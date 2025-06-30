暑假好去處15大室內推介｜CHIIKAWA展+C朗博物館　一商場睇恐龍

暑假好去處2025｜暑假即將來臨，夏日炎炎當然要在室內或進行水上活動消暑！《香港01》「好食玩飛」整合15大室內活動，除了有CHIIKAWA DAYS及蠟筆小新展覽，還有全新開幕的CR® LIFE博物館、全新商場裝置及水上活動！即看內文！



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暑假好去處【1】CHIIKAWA DAYS 大型特展

「CHIIKAWA DAYS」大型特展將於8月1日至8月24日在尖沙咀K11 MUSEA 暨海濱舉辦！現場會展出多個戶外巨型充氣雕塑，讓大家深入探索吉伊卡哇與好友的日常生活！插畫家Nagano更親筆創作香港「飲茶」限定系列，吉伊卡哇與好友們化身成可愛的蝦餃、燒賣等經典點心造型！

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CHIIKAWA DAYS大型特展

日期：2025年8月1日至24日（日）

地點：尖沙咀K11 MUSEA MUSE EDITION

票價：$150起



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暑假好去處【2】蠟筆小新：玩轉時空大冒險互動體驗展

《蠟筆小新：玩轉時空大冒險互動體驗展》將於即日起至8月31日登陸啟德體育園！互動體驗展分為11大展區，擁有9個互動遊戲,，其中有2大全新互動展區，2隻2米高的巨型小新立像將以超人造型現身與大家會面！此外，互動體驗展內更有蠟筆小新主題相框人生四格拍貼機及快閃限定店，購買珍藏特典門票更送香港展覽限定版發光卡套！

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蠟筆小新：玩轉時空大冒險互動體驗展

日期：2025年6月25日至8月31日

地點：啟德體育園啟德零售館2期4樓

票價：$108起



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暑假好去處【3】CR7® LIFE博物館

CR7® LIFE博物館將在7月7日於K11 MUSEA正式開幕，博物館將展示C朗的職業生涯，介紹他曾效力球會和城市，期間贏得的獎盃，包括金球獎、聯賽冠軍和歐聯獎牌，並透過創新的互動展品、個人珍貴收藏以及C朗激勵人心的故事，沉浸式體驗C朗的世界！博物館還有高科技互動展覽展示了他職業生涯的不同階段，球迷能身臨其境的體驗難忘時刻！

CR7®生活博物館

日期：2025年7月7日至2026年6月

地點：K11 MUSEA 6樓

票價：$78起



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暑假好去處【4】新城市廣場 — 反斗萌友@New Town Plaza

適逢《Toy Story反斗奇兵》迎來30周年，沙田新城市廣場特別呈獻「反斗萌友@New Town Plaza」活動，提供「反斗玩具彈珠機」、「PICK ME火箭發射站」及「反斗玩具公路」3個大型打卡場景；30周年主題自拍亭及主題攤位遊戲，只要完成簡單任務，即可獲得30 週年限定紀念品！同場還有超過200款主題精品及玩具的期間限定店！

反斗萌友@New Town Plaza

日期：2025年7月8日至9月3日

地點：新城市廣場1期3樓中庭



暑假好去處【5】屯門市廣場 — LuLuLand盛夏遊樂園

屯門市廣場將聯乘TOYZEROPLUS呈獻全港首個「LuLuLand盛夏遊樂園」！樂園內設有4.5米高華麗「LuLuLand旋轉木馬」、4米高巨型充氣LuLu豬，還可以於2,500平方呎LuLu豬主題賽道大玩賽車！場內亦有3大遊戲攤位，「LuLu豬繽紛圈圈樂」、「LuLu豬幸運大彩虹」及「LuLu豬豆袋神射手」可以贏禮物，以及DIY工作坊、期間限定店！

LuLuLand盛夏遊樂園

日期：2025年7月11日至8月31日

地點：屯門市廣場1期1樓中央廣場



暑假好去處【6】YOHO系商場 — MALTESE X YOHO 夏日心友會

YOHO系商場將呈獻「MALTESE X YOHO 夏日心友會」，YOHO MALL I及II將分別設有「Chill無憂部落」及「線條小狗Live House」，連接天橋亦將設有「線條小狗猜情尋」。「Chill無憂部落」將有兩隻化身4.5米高巨大軟綿線條小狗，以及8大得意打卡位！「線條小狗Live House」則有韓風酷氣皮褸造形登場的Y2K線條小狗，呈獻4大韓流打卡位！

MALTESE X YOHO 夏日心友會

日期：2025年7月12日至8月31日

地點：YOHO MALL I中庭｜YOHO MALL II中庭｜YOHO MALL I及II連接天橋



暑假好去處【7】置富Malls — MUZIK TIGER「灘住放暑假」

韓國超人氣文創品牌MUZIK TIGER將登陸置富Malls旗下馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城四大商場！置富Malls x MUZIK TIGER「灘住放暑假」將會由換上夏日新裝的7大角色帶大家參與不同沙灘活動！除了打卡，更可以換領期間限定MUZIK TIGER主題商品！

