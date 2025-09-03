樂悠節優惠20大｜八達通每張卡最多回贈$800　4步登記教學

樂悠節｜八達通｜8月28日起，八達通公司推出「樂悠節」優惠，樂悠咭持有人只要在八達通手機應用程式進行登記，即可享有高達$800現金回贈，以及超市、餐廳等多達120商戶優惠！由於活動反應熱烈，八達通公司宣布即日起再加碼回贈金額828萬元，即活動總回贈金額增一倍至1,656萬元。



樂悠節｜回贈金額即日起加碼 消費滿$100回贈$8 上限$800

八達通公司再度推出「828樂悠節」優惠，用戶只要於8月28日至9月10日期間，使用樂悠咭於參與828樂悠節的120個商戶單次消費滿$100，即可享$8現金回贈，每張樂悠咭最高可享$800！

活動在短短5日已帶動總零售消費額逾3億元，反應熱烈，因此八達通公司即日起再加推828萬元現金回贈金額，鼓勵老友記繼續開心消費。

現金回贈會在每單合資格交易後第7日開始發放，樂悠咭持有人需要於10月20日或之前，透過八達通App或前往指定港鐵站及商場內的八達通服務站拍咭領取。​

樂悠節參與商戶：

樂悠節｜4步登記領取優惠 2步查閱最新商戶優惠

登記步驟：

步驟【1】於「管理八達通」主頁按「八達通」圖像

步驟【2】點選右上角 「＋」號

步驟【3】於手機頂背部拍咭

步驟【4】輸入八達通號碼



查閱最新商戶優惠：

步驟【1】於主頁面點擊「好賞嘟」

步驟【2】選擇「樂悠」分頁



樂悠節精選優惠50大必搶 餐廳／超市／街市／保健品

【1】麥奀雲吞麵世家 1920

1.1｜開心長者價$8享用首28份世家雲吞麵

1.2｜$28享用世家雲吞麵一份

*優惠只限8月28及29日

麥奀雲吞麵世家 1920 $8雲吞麵（官方圖片）

【2】麥當勞

2.1｜$100歎4個「飽你鍾意」飽餐

2.2｜$100歎4個「著數之晨」早餐

【3】大家樂

3.1｜全港大家樂分店惠顧滿$28，即可享$2.8折扣優惠

3.2｜晚市指定套餐減$8

3.3｜樂悠茶餐$28

3.4｜$1加配熱奶茶

3.5｜$2.8加配糖水

【4】大快活

4.1｜惠顧任何套餐、飯或粉麵類滿$120即可減$12

4.2｜$25菠蘿咕嚕肉配白飯。

4.3｜晚市時段惠顧「阿活港經典二人餐」即享減$8優惠。

大快活 $25菠蘿咕嚕肉配白飯（官方圖片）

【5】美心MX

5.1｜香港美心MX分店晚市惠顧滿$60減$8

5.2｜晚市去骨海南雞套餐72折優惠

美心MX 去骨海南雞飯

【6】APITA & UNY

6.1｜消費滿$150，即可享有94折優惠，最多可扣減$30

*優惠只限8月28日

【7】香港街市

7.1｜惠顧環球海產、黑鷹水產、寶達水產滿$180即減$15

7.2｜S-mart Food $1 一隻雞翼及消費滿$150減$10

7.3｜肥仔記滿$50減$2及可以$2優惠價購買鮮橙

7.4｜牛舍、健康農場單筆消費滿$120減$10

7.5｜指定商戶單筆消費滿$20減$2

7.6｜指定新鮮豬肉單筆消費滿$60減$6

7.7｜指定商戶購買半斤瘦肉優惠價$10

【8】OK便利店

8.1｜聖安娜家庭裝麵包／Circle K吐司／方包減$1

8.2｜鮮奶／高鈣／朱古力牛奶飲品 946毫升減$2

8.3｜嘉頓小平方包／厚切方包／方麥包 350-400克減$2

8.4｜Circle K 品牌食品滿$50減$10

【9】包點先生

9.1｜惠顧滿$30減$5

9.2｜惠顧任何凍包即可享買1送1優惠

【10】敏華冰廳

10.1｜以優惠價$28享用「老友記」下午茶優惠套餐

10.2｜指定時段惠顧任何早餐9折優惠

【11】陶源酒家

11.1｜$68鮑魚伴日本花菇

11.2｜$28秘制妙齡乳鴿

11.3｜$498六頭鮑魚套餐（4位用）

11.4｜$6.8北菇蒸棉花雞

11.5｜$8.8筍尖原隻鮮蝦餃

*優惠需要以樂悠咭全數支付款項

【12】富臨皇宮

12.1｜$28蜜汁靚叉燒

12.2｜$28北菇紅燒豆腐

【13】利東酒店集團

13.1｜晚市堂食7點前結帳可享全單95折優惠

13.2｜外賣自取95折優惠

【14】KFC

14.1｜惠顧滿$10或以上送香滑奶茶或即磨咖啡一杯

14.2｜惠顧滿$20或以上送馬鈴薯蓉一客

【15】亞參雞飯

15.1｜外買自取全單85折

15.2｜堂食優惠價$28雞絲湯河

【16】米線陣

16.1｜下午2點後半價惠顧清湯雞髀肉雲耳米線

16.2｜任何消費減$3

【17】Delifrance

17.1｜$39樂悠茶餐

17.2｜所有套餐減$3及免費餐飲添飲

【18】759阿信屋

18.1｜以樂悠咭購物可享全場貨品7折

【19】惠康

19.1｜精選自家品牌Meadows、御品皇、維多寶購物滿$88可享88折

*優惠期至9月2日

【20】百佳超級市場

20.1｜購買任何佳之選／金御膳產品滿$128享88折

*優惠期至9月9日

