！

圓方餃子粥麵

地址：深水埗福華街104號地舖

營業時間：10:00-21:00

電話：2720 0855



餃子推介【15】有得餃——芝士比蕯炸餃／野味韭菜豬肉餃

說到元朗餃子店，有得餃一定上榜！無論是湯餃或是煎餃，都好岀色！先講湯餃，雖然加湯要加$4，但湯底清徹且口味淡淡的，有住家湯味道，是個健康之選！野味韭菜豬肉餃更是網民推薦！至於煎餃，芝士比蕯炸餃，炸餃加上秘制醬汁，鬆脆又惹味！

有得餃

地址：元朗建業街47號地舖

營業時間：12:00-15:00 & 19:00-23:00

電話：2449 3389



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