謝霆鋒演唱會｜4.24啟德開騷!入場閘口/紀念品/交通/違禁品一文看
謝霆鋒演唱會2025｜謝霆鋒將於4月24日起於啟德舉行四場個人演唱會《宏利呈獻Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，在入場前除了要「做定功課」，記住他的歌曲外，更要留意啟德體育園的各項安排！《香港01》「好食玩飛」整合謝霆鋒演唱會的節目日程、違禁品、入場安排及離場交通詳情，即看內文！
謝霆鋒啟德演唱會2025｜演唱會資訊
謝霆鋒相隔25年再次於香港舉行個人演唱會《宏利呈獻Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，更成為第一位亞洲歌手踏上啟德主場館開騷！
宏利呈獻Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會
場次：2025年4月24日至27日
時間：19:30
地點：啟德主場館
票價：$1,380（座位；企位）／$1,180（座位）／$980（座位）／$680（座位）
謝霆鋒啟德演唱會2025｜節目日程
13:30：場外官方紀念品開售
16:30：安全檢查／場內選購官方紀念品／企位觀眾驗票及排隊
17:30：觀眾入場
19:30：演出開始
謝霆鋒啟德演唱會2025｜違禁品
【1】嚴禁攜帶600毫升以上塑膠及／或任何容量的玻璃、金屬容器、罐裝和瓶子飲料或食品（嬰兒食品、藥物除外）
【2】可攜帶不超過600毫升的塑料或硅膠水瓶／杯及沒附有瓶／杯蓋及任何液體
【3】嚴禁攜帶任何尺寸的發光支持牌及應援物
【4】嚴禁攜帶任何專業攝影器材／平板電腦／自拍棍／錄音器材／攝影器材／三腳架
【5】嚴禁攜帶摺櫈／椅子／腳踏／摺梯／長傘
【6】嚴禁攜帶鐳射筆、螢光棒
【7】嚴禁使用航拍／任何遙控飛行設備／玩具
【8】嚴禁攜帶任何體積超過38 x 30 x 20厘米的袋／盒／行李
【9】嚴禁攜帶任何類細氣球及充氣物品
【10】不准攜帶外來食物及飲品
謝霆鋒啟德演唱會2025｜門票領取安排
入場觀眾應該在演唱會當日之前，提前到Cityline指定地點，包括珠海、廣州、深圳、澳門、以及港九新界，共約30個自助服務站，領取實體門票。
若觀眾需要於演唱會當日在啟德體育園領取實體票，務必預留足夠時間提早到場領取。演出場地不設自助服務站，觀眾可於以下鄰近場館的3個地點領取實體票：
【1】啟德青年運動場場外
【2】啟德零售館2 4/F
【3】跨境巴士上落客區／的士上落客區
謝霆鋒啟德演唱會2025｜入場安排
入場觀眾須預留足夠時間以進行安檢及驗票流程，門票已按座位或企位位置分配至相關入場閘口，請參照門票上所屬之閘口入場。
企位觀眾留意，如果門票上顯示「X閘口」，其入場步行路徑與其他閘口的觀眾不同。於「X閘口」的觀眾如果需要購買官方紀念品，請於驗票前於會場外的官方紀念品店選購。
入場步驟：
【1】出示門票
【2】進行安檢
【3】於門票上所定之閘口掃描門票入場
*一經掃描門票進場後，如需離開則不得再次進入啟德主場館*
謝霆鋒啟德演唱會2025｜行李寄存安排
啟德體育園建議觀眾以輕便裝束入場觀看演唱會，如果需要寄存行李，主場館附近將設有付費物品寄存處，將於活動當日下午3時30分至晚上11時30分開放。使用者須自行將行李帶往以下寄存處辦理手續：
【1】啟德體藝館1M層（近中央廣場）
【2】啟德青年運動場外（近安檢站）
【3】啟德主場館跨境巴士上落客區
行李尺寸小於56 x 36 x 23厘米，收費為每件$80；行李尺寸大於56 x 6 x 23厘米，收費為每件$140。入場或離場時可能需排隊寄存/領回物品，請預留足夠的時間寄存／取回物品。
謝霆鋒啟德演唱會2025｜前往場館交通安排及步行路線
前往啟德體育園可以搭乘港鐵、巴士、小巴、的士、渡海小輪、跨境直通巴士或私家車。不過需要留意，在演唱會的日子，宋皇臺道上落客區只會在每日下午2時至午夜12時開放予的士上落客；至於進場時段，則會開放啟德主場館和啟德體藝館的士落客區，只供落客。另外，活動期間，體育園將不設泊車位。
7大詳細交通方法：
不同閘口的步行路線如下：
謝霆鋒啟德演唱會2025｜離場交通安排
【1】港鐵
港鐵將於活動日子的散場時段加密屯馬綫和東鐵綫北行的班次，並安排空載列車應對額外需求。尾班車時間如下：
由宋皇臺站開出（開出時間；乘客必須於尾班車開出前5分鐘入閘）至：
烏溪沙：00:53
屯門：00:25
紅磡：00:45
落馬洲：21:30
羅湖：22:59
上水：00:23
由啟德站開出（開出時間；乘客必須於尾班車開出前5分鐘入閘）至：
烏溪沙：00:55
屯門：00:23
紅磡：00:43
落馬洲：21:32
羅湖：23:01
上水：00:25
【2】巴士
在散場時段，將有11條特別巴士路線於宋皇臺道特別巴士／的士上落客區提供服務，當中有九條特別巴士路線將前往港九新界各主要地區的。另外，兩條分別（一）前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處及（二）港珠澳大橋香港口岸／機場。
往口岸：
SP12｜落馬洲（新田）公共運輸交匯處
A25S｜港珠澳大橋香港口岸／機場
往港島：
SP10｜銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環
SP11｜太古、筲箕灣、小西灣
往九龍：
SP1｜觀塘、將軍澳（坑口）
SP2｜旺角
往新界：
SP3｜葵涌、荃灣、青衣
SP5A｜屯門
SP6｜元朗、天水圍
SP7｜大埔、粉嶺、上水
SP9｜將軍澳南（日出康城）
【3】過境巴士
體育園公司於演唱會的散場時段安排過境巴士服務，便利旅客經落馬洲／皇崗口岸返回內地。乘客需預先購票（散場後不設現場售票），票務詳情以營辦商網頁為準。兩間營辦商分別為永東直巴及中旅巴士。
謝霆鋒啟德演唱會2025｜官方紀念品店資訊
官方紀念品只接受信用卡或手機支付，官方紀念品店設於以下區域：
公眾開放
【1】啟德體藝館1M層：13:30 - 16:00
只限持當日門票人士
【1】中央廣場：16:30 - 23:00
【2】啟德主場館2樓啟慶匯（入口設於會場內及主場館外）：16:30 - 23:00
【3】啟德展館：16:30 - 20:00
【4】東營：16:30 - 23:00
謝霆鋒啟德演唱會2025｜其他注意事項
【1】企位區域只准予12歲或以上及身高不少於140厘米之人士進場及參與
【2】坐位區域只准予6歲或以上之人士進場及參與
【3】遲到者或被安排於適當時候方可進場
【4】於啟德主場館內範圍嚴禁吸煙
【5】除導盲犬外，禁止攜帶任何寵物或動物進入啟德主場館
【6】如任何觀眾向舞台上投擲物品，將立即被驅逐立場並不設退款