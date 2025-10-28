嘉里酒店自助餐優惠｜11月獨家買1送1　$269歎維港海景／任食龍蝦

自助餐買一送一｜酒店自助餐優惠2025｜香港嘉里酒店的獨家自助餐快閃優惠登場啦！酒店推岀買一送一，人均低至$269！優惠更可在11月4日至11月30日期間享用，仲包埋加一服務費！自助晚餐現時以「大師之味：韓日饗宴巡禮」為主題，能品嚐超過25款正宗韓式料理，任食燉人參雞湯、烤韓牛、韓式五花腩、秘製韓式牛肉飯卷、韓式部隊鍋及新鮮自家製韓式泡菜等。除了自助晚餐快閃優惠外，酒店亦會推出自助午餐以及自助早午餐的買一送一優惠。想知優惠幾時開搶？即睇內文！



香港嘉里酒店位於紅磡灣，鄰近港鐵黃埔站。（香港嘉里酒店官方圖片）

香港嘉里酒店自助餐｜買一送一！優惠可於11.4至11.30使用

11月平日無公眾假期，一樣可以玩得開心！放工或假日約定家人好友，到嘉里歎自助餐，慰藉一下心靈啦！香港嘉里酒店將於11月3日早上11:00至11月9日晚上23:59，推出自助午餐、自助早午餐以及自助晚餐的獨家買一送一優惠套票，優惠可於11月4日至11月30日期間使用，大家到時記得校定鬧鐘開搶！

⏰11月3日準時11AM開賣

香港嘉里酒店自助餐推出快閃買買一送一優惠套票。（香港嘉里酒店官方圖片）

自助餐買買一送一優惠｜香港嘉里酒店11月主題⸺自助晚餐必試龍蝦／燉人參雞湯

嘉里酒店的大灣咖啡廳，將於11月帶來「大師之味：韓日饗宴巡禮」自助餐，咖啡廳由米芝蓮推薦餐廳「Kelly's Cape Bop」的韓籍主廚Una Yoo主理，採用百分百韓國食材，重點推薦包括燉人參雞湯、烤韓牛、韓式五花腩、秘製韓式牛肉飯卷、韓式部隊鍋及新鮮自家製韓式泡菜等。燉人參雞湯發著淡淡的人參清香和藥材香氣，帶點甘甜與回甘，超暖身！

此外，日式美饌如蒲燒鰻魚、迷你魚生飯等也是值得一試！不得不提！星期五至日及公眾假期，更會特別呈獻日式磯煮鮑魚及拖羅壽司；以及無限暢飲指定韓國米酒、日本清酒及啤酒，大滿足！

除此之外，餐廳亦有多款時令海鮮及冷盤，包括冰鎮海鮮，如龍蝦（星期五至日及公眾假期供應）、麵包蟹、青口、蜆及大蝦；精選刺身系列，包括三文魚、油甘魚及八爪魚等；多款壽司及卷物，如經典三文魚壽司、鰻魚壽司、蝦壽司，以及創新的芒果卷或牛油果蟹肉卷。其他菜式，如即切西冷牛扒、印度咖哩等亦一應俱全！

自助餐買一送一優惠｜香港嘉里酒店11月主題⸺自助午餐、早午餐必試西冷牛扒／歎維港海景

至於11月的自助午餐以及自助早午餐亦不容忽視，非常適合一眾喜歡日式料理的朋友！午市自助餐提供多款日式冷盤及壽司卷物，包括三文魚、油甘魚、八爪魚、鰻魚壽司、蝦壽司、芒果卷、牛油果蟹肉卷。午市自助餐同樣能品嚐冰鎮海鮮以及肉類！包括麵包蟹、青口、蜆、大蝦、即切西冷牛扒等。值得一提，自助早午餐更可暢飲氣泡酒、紅白酒，一邊品嚐佳餚，一邊欣賞維港海景！

香港嘉里酒店大灣咖啡廳｜優惠詳情

香港嘉里酒店大灣咖啡廳｜自助晚餐

日期：星期一至四

時間：18:00-21:30

優惠價（買一送一）：$886起｜原價$1,624｜人均$443

日期：星期五至日及公眾假期

時間：18:00-21:30

優惠價（買一送一）：$1,006起｜原價$1,844｜人均$503

香港嘉里酒店大灣咖啡廳｜自助午餐

＊適用於星期一至五

時間：12:00-14:30

優惠價（買一送一）：$538起｜原價$986｜人均$269

香港嘉里酒店大灣咖啡廳｜自助早午餐

＊適用於星期六至日及公眾假期

時間：12:00-14:30

優惠價（買一送一）：$754起｜原價$1,382｜人均$377

（全文完）