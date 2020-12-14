自從Gordon Ramsay的餐廳撤出香港之後，就好少再吃威靈頓牛了！原來在家都可以氣炸威靈頓牛，只要購入半製成品，然後放進氣炸鍋裏面就可以有香噴噴的威靈頓牛！

每次在超市、商店看著琳琅滿目的貨品，都會選擇困難症病發！到底在云云貨品款式之中，應該怎樣挑選才不會踩雷？幫緊你！幫緊你！ 好食玩飛欄目《專家幫緊你》將解答大家各種購物疑難，我Ruby會邀請各方專家教路，以經驗和知識，讓大家以後成爲購物精明眼，從此不再花冤枉錢！你都有購物疑難唔識揀？即刻電郵至travel@hk01.com，專家一定幫到你！幫到你！

氣炸鍋超流行！現時網絡上最流行就是氣炸威靈頓牛及龍蝦尾！市面上有不同價錢的威靈頓牛，差不多重量的威靈頓牛，平至百多元，貴至四百多元都有，到底有甚麽分別？

威靈頓牛柳有平有貴，其實兩者有何分別？（莊堅毅攝）

這次我們就請教氣炸食品店主Icy，人稱氣炸女王的Icy會教大家兩者的分別，至於值得不值得，就等大家留言告訴我！

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另外更有一個你不知道的不失敗貼士！原來預先包裝冷凍的威靈頓牛在烹煮之前，需要解凍起碼12小方可以完全解凍！如果沒有完全解凍，在烤焗的過程中就有機會外面全焦黑了，裏面都還沒有熟！

除了氣炸威靈頓牛，近日也十分流行氣炸龍蝦尾！到底應該怎樣挑選的龍蝦尾？立即看看Icy的教學！

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日本生果價錢不定，平至幾十元貴至幾百元，甚至過千都有！到底怎樣才可以挑選到又甜又多汁的日本生果？今年最當造又是甚麽？我想只有專家才知道了！

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