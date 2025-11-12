酒經平靚正酒展｜中環6小時任飲送酒杯／3折買美酒／門票獨家$50

酒經平靚正酒展2025｜愛飲美酒人士必去！「酒經平靚正酒展」將於2025年11月22日舉行！入場人士可無限暢飲超過100款葡萄酒及烈酒，足足6小時！而展會主打先試後買的零售體驗，讓大家試到滿意再付款，當中精選酒款更低至3折！現時有限量$350門票，憑票贈送$300無門檻任用的代金券，即$50就可進場！此外，大家還可以積分最高再減$50，變相等同免費入場！想知更多活動詳情及優惠，就要留意下文！



酒經平靚正酒展2025｜超過100款名酒6小時任飲

第26屆本地酒展「酒經平靚正酒展」將於2025年11月22日在中環花園道3號冠君大廈5樓 Eaton Club舉行，場地位處中環樞紐地帶，可一邊眺望中環熙來攘往的城景，一邊品嘗美酒。此外，展會更提供超過100款葡萄酒及烈酒任飲足足6小時，以及設有精選「單杯優惠」，讓你節省直接買一瓶貴價名酒的價錢，以優惠價品嘗單杯佳釀，覺得符合心水才整瓶入手，非常體貼！

市民可在「酒經平靚正酒展」一邊眺望香港中環城景，一邊品嘗美酒。（官方圖片）

酒經平靚正酒展2025｜門票早鳥優惠 送$300無門檻現金券＋精美酒杯＋抽獎機會

「酒經平靚正酒展」門票設有限量早鳥優惠，在2025年11月22日前購票，可以優惠價$350（原價$400）購票，每張門票送$300無門檻現金券，不但全場通用，而且無最低消費、還額外贈送精美酒杯（價值$150）一隻，以及抽取神秘禮物的機會一次。現時經《01空間》，更可以積分低至$300換購門票，連同贈送的$300現金券，即相當於免費入場！

酒經平靚正酒展｜門票詳情

《01空間》限量門票：$350（原價$400）

＊獨家積分換購減多$50＝最低$300購票

每張門票包含：$300無限制現金代用券、抽獎機會一次、精美酒杯一隻

＊活動僅限18歲或以上人士參與

酒經平靚正酒展2025｜新晉酒商及龍頭酒商參展 陣容鼎盛

「酒經平靚正酒展」除了有多間新晉酒商首次亮相之外，今年更繼續有不同的龍頭酒商參展，品牌包括Amorosso Fine Wines、Bidvino、DECO Wines、Enoteca等，由傳統的經典名酒波爾多、勃艮第、香檳、納帕、意大利ABBC等級，再到新興的意大利南部及島嶼、法國周邊產區、匈牙利、格魯吉亞等地區佳釀都有；另外亦有多款中國精釀、清酒、氈酒、果酒、利口酒等，陣容鼎盛、酒款多元化。

重點酒商名單一覽（官方圖片）

酒經平靚正酒展2025｜特色品飲專區 憑票無限暢飲烈酒、免費換特調氈酒

另外，「酒經平靚正酒展」一如以往設有特色品飲專區，進場人士可在區內不同的攤位免費享受特調，當中「硬嘢吧」憑門票可無限暢飲威士忌、氈酒、朗姆酒、中國白酒等多款烈酒；「悠悠我心」則憑票可免費換領Gin＆Tonic（價值$150）一杯。該特調採用美食評論家劉致新推薦的獨家配方調製，口感清爽、風味純粹。限量50杯，換完即止！

酒經平靚正酒展2025｜全新導賞團體驗 團友獨家購物折扣＋送精選福袋

值得一提，「酒經平靚正酒展」今年特別邀請了星級導師帶領導賞團，導賞團設有5大主題導覽，包括「東瀛雅韻：清酒・燒酎・烈酒鑑賞」、「華釀新章： 中國精品葡萄酒與烈酒新浪潮」、「法藝精選：探索經典葡萄酒」、「香檳及氣泡之旅」，以及「特色意大利風情」，從亞洲漫談至歐洲，深入淺出地分享專業的品酒知識，而且完全免費！

參加導賞團的朋友，在導覽結束後更可享有團友獨家購物折扣，以及獲贈精選福袋（價值$100）一個。

報名方法：進場人士購票後將會收到確認電郵，內附獨家報名連結。因名額有限，如活動額滿，登記人士將轉入候補名單。



酒經平靚正酒展2025｜首20位消費顧客可獲價值$300的福袋+額外$50無門檻現金券

此外，大家除了可在「酒經平靚正酒展」品嘗各式各樣的美酒外，展會更準備了消費福利，首20位完成指定消費任務的顧客，可獲價值$300的福袋（內含精選禮品），以及額外$50無門檻的現金券，任務詳情將於現場公布，數量有限，送完即止！

酒經平靚正酒展2025｜活動詳情

日期：2025年11月22日（星期六）

時間：中午12時-下午6時（最後入場時間：下午5時30分）

地點：中環花園道3號冠君大廈5樓Eaton Club



酒經平靚正酒展2025｜領票安排：

• 透過信用卡、轉數快或銀行過戶完成購票後，將收到確認電郵；

• 當日無憂取票 最佳方法 | 憑提取碼及個人資料於活動當日於入口處換取實體門票；

• 如需提前領票：

→ 親身領取：酒展前可至酒經辦公室（鰂魚涌七姐妹道）提取

→ 郵寄服務：可要求順豐到付寄出



