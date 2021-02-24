撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-02-24 19:32

健康素食越來越流行，7-11便利店與綠色飲食品牌Green Monday合作，於全港逾700間分店引入素食產品，更增設「食綠啲Green Zone」零食飲品區。《香港01》飲食記者率先實試4款新品，便當和點心都令人有驚喜。

700間7仔買得到！隨時隨地的素食新選擇

今次7-11和Green Monday的合作正好方便一眾素食人士。因為港澳超過700間7-11都會引入Green Monday最新素食產品，並在150間分店增設「食Green啲」貨架，提供零食、糖水及燕麥奶等30多款輕食👇👇👇點圖看新設專區😋

4款素食新品有驚喜

今次合作同時推出4款新品，包括2款7-11獨家發售的OmniEat新膳食系列產品黑椒新肉絲意粉及芝麻燒汁新肉絲米線，另外亦有素食點心新豬肉燒賣和新豬肉鮮蔬水晶餃新登場。雖然以往有網民批評OmniPork系列叮叮食品便當份量少、定價偏貴，但看來Green Monday這次有聽取客人意見，便當改為增量版，並且無加價，味道上亦有改善，點擊圖片睇4款新品價錢及記者食後感 👇👇👇😋

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