黃花風鈴木4地點盛放　市區必去深水埗　近地鐵站假期打卡必去

黃花風鈴木盛放中！大量網民在社交平台分享黃燦燦的黃花風鈴木在香港多地開花！本文為大家整合黃花風鈴木4大開花地點及交通資訊。黃花風鈴木的花期只有約一、兩周，想打卡的朋友要把握時間啦！



香港的黃花風鈴木通常在3月開花。（機管局官網圖片）

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黃花風鈴木每年3月開花 花期約一、兩周

黃鐘木又名黃花風鈴木，原生於中南美洲的墨西哥至委內瑞拉一帶，是紫葳科落葉喬木，樹高可達20米。開花時，花葉不相見；花開金黃，形狀有如風鈴，盛放時一球球金黃色花序高掛枝頭，滿目黃金。黃花風鈴木在香港通常3月開花。每株樹的花期甚短，為時約一、兩周。

黃花風鈴木賞花地點【1】機場黃花風鈴木徑

香港最大規模的黃花風鈴木種植點，莫過於東涌黃花風鈴徑！兩旁種植了超過200棵黃花風鈴木，變身黃金大道，現正開放予市民免費參觀。機管局網站提醒，請勿在黃花風鈴徑範圍內踐踏草地、攜帶寵物或操作小型無人機。

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地點：赤鱲角過路灣路（近機場古物園）

交通：

「E」巴士路線

乘搭往機場方向E線巴士，於國泰城或國泰城（東）巴士站下車，然後向香港國際機場古物園方向，沿東岸路及駿群路前行。

S1巴士路線

乘搭巴士路線S1，由東涌港鐵站出發，於飛機燃料庫或國泰城（東）巴士站下車；或由機場出發，於飛機燃料庫或國泰城（東）巴士站下車。



黃花風鈴木賞花地點【2】西九龍站空中走廊平台

香港西九龍高鐵站上蓋附近有一大片綠化空間，當中便種有黃花風鈴木！這裏還設有兩個主要的觀景平臺，能眺望整個維多利亞港景色，非常適合與朋友來這邊散步，打卡和拍照！

地址：西九龍高鐵站上蓋

交通：港鐵九龍站或者柯士甸站步行到西九龍高鐵站，往L2層空中花園方向

開放時間：早上7點到晚上10點



黃花風鈴木賞花地點【3】深水埗富昌邨

屋邨都有黃花風鈴木？深水埗富昌邨、南昌社區中心對面便有黃花風鈴木，地下還有充滿童趣的彩繪，影相打卡一流！而且交通方面，距離南昌站D2出口只需5分鐘步行時間，是市區中交通方便的黃花風鈴木打卡點！

地址：南昌富昌邨（南昌社區中心對面）

交通：港鐵南昌站D2出口步行5分鐘



黃花風鈴木賞花地點【4】天水圍天柏路公園

康文署網站分享了2月27日天柏路公園黃花風鈴木的開花情況及相片，根據當日的情況評估，雖然開花指數只有2顆花（滿分為5顆花），不過天柏路公園共種有53棵黃花風鈴木，隨着時間過去，黃花風鈴木逐步盛放，屆時黃色的花朵一片茂密，滿眼盡是金黃花海，非常壯觀。

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地址：香港天水圍天柏路26號

交通：天水圍港鐵站E3出口，步行約15分鐘，或輕鐵705、706 在銀座站步行約1分鐘



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