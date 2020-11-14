冬天又是打邊爐的季節！打邊爐最重要係咩？當然是肥牛！於是我們邀請了凍肉專家阿DEE教各位挑選靚凍肉肥牛打邊爐！

每次在超市、商店看著琳琅滿目的貨品，都會選擇困難症病發！到底在云云貨品款式之中，應該怎樣挑選才不會踩雷？幫緊你！幫緊你！ 好食玩飛欄目《專家幫緊你》將解答大家各種購物疑難，我Ruby會邀請各方專家教路，以經驗和知識，讓大家以後成爲購物精明眼，從此不再花冤枉錢！你都有購物疑難唔識揀？即刻電郵至travel@hk01.com，專家一定幫到你！幫到你！

云云凍肉之中可以如何挑選靚牛肉？（莊堅毅攝）

近年凍肉店越開越多，挑選凍肉原來都是一門大學問！迎接打邊爐的季節，到底買甚麽凍肉最適合火鍋？又怎樣可以看得出凍肉雪藏已久？到底應該挑選硬身凍肉還是較軟身的牛肉？

阿DEE教大家如何挑選凍肉肥牛！（莊堅毅攝）

《香港01》飲食記者就特意向新國華肉食公司負責人阿DEE請教，教大家6招如何挑選肥牛！👇👇👇點擊睇睇阿DEE教路👇👇👇

【推薦打邊爐部位】

而阿DEE最推薦打邊爐的牛肉，就是封門柳部位！封門柳是牛橫隔膜肌肉，油花較少，不過肉味較重，打邊爐不會變韌，而且十分有牛肉鮮甜味！

封門柳部位。（莊堅毅攝）

【推薦儲存、解凍方法】

大家現在都購入冷藏凍肉，阿DEE指凍肉需儲存在-18°C的冰箱，才不會那麽容易變壞。臨煮前一定需要先解凍，建議大家在吃之前放置於雪櫃蔬菜格一小時以上，牛肉狀態不會黏住，可以輕鬆分離即可！

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