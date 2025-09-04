香港熱氣球節2025直擊｜門票獨家$120起/13大必玩/烈火戰車燈光騷

香港熱氣球節2025｜香港首個熱氣球節「友邦香港國際熱氣球節」（HABFest）今日（4日）起強勢登陸中環海濱！除了可以打卡特色熱氣球、欣賞人氣歌手帶來的精彩演出，還有美食、遊戲及零售攤位！《香港01》「好食玩飛」小編率先直擊首日活動詳情及門票獨家優惠，最平$120起，即看內文了解！



「友邦香港國際熱氣球節」一連四日於中環海濱活動空間舉行。

香港熱氣球節開鑼！一連四日登陸中環 門票$120起

「友邦香港國際熱氣球節」（HABFest）將由即日（4日）起，一連四日於中環海濱活動空間舉行，場內匯聚來自多個國家及地區的特色熱氣球，可以近距離觀賞熱氣球充氣、乘坐熱氣球升上半空，俯瞰香港天際線盡情打卡！現場更有遊戲區、美食大道、電單車特技表演及音樂祭等你參加！

「友邦香港國際熱氣球節」一連四日於中環海濱活動空間舉行。

熱氣球公園4大亮點 巨型卡通熱氣球／升空俯瞰天際線

亮點【1】20米大型熱氣球 僅在黃昏時段展示

香港熱氣球節將展出6隻來自世界各地、高達20米的巨型熱氣球，當中包括來自日本的Red Panda及Happy Chan、加拿大的Meteo、泰國的Wufu、馬來西亞的Big Balloon、以及來自英國的Winy the Wolf。不過要留意，大型熱氣球只會在黃昏時段展示。

亮點【2】10個小型熱氣球 必打卡2大香港代表！

除了大型熱氣球，場內亦將有10個可愛的小型熱氣球可以近距離觀賞及打卡！熱氣球造型鮮豔，包括來自泰國的Wufu及PongPang；來自香港的EMeow、Panda及HKDino1、2小型熱氣球等一系列奇幻恐龍和其他動物小型熱氣球。​熱氣球將會在所有時段展示，無論早上還是黃昏都可以盡情打卡！

亮點【3】熱氣球燈光匯演

香港國際熱氣球節每日黃昏時段都會舉行「熱氣球燈光匯演」，搭配現場燈光、色彩及音樂，將造型可愛的熱氣球點亮，為嘉年華增添氣氛！

亮點【4】充氣的藝術

香港國際熱氣球節其中一個重點節目「充氣的藝術」將會每日的早上及黃昏時段舉行，由專業熱氣球師將熱氣球加熱空氣使其升空，充氣過程大約20至40分鐘，入場人士可以近距離觀看並直擊熱氣球升空的一刻！

4天音樂祭陣容公開 RubberBand／ToNick／尾場有TY！

香港國際熱氣球節在一連四晚都會有人氣歌手及樂隊參與音樂祭，為大家帶來精彩表演！今晚打響頭炮有關智斌、容祖兒、洪卓立、許靖韻等，往後幾日更有Serrini、Novel Fergus、RubberBand、周國賢、ToNick等，尾場更有Tyson Yoshi及古巨基坐鎮！

演出陣容如下：

9月4日：容祖兒、關智斌、鄧小巧、洪卓立、許靖韻、開鎖佬、洪助昇、黃峻熙

9月5日：Serrini、Novel Fergus、LMF、黃明德、The Lemon Ones、黃峻熙

9月6日：RubberBand、周國賢、ToNick、海兒、Daze in White、黎展峯、黃峻熙

9月7日：古巨基、Tyson Yoshi、李幸倪、泳兒、周吉佩、曾傲棐、VIVA、SULIS、黃峻熙



玩樂奇境8大必睇必玩 電單車特技表演／藝術工作坊

除了可以觀賞熱氣球，現場更有全年齡適合參與的玩樂奇境區域！當中包括遊戲區內的5大活動：臉部彩繪與編髮紮辮、AR沉浸式實境遊戲、藝術工作坊、扭波波、泡泡表演及氣球禮品店。場內更有夾公仔機，有LABUBU、CHIIKAWA、蠔BB等可愛公仔！

當中包括遊戲區內的5大活動：臉部彩繪與編髮紮辮、AR沉浸式實境遊戲、藝術工作坊、扭波波、泡泡表演及氣球禮品店。（陳映蓉攝）

當中絕對不能錯過的還有「飛輪極限」，由超過30位國際級車手帶來電單車特技表演，有車手以單轆行駛幾乎背脊掂地；有車手駛近觀眾席與大家響喉互動；亦有車手表演高速轉圈；更有車手面斜台加速行駛，飛到幾乎5米高！此外，表演中除了有劉德華「烈火戰車」絕版登場，更有全新DUCATI戰車，首次在香港亮相！

此外，海洋公園大熊貓雙胞胎家姐「加加」和細佬「得得」更會變身充氣熊貓，帶領一班可愛熊貓軍團，於熱氣球節黃昏時段不定時亮相，海洋公園吉祥物「威威」更有機會在你身後嚇你一驚！除了會與大家親密互動，同場還有扭氣球大師為大家送上驚喜！

海洋公園吉祥物「威威」更會與大家親密互動！（陳映蓉攝）

玩樂奇境8大必睇必玩Check List！



1 臉部彩繪與編髮紮辮

2 AR沉浸式實境遊戲

3 藝術工作坊

4 扭波波

5 泡泡表演

6 氣球禮品店

7 飛輪極限

8 海洋公園充氣熊貓



美味大道11大餐飲推介 手工中式漢堡／邪惡炸雞

有嘢玩當然都有嘢食！美味大道將有11個美食攤位提供一系列餐點，包括有手工製造中式漢堡包「Little Bao」、邪惡炸雞「Spoonful by NOSH」、德國熱狗「BUNNY BOX x 熱狗LINK」、即燒沙嗲串燒「泰排檔」、手打豬肉丸「Pigsman」、尖沙咀人氣奧地利酒吧「Prosit」、台南涼麵滷味「滿香濃」、珍寶棉花糖「Great Corner」、港式小食「Happiness」、爆谷「BiteCoin」及More Good Foundation等，更有消暑必選的刨冰及三色凍飲，餐點售價大約$35起。

香港熱氣球節2025｜4天活動時間表：

香港國際熱氣球節分為早上及黃昏時段，門票票價分為成人、學生、長者及傷健人士，3歲或以下兒童可以免費入場，門票低至$90，如果想參與熱氣球繫留定點飛的熱氣球乘坐體驗，則需額外購買門票，票價為$580，還可以另外加購$200天際無人機攝影服務！

友邦香港國際熱氣球節｜活動詳情

日期：2025年9月4日至7日

地點：中環海濱活動空間

開放時間：

9月4日｜16:30 - 22:30

9月5日｜07:30 - 10:30；16:30 - 22:30

9月6日｜07:30 - 13:00（熱氣球跑特賞時段）；16:30 - 22:30

9月7日｜07:30 - 11:30；16:30 - 22:30

早鳥優惠：$120起



門票攻略

