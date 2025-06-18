The Nextwave沙灘音樂節2025｜門票獨家53折+ITZY洪嘉豪演出時間

TheNextwave XX25 沙灘音樂節將於2025年7月5日及6日於愉景灣舉行，今年除了繼續有香港及台灣火熱歌手及團體作嘉賓外，更邀請了韓國女團及歌手演出！現在買飛更可享有獨家4人同行53折優惠，人均只需$425！



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香港最大型沙灘音樂節 7.5回歸愉景灣

香港最大型沙灘音樂節《TheNextwave XX25 沙灘音樂節》將於2025年7月5日至6日，一連兩日於愉景灣大白灣沙灘舉行。今年音樂節以「Friendship」、「Romance」為主題，除了有頂級演出陣容，更有美食美酒、全新互動體驗及免費娛樂等你參與！

《TheNextwave XX25 沙灘音樂節》

日期：2025年7月5日至6日

時間：15:30 - 22:00

地點：愉景灣大白灣沙灘

門票價錢：$425起

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The Nextwave 2025｜7大亮點／獨家53折人均$425

The Nextwave沙灘音樂節2025亮點【1】兩日演出陣容+時間表

7月5日演出陣容｜周興哲／Patti蔡宥綺／Gummy B

表演首日將有尚未公布的開場嘉賓、台灣歌手及周興哲、Patti蔡宥綺、Gummy B、及台灣組合我是機車少女i'mdifficult，還有香港人氣歌手洪嘉豪及鄭沐晴！

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7月6日演出陣容｜ITZY／CHUNG HA／SMORZ

表演第二日除了有尚未公布的開場嘉賓、於韓國出道的香港女團SMORZ及近期爆紅的偶像女生一期生外，亦有同樣於韓國出道的台灣女團GENBLUE幻藍小熊來港演出！此外，韓國人氣女團ITZY、歌手CHUNG HA及樂團Dragon Pony亦將於現場與大家載歌載舞、盡情狂歡！

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除了有歌手及組合表演，更有來自DJ Lillum、DJ Fabsabs、Beat Friday帶來長達半小時以上的演出！首日現場亦將帶來華語×廣東話 DJ Party；第二日將有兩場Kpop DJ Party，絕對能夠滿足喜歡中文歌及韓流的你！

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The Nextwave沙灘音樂節2025亮點【2】全新緣份配對玩法

今年的沙灘音樂節將推出全新互動體驗進行現場緣份配對！參加者在入場前可以先選擇分別代表「有伴侶」及「單身」感情狀態的紅色及綠色手帶，如果看到心儀對象配戴著綠色手帶，不妨試試主動上前傾兩句！成功配對後更有機會獲得神秘獎品，紀念緣份！

入場前可選擇代表不同感情狀態的手帶（圖片來源：the_nextwavehk＠Instagram）

The Nextwave沙灘音樂節2025亮點【3】現場打卡點+韓式人生四格

今年同樣繼續設有多個打卡點，更全新推出特色霧氣裝置，為你打造仙氣滿滿的水霧感！此外，今年The Nextwave亦將聯乘Ditto.Snap，於活動當日提供限定相框的人氣韓式人生四格貼紙相機，即影即有！

The Nextwave沙灘音樂節2025亮點【4】開放式巨型水上充氣浮床

在「搖滾區」聽歌看表演，在場外一樣可以狂歡！愉景灣大白灣沙灘將設有開放式巨型水上充氣浮床供大家免費遊玩，可以在浮床上喝酒聊天，也可以大玩瀡滑梯、跳水、甚至同朋友進行水上充氣障礙賽！

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The Nextwave沙灘音樂節2025亮點【5】海邊特式主題酒吧+美食市集

為了讓大家更融入音樂節氛圍，今年沙灘音樂節除了有美食市集攤位外，亦增加了以木屋搭建的特色 Beach Bar，提供各類特調及酒精飲品。

The Nextwave沙灘音樂節2025亮點【6】門票獨家53折+免手續費！

《TheNextwave XX25 沙灘音樂節》門票分為GA 1-Day及First Class 1-Day，票價為$788及$988。First Class可以享有進入較近舞台區域權利、專用沙灘洗手間、Nextwave限定防水袋及特別安檢及行李寄存通道。此外，現在經指定連結買飛除了可以免手續費，更可享有獨家門票優惠，4人同行購買GA 1-Day門票即可享53折，人均只需$425！

《TheNextwave XX25 沙灘音樂節》｜票價詳情

GA 1-Day：$788

First Class 1-Day：$988

獨家4人同行GA 1-Day：$1,700｜人均$425｜原價$3,152

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The Nextwave沙灘音樂節2025亮點【7】免費渡輪船票

TheNextwave X Discovery Bay將聯合送出價值接近40萬的乘船優惠！只要下載「愉景灣」應用程式，並出示當日《恒生銀行呈獻：TheNextwave XX25 沙灘音樂節》電子憑證，即可免費乘坐指定班次渡輪由中環3號碼頭出發前往愉景灣！名額有限，先到先得！

指定班次：

13:15 / 13:45 / 14:15 / 14:45 / 15:15 / 15:45 / 16:15



憑《恒生銀行呈獻：TheNextwave XX25 沙灘音樂節》電子憑證即可免費乘坐渡輪前往愉景灣。（資料圖片）

《TheNextwave XX25 沙灘音樂節》

日期：2025年7月5日至6日

時間：15:30 - 22:00

地點：愉景灣大白灣沙灘

票價：$425起



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