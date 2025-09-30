美酒佳餚巡禮｜Wine & Dine10月底舉行　入場$20起　必試名酒清單

香港美酒佳餚巡禮2025｜由香港旅遊發展局（旅發局）主辦的「香港美酒佳餚巡禮」（Wine & Dine）將於10月23日起，一連四日於中環海濱活動空間登場！《香港01》「好食玩飛」整合活動及門票詳情，即看內文了解！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

香港美酒佳餚巡禮2025 10.23登陸中環海濱！

一年一度香港美酒佳餚巡禮將於10月23日至10月26日，於中環海濱活動空間舉行。今年的香港美酒佳餚巡禮以「非凡搭配 世界之最」為主題，分為「品味館」、「尊尚名酒區」、「名氣美食街」、「酒店美食街」等區域，共設約305個攤位，當中七成為美酒、三成為美食。

香港美酒佳餚巡禮亦將首次延長開放時間至午夜12時，門票則分為「尊尚品酒證」、「品味證」及「入場券」，售價由$20起。「尊尚品酒證」及「品味證」內包含入場券、品味券及酒杯，「入場券」則只限現場購買。

香港美酒佳餚巡禮2025｜門票詳情

入場券

成人：$40

小童、長者、學生及殘疾人士：$20

品味證

優惠價：$268（原價$298）

內容：1張入場券｜8張品味券｜1隻標準酒杯

尊尚品酒證

優惠價：$498（原價$598）

內容：1張入場券｜16張品味券｜1隻尊尚酒杯｜「尊尚名酒區」入場券及小食券



立即買飛👉🏻 Klook｜Trip.com

香港美酒佳餚巡禮2025｜尊尚名酒區 品嘗世界頂級佳釀

今年「東亞銀行尊尚名酒區」匯聚來自世界各地的頂尖佳釀，當中包括來自法國波爾多 1855 五大一級酒莊（Lafite、Latour、Margaux、Haut-Brion、Mouton）傳奇之作「Chateau Lafite Rothschild 2015」、「Grand Vin de Chateau Latour 2012」、「Chateau Mouton Rothschild 2008」等。

一邊欣賞維港景色一邊品嚐美酒！（圖片來源：旅發局）

此外，還有西班牙酒王 Vega Sicilia、意大利國寶級酒莊Biondi-Santi、以及由國際權威酒評家 James Suckling 精心策劃的專櫃！James Suckling將在此呈獻出他評價為滿分、以及他精心挑選的頂級葡萄酒，包括來自美國的「Colgin IX Estate」、「中國瓏岱」、「英國Highland Park 56 Year Old」等。

尊尚名酒區除了設有多場品鑒會，更可以參加「大師班」，由葡萄酒與烈酒專家教授挑選及品嚐美酒的專業知識，以及如何搭配精緻美食！10月25日亦會舉行黃昏美酒薈派對，可以和在場參加者一起舉杯暢飲1855列級佳釀！

立即買飛👉🏻 Klook｜Trip.com

香港美酒佳餚巡禮2025｜品味館 星級名廚十手聯乘！

「品味館」將首度匯聚五位星級主廚，呈獻「品嚐非凡：超粵之味」之夜的十手豐盛晚宴，廚師陣容包括《黑白大廚》「點心女王」鄭智善、亞洲以外唯一獲得米芝蓮二星的中菜餐廳主廚Andrew Wong、米芝蓮三星潮州菜大廚張一峰、唐人館行政總廚張嘉裕，以及米芝蓮星級粵菜主廚鄧家濠。

品味館廚師陣容（圖片來源：旅發局）

十手聯乘晚宴將呈獻8道超越傳統粵菜的料理，包含前菜、蟹、素菜、豬肉、牛肉、把保灌湯包、花膠及甜品。每款料理都會搭配不同美酒，例如味道清新的長相思白葡萄酒，到醇厚綿密的赤霞珠紅葡萄酒，讓你感受最佳味覺盛宴！

香港美酒佳餚巡禮2025｜品味館

舉行日期：2025年10月24日

舉行時間：19:30

票價：$2,330／位

*門票將於10月10日起開售



立即買飛👉🏻 Klook｜Trip.com

香港美酒佳餚巡禮2025｜名氣美食街 歎盡米芝蓮美食！

由煤氣公司贊助的「Towngas 名氣美食街」矚目登場，雲集榮獲米芝蓮、黑珍珠等殊榮的本地12間頂尖人氣食餐廳，以13星7鑽的陣容，讓你在現場展開摘星之旅！除了有傳統粵菜、西餐、薄餅外，更有法國菜、鮑魚等高級美食！

香港美酒佳餚巡禮2025｜名氣美食街餐廳一覽

【1】米芝蓮三星及黑珍珠二鑽｜L'Atelier de Joël Robuchon

【2】米芝蓮三星｜富臨飯店

【3】米芝蓮二星及黑珍珠一鑽｜Bo Innovation

【4】米芝蓮二星及黑珍珠一鑽｜Arbor

【5】米芝蓮一星｜Cristal Room by Anne-Sophie Pic

【6】米芝蓮一星｜Ami

【7】米芝蓮一星｜Épure

【8】黑珍珠一鑽｜明閣

【9】黑珍珠一鑽｜唐述

【10】黑珍珠一鑽｜The Chinese Library

【11】CIAK Concept

【12】CulinArt 1862



立即買飛👉🏻 Klook｜Trip.com

香港美酒佳餚巡禮2025｜全新玩法「味覺配對」

今年香港美酒佳餚巡禮將推出全新玩法「味覺配對」，除了有全新國家展館及國際人氣品牌攤位，亦可以自由選擇喜歡的葡萄品種，包括長相思（Sauvignon Blanc）、莎當妮（Chardonnay）、梅洛（Merlot）、西拉（Shiraz）和赤霞珠（Cabernet Sauvignon），從清新到濃厚任君選擇，再因應選擇的紅酒搭配不同推薦美食！

立即買飛👉🏻 Klook｜Trip.com

香港美酒佳餚巡禮2025｜週末鬼馬派對 扮鬼扮馬贏「品味券」！

在10月25日至26日萬聖節前的周末，香港美酒佳餚巡禮更會舉行一連兩天的「週末鬼馬派對」，場內除了會有扮成嘩鬼的演員與你互動，以萬聖節裝扮入場，更有機會獲贈兩張「品味券」！

萬聖節週末鬼馬派對（圖片來源：旅發局）

立即買飛👉🏻 Klook｜Trip.com

香港美酒佳餚巡禮2025｜夜幕音樂表演

今年香港美酒佳餚巡禮另設主舞台，於每晚舉行「夜幕音樂表演」，節目詳情會稍後公布。

可以一邊聽歌一邊喝酒放鬆！（圖片來源：Klook）

立即買飛👉🏻 Klook｜Trip.com

香港美酒佳餚巡禮2025｜活動詳情

舉行日期：2025年10月23日至26日

時間：19:30-00:00（23日）；12:00-00:00（24至26日）

地點：香港島中環海濱活動空間

門票：$20起



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略