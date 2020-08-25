KFC及麥當勞在本周同時推出最新優惠！《香港01》飲食記者整理12大飲食優惠，包括堂食及外賣優惠，有譚仔三哥半價小食，Delifrance法包$15等。

🍟麥當勞全新27張電子優惠券

麥當勞App於8月24日至8月30日推出全新27張總值逾$400電子優惠券，今個星期精選優惠繼續有$10歎九件裝麥樂雞及$1歎冰凍港式奶茶外，還有$10歎兩個火腿扒芝士漢堡、$18歎雙層魚柳飽配中汽水及$29歎巨無霸超值套餐，點擊圖片一次睇清最新優惠及使用細則 👇👇

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🍗KFC最新15大優惠

KFC除推出最新7張優惠券，亦有最新限定優惠，不少人最愛的經典葡撻2件只售$10，還有人均$25就有家鄉雞餐，點擊圖片睇清所有最新優惠 👇👇

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除了兩大連鎖店，還有多間食店推出堂食或外賣優惠，主打高級中菜的東海飲食集團推出最抵$45一款小菜、譚仔及譚仔三哥同樣有不同優惠，點擊圖片睇10間食肆優惠 👇👇

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😋😋😋 同場加映：營多撈麵雪糕嚇窒網民 開醬包倒水最崩潰 印尼撈麵13件共鳴事 😋😋😋

早前有印尼公司推出營多撈麵味雪糕，不知有沒有人敢試，但相信大家對印尼撈麵絕對不陌生，而且有很多共鳴呢，點擊圖片睇睇你有否經歷過 👇👇

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