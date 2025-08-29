Myprotein香港｜最新優惠碼＋新手必看蛋白粉推薦 全網低至81折

【Myprotein香港優惠碼】作為全球領先的運動營養品牌，Myprotein一直都是健身愛好者們的補給首選。無論你是健身新手還是資深玩家，Myprotein 的蛋白粉、營養品和服裝都能滿足你的需求。想在 Myprotein 官網用最划算的價格入手心水商品？即睇最新優惠碼及人氣產品推薦！



Myprotein 成立於 2004 年，是英國最大的運動營養品公司。Myprotein 不僅提供多種口味的蛋白粉，還涵蓋了維他命、零食、服飾等廣泛產品，滿足不同運動者的多元化需求。其最大的特色就是幾乎全年無休的瘋狂折扣，讓消費者總能以超值價格補給健身所需。

Myprotein 最新優惠碼

Back to School｜全網低至 81 折！

優惠碼：HKDD

優惠期：於香港時間 8月29日 23:59 結束

開學季精選產品額外 92 折

優惠期：於香港時間 9月1日（星期一）17:00 結束

額外8%折扣

夏季新品額外 9 折

優惠期：於香港時間 9月1日（星期一）17:00 結束

夏日新品9折

消費指定金額送禮

消費滿 HK$900：即可獲得 1 份免費禮物！

消費滿 HK$1100：額外再獲 2 份免費禮物！

消費滿 HK$1400：額外再獲 1 份免費禮物！

消費滿 HK$1600：共獲得 5 份 免費禮物！

Myprotein 精選產品

蛋白粉｜高蛋白質小食｜營養品充品｜運動服裝

Myprotein 人氣蛋白粉推薦

蛋白粉推薦 1. Impact Whey Protein 乳清蛋白

這是 Myprotein 的皇牌產品和全球銷量冠軍。其蛋白粉含量高、氨基酸完整，提供肌肉生長和修復所需的所有營養。更重要的是，它口味選擇豐富，從經典的朱古力、雲呢拿到創新的奶茶、水果口味，總有一款能滿足你。它的性價比極高，是入門級蛋白粉的首選。>>立即購買<<

適合對象： 健身新手、日常補充蛋白質的普通消費者。

Myprotein香港｜Impact Whey Protein 乳清蛋白 HK$600.00‎/kg

蛋白粉推薦 2. Impact Whey Isolate 分離式乳清蛋白

Impact Whey Isolate 經過更細緻的過濾，純度更高，乳糖、脂肪和碳水化合物含量更低。如果你喝普通乳清會感到腸胃不適，或是正在進行嚴格的飲食控制，這款高純度蛋白粉是你的理想之選。>>立即購買<<

適合對象： 高強度訓練者、對乳糖敏感人士、嚴格控制熱量者。

Myprotein香港｜Impact Whey Isolate 分離式乳清蛋白HK$1,223.20‎/kg

蛋白粉推薦 3. Impact Vegan Protein 純素蛋白粉

這款蛋白粉利用豌豆及豆類蛋白所製成的植物性乳清。它低糖，美味可口，是素食健身者的完美替代品。>>立即購買<<

適合對象： 素食主義者、對乳製品過敏者、或想嘗試植物蛋白的人士。

Myprotein香港｜Impact Vegan Protein 純素蛋白粉 HK$540.00‎/kg

蛋白粉推薦 4. Clear Collagen Protein Powder 透明膠原蛋白粉

除了提供高蛋白，它還能幫助增加皮膚彈性、減少細紋，同時強化關節和骨骼。這款產品結合了健身與美容保養，是追求雙重效果人士的最佳選擇。>>立即購買<<

適合對象： 注重美容養顏者、想改善關節健康者

Myprotein香港｜Clear Collagen Protein Powder 透明膠原蛋白粉 HK$486/ 30serving

