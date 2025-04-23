謝霆鋒演唱會｜4.24啟德開騷!入場閘口/紀念品/交通/違禁品一文看

謝霆鋒演唱會2025｜謝霆鋒將於4月24日起於啟德舉行四場個人演唱會《宏利呈獻Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，在入場前除了要「做定功課」，記住他的歌曲外，更要留意啟德體育園的各項安排！《香港01》「好食玩飛」整合謝霆鋒演唱會的節目日程、違禁品、入場安排及離場交通詳情，即看內文！



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《宏利呈獻Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》（官方圖片）

謝霆鋒啟德演唱會2025｜演唱會資訊

謝霆鋒相隔25年再次於香港舉行個人演唱會《宏利呈獻Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，更成為第一位亞洲歌手踏上啟德主場館開騷！

宏利呈獻Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會

場次：2025年4月24日至27日

時間：19:30

地點：啟德主場館

票價：$1,380（座位；企位）／$1,180（座位）／$980（座位）／$680（座位）



《宏利呈獻Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》座位表（官方圖片）

謝霆鋒啟德演唱會2025｜節目日程

13:30：場外官方紀念品開售

16:30：安全檢查／場內選購官方紀念品／企位觀眾驗票及排隊

17:30：觀眾入場

19:30：演出開始



謝霆鋒啟德演唱會2025｜違禁品

【1】嚴禁攜帶600毫升以上塑膠及／或任何容量的玻璃、金屬容器、罐裝和瓶子飲料或食品（嬰兒食品、藥物除外）

【2】可攜帶不超過600毫升的塑料或硅膠水瓶／杯及沒附有瓶／杯蓋及任何液體

【3】嚴禁攜帶任何尺寸的發光支持牌及應援物

【4】嚴禁攜帶任何專業攝影器材／平板電腦／自拍棍／錄音器材／攝影器材／三腳架

【5】嚴禁攜帶摺櫈／椅子／腳踏／摺梯／長傘

【6】嚴禁攜帶鐳射筆、螢光棒

【7】嚴禁使用航拍／任何遙控飛行設備／玩具

【8】嚴禁攜帶任何體積超過38 x 30 x 20厘米的袋／盒／行李

【9】嚴禁攜帶任何類細氣球及充氣物品

【10】不准攜帶外來食物及飲品

謝霆鋒啟德演唱會2025｜門票領取安排

入場觀眾應該在演唱會當日之前，提前到Cityline指定地點，包括珠海、廣州、深圳、澳門、以及港九新界，共約30個自助服務站，領取實體門票。

若觀眾需要於演唱會當日在啟德體育園領取實體票，務必預留足夠時間提早到場領取。演出場地不設自助服務站，觀眾可於以下鄰近場館的3個地點領取實體票：

【1】啟德青年運動場場外

【2】啟德零售館2 4/F

【3】跨境巴士上落客區／的士上落客區



謝霆鋒啟德演唱會2025｜入場安排

入場觀眾須預留足夠時間以進行安檢及驗票流程，門票已按座位或企位位置分配至相關入場閘口，請參照門票上所屬之閘口入場。

企位觀眾留意，如果門票上顯示「X閘口」，其入場步行路徑與其他閘口的觀眾不同。於「X閘口」的觀眾如果需要購買官方紀念品，請於驗票前於會場外的官方紀念品店選購。

入場步驟：

【1】出示門票

【2】進行安檢

【3】於門票上所定之閘口掃描門票入場

*一經掃描門票進場後，如需離開則不得再次進入啟德主場館*



謝霆鋒啟德演唱會2025｜行李寄存安排

啟德體育園建議觀眾以輕便裝束入場觀看演唱會，如果需要寄存行李，主場館附近將設有付費物品寄存處，將於活動當日下午3時30分至晚上11時30分開放。使用者須自行將行李帶往以下寄存處辦理手續：

【1】啟德體藝館1M層（近中央廣場）

【2】啟德青年運動場外（近安檢站）

【3】啟德主場館跨境巴士上落客區



行李尺寸小於56 x 36 x 23厘米，收費為每件$80；行李尺寸大於56 x 6 x 23厘米，收費為每件$140。入場或離場時可能需排隊寄存/領回物品，請預留足夠的時間寄存／取回物品。

謝霆鋒啟德演唱會2025｜前往場館交通安排及步行路線

前往啟德體育園可以搭乘港鐵、巴士、小巴、的士、渡海小輪、跨境直通巴士或私家車。不過需要留意，在演唱會的日子，宋皇臺道上落客區只會在每日下午2時至午夜12時開放予的士上落客；至於進場時段，則會開放啟德主場館和啟德體藝館的士落客區，只供落客。另外，活動期間，體育園將不設泊車位。

7大詳細交通方法：

不同閘口的步行路線如下：

謝霆鋒啟德演唱會2025｜離場交通安排

【1】港鐵

港鐵將於活動日子的散場時段加密屯馬綫和東鐵綫北行的班次，並安排空載列車應對額外需求。尾班車時間如下：

由宋皇臺站開出（開出時間；乘客必須於尾班車開出前5分鐘入閘）至：

烏溪沙：00:53

屯門：00:25

紅磡：00:45

落馬洲：21:30

羅湖：22:59

上水：00:23



由啟德站開出（開出時間；乘客必須於尾班車開出前5分鐘入閘）至：

烏溪沙：00:55

屯門：00:23

紅磡：00:43

落馬洲：21:32

羅湖：23:01

上水：00:25



【2】巴士

在散場時段，將有11條特別巴士路線於宋皇臺道特別巴士／的士上落客區提供服務，當中有九條特別巴士路線將前往港九新界各主要地區的。另外，兩條分別（一）前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處及（二）港珠澳大橋香港口岸／機場。

往口岸：

SP12｜落馬洲（新田）公共運輸交匯處

A25S｜港珠澳大橋香港口岸／機場



往港島：

SP10｜銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環

SP11｜太古、筲箕灣、小西灣



往九龍：

SP1｜觀塘、將軍澳（坑口）

SP2｜旺角



往新界：

SP3｜葵涌、荃灣、青衣

SP5A｜屯門

SP6｜元朗、天水圍

SP7｜大埔、粉嶺、上水

SP9｜將軍澳南（日出康城）



【3】過境巴士

體育園公司於演唱會的散場時段安排過境巴士服務，便利旅客經落馬洲／皇崗口岸返回內地。乘客需預先購票（散場後不設現場售票），票務詳情以營辦商網頁為準。兩間營辦商分別為永東直巴及中旅巴士。

謝霆鋒啟德演唱會2025｜官方紀念品店資訊

官方紀念品只接受信用卡或手機支付，官方紀念品店設於以下區域：

公眾開放

【1】啟德體藝館1M層：13:30 - 16:00

只限持當日門票人士

【1】中央廣場：16:30 - 23:00

【2】啟德主場館2樓啟慶匯（入口設於會場內及主場館外）：16:30 - 23:00

【3】啟德展館：16:30 - 20:00

【4】東營：16:30 - 23:00



謝霆鋒啟德演唱會2025｜其他注意事項

【1】企位區域只准予12歲或以上及身高不少於140厘米之人士進場及參與

【2】坐位區域只准予6歲或以上之人士進場及參與

【3】遲到者或被安排於適當時候方可進場

【4】於啟德主場館內範圍嚴禁吸煙

【5】除導盲犬外，禁止攜帶任何寵物或動物進入啟德主場館

【6】如任何觀眾向舞台上投擲物品，將立即被驅逐立場並不設退款

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