香港新商場12大｜觀塘三布目下半年開　50萬呎+180間商戶進駐

香港新商場2025！近幾年香港有不少新商場陸續落成，包括SOHO WEST、啟德零售館、啟德雙子匯1期崇光百貨等。《香港01》「好食玩飛」這次為大家整合12大香港新商場，有部分剛剛開幕，亦有部分將於2025年下半年至2026年開幕，包括三布目Scramble Hill、11 SKIES、雙子匯2期及銅鑼灣利園八期。即看內文了解詳情！



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香港新商場【1】三布目Scramble Hill

新鴻基地產旗下的大型商業項目「三布目Scramble Hill」即將於下半年分階段開幕！商場命名靈感來自東京涉谷著名地標Scramble Square及ScrambleCrossing，象徵人潮聚集的活力氛圍。而新商場選址觀塘巧明街，樓高10層，佔地面積達50萬呎，能夠容納180間商戶進駐，預料大部分店舖在今年年底前開業。

交通方面，「三布目Scramble Hill」毗鄰觀塘站及牛頭角站，配有行人天橋連接創紀之城六期，由港鐵牛頭角站步行只需5分鐘，十分便利！

值得一提，商場將以「創意山脈」為主題，主打年輕家庭及人寵共融的概念，在9-10樓設有1.5萬呎人寵共融的空中花園，並擁有戶外用餐區，以便主人與毛孩作休閒活動。

地址：觀塘巧明街98號



香港新商場【2】U Corner

U Corner是市區重建局的「新填地街∕山東街發展項目（One Soho）」，早於2023年第三季落成，距離旺角港鐵站只需幾分鐘的路程。而最近，就陸續有食肆和商户進駐，包括日式Cafe「骨子裡」、「十常 八九」以及24小時無人自助拉麵店「Schoodles」等。

據市建局的資料顯示，U Corner落成至今約2年，樓高3層，分別為商場地下、1樓及地庫1層。商舖部份總實用面積約為13,000平方呎，店舖出租面積約由220至2,200平方呎。

地址：旺角山東街32B號 U Corner



香港新商場【3】銅鑼灣利園八期

由希慎及華懋宣布合作發展全新商業發展項目「利園八期」，將提供佔地超過60,000平方呎的公園及開放空間，定期舉辦周末市集、戶外劇場及現場活動，以及表演藝術與文化展廳，還有超過100,000平方呎的零售空間，涵蓋時尚精品店、電子產品、生活雜貨、餐廳及酒吧等。新商場預計將於2026年第二季落成，成銅鑼灣全新地標。

地址：銅鑼灣加路連山道8號



香港新商場【4】啟德雙子匯SNDO 三道

坐落於啟德的「The Twins雙子匯」二期全新商場「SNDO 三道」計劃於2025年第三季開幕。商場以創新享樂空間為定位，從B1/F至10/F共劃分為三個不同風格的區域，佔地超過110萬平方呎，與一期商場合計提供700間店舖，包括美食廣場、生活品味書店、時尚購物等體驗。而來自沖繩的意式手工雪糕店Yanbaru已經率先開業，讓大家在夏日炎炎的天氣下獲得一點冰涼感！

啟德雙子匯SNDO 三道（官方圖片）

地址：九龍啟德沐翠街12號雙子匯2期



香港新商場【5】11 SKIES

最新大型複合式商場11 SKIES是全港最大型的一站式遊樂零售商業新地標，佔地超過380萬平方呎，擁有800間商舖。香港首間動感飛行影院、兒童體驗樂園KidZania、柏靈頓歷險樂園、全港首個虛擬深海探險體驗館Vquarium™亦坐落於此。11 SKIES更將開設全新香港迪士尼樂園精品店！

11 SKIES其中3幢甲級辦公大樓K11 ATELIER 11 SKIES早前已啟用，零售、餐飲及專業服務則會配合香港國際機場與航天城整體項目的發展時間，擬於2025年第四季起逐步投入服務。

地址：香港國際機場航天城東路8號



香港新商場【6】天璽．天Mall

由新鴻基地產發展的天璽．天除了提供住宅大樓外，更自設佔地約24萬方呎的基座商場，毗鄰AIRSIDE及「THE TWINS雙子匯」。天璽．天Mall預計將於2025年下半年開幕。

地址：九龍啟德協調道10號



香港新商場【7】啟德雙子匯SOGO

坐落於啟德雙子匯1期的SOGO於2024年11月底正式開業，以傳統日式百貨為定位，從B1/F至10/F雲集人氣國際奢侈品牌、美妝品牌、家居生活及精品百貨及網購取貨服務等，當中包括香港首間LG專門店、Bandai Namco首店、日本御好燒專門店Okosta，以及CHANEL、DIOR、YSL等奢侈美妝品牌。

地址：九龍啟德協調道12號雙子匯1期



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香港新商場【8】啟德體育園零售館

啟德零售館於2024年12月中正式開幕，零售館分為零售館1、零售館2及啟德零售館3合共3座，雲集200間零售及餐飲商店。當中包括GUxUNIQLO的旗艦店、牛角全新一人燒肉「牛角J」、Hot Toys Power Gate專門店、任天堂官方商店等。零售館更設有本最大室內遊樂園TOKYO JOYPOLIS首家海外旗艦店JOYPOLIS SPORTS以及保齡球中心「Top Bowl」等玩樂設施。

地址：九龍啟德承啟道38號啟德體育園



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香港新商場【9】灣仔合和商場

灣仔合和商場於2024年12月19日開幕，是灣仔一個集飲食、零售、娛樂於一身的全新地標。合和商場佔地38萬平方呎，引進多間旗艦店及零售商店，當中包括全港首間大型遊戲生活館「Assemble｜Nintendo Switch 商品專門店」、1.2萬呎室內匹克球運動場「Stackd Pickleball」及50,000呎日式家庭用品店「NITORI」，更有時尚首飾、生活雜貨、親子設施等。

地址：灣仔皇后大道東183號



香港新商場【10】西沙Go Park

西沙GO PARK是西貢區全新大型綜合發展項目，糅合室外與室內、集運動、娛樂、餐飲及休閒體驗於一身的嶄新地標，總面積超過130萬平方呎！西沙GO PARK設有佔地面積超過100萬呎的多元化戶外運動公園、3千呎的「Glamping露營」主題寵物公園、7米高的戶外攀石場「JUST CLIMB」等運動設施，還有Tesla體驗館、美國冒險樂園、餐廳等設施。

地址：新界西沙海映路9號



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香港新商場【11】壹同Dock 1A

位於西貢的壹同Dock 1A是一座新活化的商場及停車場設施，於2025年1月正式開幕，是西貢首個大型商場。壹同Dock 1A樓高10層，佔地超過34,000平方呎。目前商場只有超級市場、健身中心及獸醫診所，預計更多新店快將進駐。

壹同Dock 1A（官方圖片）

地址：西貢翠塘路1A號



香港新商場【12】長沙灣SOHO WEST

長沙灣全新臨海商場SOHO West於2024年8月正式營業，商場佔地逾5萬平方呎，樓高3層，座落於西九龍海濱地帶，商場內的餐廳及咖啡店都可以無遮擋欣賞維港美景！想看著海景品嘗美食飲品可以選擇韓國休閒餐廳Terrace in Seaside、來自日本的% Arabica咖啡店、德國菜King Ludwig am Meer等。

地址：西九龍荔盈街10號



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