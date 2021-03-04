撰文： 小學雞 最後更新日期： 2021-03-04 07:00

每到「驚蟄」，鵝頸橋例必擠滿「打小人」的民眾，口訣罵聲琅琅上口，最常聽見的一句可能是「打到你有氣無掟唞」。其實打小人口訣多籮籮，不止打頭、手、腳，連心肝脾肺腎都有得打！以下33句口訣，讓大家認識更多內裡文化，還有英文版。

「驚蟄」是中國二十四節氣中第三個節氣，標誌著春天開始，每年3月5日或6日為「驚蟄」，今年2021年「驚蟄」是3月5日星期五，香港每到「驚蟄」有打小人傳統，2009年更曾被美國《時代雜誌》選為「亞洲最佳事物」的香港代表。

「打小人」熱點鵝頸橋。

為何驚蟄要打小人？

據說打小人已有百多年歷史，起因是相傳「驚蟄」之時，地下的害蟲和猛獸會出來為禍人間，於是民眾就進行「祭白虎」和「打小人」儀式來保平安。「祭白虎」是在紙老虎的口上塗豬油，令白虎不能傷人；而「打小人」則代表打走害蟲蟾蜍的小人化身。

所以所謂「打小人」並非要咀咒指定人士，而是為了掃走小人，迎來貴人的祈福活動，不只驚蟄，全年都打得。👇👇👇按圖了解傳統儀式8大步驟👇👇👇

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口訣千變萬化 疫下咒發高燒最應境

要消災解厄，少不得押韻啜核的打小人口訣，其實口訣千變萬化，自行創作亦可以，不止打頭，連心肝脾肺腎都可以打！除了「有氣無掟抖」，「打到你放屁特別響」、「雙眼都反白」等網傳口訣都很有趣。至於最應境的，可能是「打到你成日發高燒」或「講嘢冇自由」。👇👇👇按圖看廣東話打小人口訣👇👇👇

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搞笑英文版 教外國人如何beat

香港貴為華洋雜處，打小人都可以打得夠國際化，網上就流傳多句英語版的打小人口訣，通通以「Beat your little」開頭，而且同樣押韻又精警。👇👇👇按圖看英語版打小人口訣👇👇👇

😨同場加映1：亞洲食物很驚嚇？😨

東南亞有不少特色食物，都讓外國人費解，嚇得不敢食用，部分食物香港人也會常吃！👇👇👇皮蛋、雞腳上榜！按圖看老外們怕吃甚麼👇👇👇

這些算小兒料，有些連記者都不敢吃！想知全部23種食物？請按➡️【西方人最怕23種亞洲食物 豬紅、皮蛋、雞腳有份 連蝦都不敢吃？】⬅️觀看全文

🚤同場加映2：租艇郊遊好去處🚤

香港還有很多隱世郊遊好去處，例如以下推介的外島，自行租艇、租水上的士便可到達👇👇👇按圖看景色有多美👇👇👇

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