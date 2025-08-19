香港匹克球場地5大推介｜康文署場Pickleball免費玩!港九新界都有

匹克球場地｜香港匹克球課程2025｜匹克球近年在香港掀起熱潮，這項結合了網球、羽毛球和乒乓球元素的運動，不僅玩法簡單、容易上手，還能達到出色的健身效果，因此吸引越來越多人參與！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了香港5個熱門的匹克球場地，包括面積超過10,000呎的私人場地，還有免費使用的康文署場地等，即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

什麼是匹克球？

匹克球是結合了羽球、網球以及桌球的一種球拍型運動，球場規格大小如同羽毛球；打法近似網球的對戰方式，可落地擊球或直接在空中截擊。匹克球算是一種有趣、容易上手又老少合宜的新潮運動！

香港匹克球場地｜【1】康文署——免費户外場！先到先得！

近年匹克球活動的受歡迎程度日增，康文署推動多元化運動，包括匹克球，由2025年1月15日起推行試驗計劃，開放以下7個免費戶外羽毛球場，供市民以先到先得形式進場開始匹克球活動！

康文署開放了以上7個免費戶外羽毛球場，供市民進行匹克球活動！（康文署官方圖片）

香港匹克球場地｜【2】GO PARK SPORTS——收費户外場

GO PARK SPORTS擁有兩片匹克球場，跟合作機構「The One Pickleball Academy」提供既輕鬆又有趣的學習體驗，讓參與者能在廣闊的户外場，享受這項日益流行的球拍運動！順帶一提，如果出現強風，球場頂篷可能會暫時關閉，直到另行通知。

GO PARK SPORTS擁有兩片匹克球場！（GO PARK SPORTS官方圖片）

GO PARK SPORTS

地址：西沙GO PARK

營業時間：08:00 - 22:00

收費：

平日 $200

平日繁忙時段／週末 $250



香港匹克球場地｜【3】Picks & Match——佔地11,000呎！

今年7月才開幕的Picks & Match，佔地11,000呎，共有3個匹克球標準場、3個自動網球訓練區、一間4K高清哥爾夫球練習室，以及一個多功能綜合運動室。體驗價為$300。

Picks & Match

地址：九龍灣MegaBox13樓3號舖

營業時間：10:00 - 24:00



香港匹克球場地｜【4】Stackd Pickleball

位於灣仔合和商場的Stackd Pickleball，是港島首個設於商場內的室內多功能匹克球場館， 面積達1萬平方呎，樓底高於5米，擁有符合國際標準的3個室内球場、2個迷你練習場、淋浴設備，以及匹克球及球拍租借服務。還提供專業教練團隊，供大家參加各式訓練課程，Stackd Pickleball以月費制會員模式運作。

Stackd Pickleball

地址：灣仔皇后大道東183號合和商場3樓337至338號舖

營業時間：07:00 - 23:00

收費：$800起／1個月（會員）



香港匹克球場地｜【5】Asia Aces Pickleball Academy

位於黃竹坑的Asia Aces Pickleball Academy（AAPA），佔地約7,630平方呎，從黃竹坑地鐵站步行只需2分鐘，交通便利！場地設有2個正式合規格室內匹克球場。AAPA由前香港網球代表陳詠悠及一班教練與運動員於2024年創立。另外，黃竹坑旗艦場地外，AAPA亦在數碼港商場設有匹克球場地。

Asia Aces Pickleball Academy

地址：黃竹坑香葉道22號S22 12樓／香港薄扶林數碼港道100號數碼港商場205舖

收費：成人$350起



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略