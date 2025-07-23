香港世界美酒展｜700+名酒任飲／首設咖啡美食專區／大師班52折起

香港世界美酒展2025｜香港世界美酒展（香港世界美酒及美食展）將於8月23日在灣仔合和酒店舉行！展覽將有逾70個參展商參展，入場人士除了可品嘗超過700款葡萄酒及清酒外，今年更特設咖啡及精緻美食專區、烈酒專門店。值得一提，香港世界美酒展今年還新加了「大師班課程」，邀請多位名師即場分享品酒知識，更有低至52折優惠，詳情即看內文！



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香港世界美酒展｜逾700款美酒即場試飲 首設咖啡與精緻美食展區

由香港葡萄酒商會主辦的香港世界美酒展將於8月23日在灣仔合和酒店19樓水晶殿舉行，屆時將有逾70家參展商帶來超過700款的葡萄酒、清酒及烈酒等供客人暢飲，品牌涵蓋國際大牌子及本地特色葡萄酒商，包括ASC Fine Wines、city'super、King's Wine Cellar、RNG Wine、Grand Cru Cellar、Fremantle International等。

此外，展覽將首度加入咖啡與精緻美食展區，參加者除了可暢飲美酒，還可品嘗精品咖啡以及配搭葡萄酒的最佳佐酒美食，讓大家大飽口福、滿載而歸！

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香港世界美酒展將於8月23日舉行。（圖片來源：香港世界美酒展）

香港世界美酒展｜首度引進AI線上支付平台 即時買酒送回家

今年香港世界美酒展焦點之一，便是首次引入了一站式AI線上支付與物流整合平台，入場人士可透過AI驅動平台，在品嘗美酒的同時，即時線上支付並安排配送服務，將心儀美酒直送回家，省卻在現場買酒後，手提回家的不便，繼續在會場上Chill住品酒和買酒！

香港世界美酒展｜首設大師班課程 名師教你品嘗美酒

值得一提，展覽今年首度增設4場先到先得的「大師班課程」，主辦方將會邀請多位重量級的導師，包括知名酒評家Wilson Kwok、SSI國際唎酒師Oliver Chan 陳子安等，在現場分享相關的資訊及知識，提升大家的品酒趣味！

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大師班課程主題及時間：

主題：探索葡萄酒風味：高級咖啡發酵技術

時間：13:00-14:00

導師：Brian Tang – Studio Caffeine 創辦人、咖啡品質品鑑測量師



主題：清酒風格的轉向及發展

時間：14:30-15:30

導師：Oliver Chan 陳子安 – SSI國際唎酒師



主題：探索波爾多

時間：16:00-17:00 探索波爾多

導師：Wilson Kwok - 知名酒評家



主題：自製Gin的藝術 — 如何在家也能輕鬆製作屬於自己獨一無二的「浴缸 Gin 酒」

時間：17:30-18:30

導師：Jesse Ng



香港世界美酒展｜門票及大師班課程低至52折

香港世界美酒展門票以及大師班課程現時均有優惠，入場門票69折，即$400便可入場歎多款名牌美酒、精品咖啡及美食！如果想一併參加大師班課程，現時亦有52折優惠，即門票連課程總共可減$360！

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入場票價：HK$400（原價HK$580）

大師班課程票價：HK$200 （原價HK$380）



＊必須要買入場門票才可參加大師班課程



香港世界美酒展｜活動詳情

香港世界美酒及美食展2025

公眾開放日：2025年8月23日（星期六）

時間：下午12時至晚上8時

地點：灣仔堅尼地道15號合和酒店19樓水晶殿



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