置富Malls x MUZIK TIGER「灘住放暑假」

日期：2025年7月5日至10月19日

地點：馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城



暑假好去處【8】新都會廣場 — matsui DOGS 夏日Art Jamming

新都會廣場將聯同日本知名90後人氣插畫家matsui，舉行全港首個聯乘戶外裝置「matsui DOGS 夏日Art Jamming」！新都會廣場露天廣場將呈獻5大療癒系打卡位，包括2米高充氣裝置「淘氣調色大師」的小白狗、「萌犬光彩魔力橋」、充滿童趣色彩的「Chill治癒狗狗打卡部落」等，更有多款期間限定商品等你選購！

新都會廣場 × matsui DOGS 夏日Art Jamming

日期：2025年7月12日至8月31日

地點：新都會廣場L4露天廣場



暑假好去處【9】LCX — 藍精靈夏日大歷險

紅遍全球的超人氣合家歡系列 《藍精靈大電影》SMURFS於今個暑假7月18日全球同步回歸大銀幕，尖沙咀LCX亦將帶來「藍精靈夏日大歷險」，還原電影的藍精靈奇幻冒險村、酷炫樂園及法國小鎮等經典場景！場內更有3大藍精靈歷險禮遇及體驗，包括酷炫樂園的藍精靈拍照亭、拯救精靈爸爸大行動及兩款限量藍精靈禮品等你換領！

LCX x 藍精靈夏日大歷險

日期：2025年7月11日至8月31日

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX



暑假好去處【10】東薈城 — Dive into Summer

東薈城名店倉與韓國新崛起全民玩偶貝力熊BELLYGOM破天荒首度聯乘，於暑假期間呈獻「Dive into Summer」主題活動，提供6大水上主題打卡位，以及2大緊張又刺激的數碼遊戲「BELLY Bubble 泡泡救兵」及「BELLY Cool衝浪挑戰」，完成後更可獲得特別版韓式紋身貼紙一張！全港首間「BELLYGOM快閃店」亦將在活動期間登場！

Dive into Summer

日期：2025年7月11日至8月31日

地點：東薈城名店倉露天廣場、地面鄰近MLB、二樓中庭廣場、二樓天橋及二樓鄰近cdf Beauty



暑假好去處【11】AIRSIDE — 《侏羅紀世界：重生》地球極危禁地

AIRSIDE與環球影業聯手特別呈獻「《侏羅紀世界：重生》地球極危禁地」，並於二樓中庭建構侏羅紀世界，把最新電影《侏羅紀世界：重生》當中三大重要場景，以逼真技術於AIRSIDE搶先曝光！當中包括高達3.5米的泰坦巨龍、從水潭突然撲出並霸氣咆哮的棘龍，以及正在守護恐龍蛋的風神翼龍，可以與恐龍們互動拍照！

《侏羅紀世界：重生》地球極危禁地

日期：2025年6月27日至7月27日

地點：AIRSIDE 2樓中庭



暑假好去處【12】昂坪360 — 香港迪士尼樂園20周年預熱派對@昂坪360

為慶祝香港迪士尼20周年，昂坪360推出一系列預熱活動，除了有11架香港迪士尼20周年主題水晶纜車，昂坪市集亦設有穿上全新20周年限定服飾Duffy與好友20周年主題裝置以及5.5米高的奇妙夢想城堡裝置可以盡情打卡！

香港迪士尼樂園20周年預熱派對@昂坪360

日期：2025年6月21日至8月31日

地點：昂坪360纜車｜昂坪市集圓形廣場｜昂坪市集涼亭前



暑假好去處【13】荃灣廣場 — 超音鼠飛躍樂園SONIC BOUNCE ARENA

今個盛夏，荃新天地特別聯乘Jumptopia及Sonic，舉辦「超音鼠飛躍樂園SONIC BOUNCE ARENA」大型充氣樂園，特設3大主題玩樂區，必玩8米高的「爆速飛彈衝刺」、巨型彈跳裝置「綠野急速衝關」及4米高刺激滑梯「音速衝鋒挑戰道」，小朋友在室內都可以盡情放電！

超音鼠飛躍樂園SONIC BOUNCE ARENA

日期：2025年7月3日至8月31日

地點：荃新天地1期及2期中庭



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暑假好去處【14】荃新天地 — FUNergy水·陸放電運動會

荃新天地打造全新「FUNergy水·陸放電運動會」活動，包括「Go Go Go! 運動充氣樂園」、水上清涼互動體驗的躍動水「運」會、結合親子同樂水上單車樂園及模型快艇大挑戰！除了水陸放電活動，在暑假期間亦聯乘場內多個人氣品牌舉行工作坊，包括親子日落瑜伽、親子手作Pizza派對、親子畫碟體驗、露營風原木吊飾DIY等，適合親子假日娛樂！

FUNergy水·陸放電運動會

日期：2025年7月18日至8月31日

地點：荃灣廣場L1中庭



暑假好去處【15】HomeSquare — 夏日水動樂園

HomeSquare將於暑假期間搖身一變成為「夏日水動樂園」，必玩6米高、20米長的傢俬主題充氣水上滑梯，還有平行水滑道、水槍專區、泡泡樂園，全程投入水上派對！HomeSquare 2樓設有童孩天地，除了有各式各樣的益智玩具外，更設迷你攀爬架及滑梯，放電及逛街一次滿足！

HomeSquare — 夏日水動樂園（官方圖片）

夏日水動樂園

日期：2025年7月5日至8月31日

地點：HomeSquare L5平台花園｜HomeSquare L2室內空間



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