酒經平靚正酒展｜6小時任飲／名酒3折起／門票獨家$50／必買清單

酒經平靚正酒展2025｜愛飲美酒人士必去！「酒經平靚正酒展」將於2025年11月22日舉行！入場人士可無限暢飲超過100款葡萄酒及烈酒，足足6小時！而展會主打先試後買的零售體驗，讓大家試到滿意再付款，當中精選酒款更低至3折！現時有限量$350門票，憑票贈送$300無門檻任用的代金券，即$50就可進場！此外，大家還可以積分最高再減$50，變相等同免費入場！想知更多活動詳情及優惠，就要留意下文！



酒經平靚正酒展2025｜超過100款名酒6小時任飲

第26屆本地酒展「酒經平靚正酒展」將於2025年11月22日在中環花園道3號冠君大廈5樓 Eaton Club舉行，場地位處中環樞紐地帶，可一邊眺望中環熙來攘往的城景，一邊品嘗美酒。此外，展會更提供超過100款葡萄酒及烈酒任飲足足6小時，以及設有精選「單杯優惠」，讓你節省直接買一瓶貴價名酒的價錢，以優惠價品嘗單杯佳釀，覺得符合心水才整瓶入手，非常體貼！

市民可在「酒經平靚正酒展」一邊眺望香港中環城景，一邊品嘗美酒。（官方圖片）

酒經平靚正酒展2025｜門票早鳥優惠 送$300無門檻現金券＋精美酒杯＋抽獎機會

「酒經平靚正酒展」門票設有限量早鳥優惠，在2025年11月22日前購票，可以優惠價$350（原價$400）購票，每張門票送$300無門檻現金券，不但全場通用，而且無最低消費、還額外贈送精美酒杯（價值$150）一隻，以及抽取神秘禮物的機會一次。現時經《01空間》，更可以積分低至$300換購門票，連同贈送的$300現金券，即相當於免費入場！

酒經平靚正酒展｜門票詳情

《01空間》限量門票：$350（原價$400）

＊獨家積分換購減多$50＝最低$300購票

每張門票包含：$300無限制現金代用券、抽獎機會一次、精美酒杯一隻

＊活動僅限18歲或以上人士參與

酒經平靚正酒展2025｜新晉酒商及龍頭酒商參展 陣容鼎盛

「酒經平靚正酒展」除了有多間新晉酒商首次亮相之外，今年更繼續有不同的龍頭酒商參展，品牌包括Amorosso Fine Wines、Bidvino、DECO Wines、Enoteca等，由傳統的經典名酒波爾多、勃艮第、香檳、納帕、意大利ABBC等級，再到新興的意大利南部及島嶼、法國周邊產區、匈牙利、格魯吉亞等地區佳釀都有；另外亦有多款中國精釀、清酒、氈酒、果酒、利口酒等，陣容鼎盛、酒款多元化。

重點酒商名單一覽（官方圖片）

酒經平靚正酒展2025｜特色品飲專區 憑票無限暢飲烈酒、免費換特調氈酒

「酒經平靚正酒展」一如以往設有特色品飲專區，進場人士可在區內不同的攤位免費享受特調，當中「硬嘢吧」憑門票可無限暢飲威士忌、氈酒、朗姆酒、中國白酒等多款烈酒；「悠悠我心」則憑票可免費換領Gin＆Tonic（價值$150）一杯。該特調採用美食評論家劉致新推薦的獨家配方調製，口感清爽、風味純粹。限量50杯，換完即止！

酒經平靚正酒展2025｜必買美酒7大推介

「酒經平靚正酒展」有不少酒商更會在展會期間推出限定的優惠，以及極具收藏價值的名釀，以下必買美酒推介給大家，不妨參考！

美酒推介【1】Jean Vesselle──全球僅限量1,700瓶的B3 Blanc de Blancs Grand Cru 2015

Jean Vesselle來自法國香檳區的百年酒莊，莊主當天將會親臨酒展為大家介紹其名釀。酒莊堅持可持續種植，展現出Bouzy產區獨特的風土個性。這次酒展更特別帶來重現1764年傳統「鷓鴣之眼」釀造工藝的名酒Oeil de Perdrix Brut NV，以及全球僅限量1,700瓶的B3 Blanc de Blancs Grand Cru2015，極具收藏價值！

來自法國香檳區的百年酒莊 Jean Vesselle。（酒經Winenow）

美酒推介【2】Perdue──新鮮抵港泡皮酒「Perdue」黑皮諾彩色蠟封版

一直斷貨多時，以及受到愛酒人士熱烈追捧的泡皮酒「Perdue」黑皮諾，新年份在近日剛剛新鮮抵港，更特別推出彩色蠟封版本，十種色彩各具特色，大家不妨趁此時候入手！而小圃莊主兼遊牧釀酒師Ian Dai，更會在現場親自講解其備受追捧的「大橘大利」等泡皮酒，讓大家對這款名酒再多一點了解！

「Perdue」黑皮諾全系列新年份新鮮抵港。（酒經Winenow）

美酒推介【3】雲南紅酒莊──海拔1,480米釀製而成的雲南高原風土

在海拔1,480米高原的雲南釀製而成的紅酒Le Pourpre、Isabella和Baco Noir，於富含鐵質的土壤中培植出獨特的天然風味。雲南紅酒莊莊主夫婦將親自坐鎮，分享釀酒歷程。現場更會展示多款高原特色酒款，包括老樹系列、甜白葡萄酒、陳年白蘭地、人氣蜂蜜汽酒等，讓一眾酒迷感受雲南風土的魅力！

雲南紅酒莊的紅酒在海拔1480米高原的釀製而成。（酒經Winenow）

美酒推介【4】Wine Please!──兩大名釀套裝限量六套 大減$300

線上葡萄酒酒商Wine Please!將在酒展推出兩款限量套裝，分別是Charles Heidsieck香檳套裝（Brut Reserve＋Blanc de Blancs）及意大利名莊套裝（Mantellassi Querciolaia Alicante Maremma Toscana2013＋Carpineto Vino Nobile di Montepulciano Riserva2019）。Charles Heidsieck香檳套裝原價$1,288，特價$988；而意大利名莊套裝則原價$888，特價$588，兩款酒均足足平$300！每款套裝僅限量六套，數量極為有限，售完即止！

線上葡萄酒酒商Wine Please!將在酒展推出兩款限量套裝。（酒經Winenow）

美酒推介【5】兩益有限公司──多重優惠 買酒送酒！

兩益有限公司將在酒展推出多重購酒優惠，凡選購兩瓶養命酒，即可獲贈Herb No Megumi（200ml）一支；購買兩瓶十年明，即贈若鶴威士忌梅酒（300ml）一支；買2瓶Wild Turkey Rare Breed，即贈 Wild Turkey 81 Proof 波本一支；購買Wild Turkey滿$1,000，即贈Glen Grant Arboralis單一麥芽威士忌一支。單筆消費滿$1,000，更可獲贈Carta Vieja Cabernet Sauvignon2024一支，是時候大手入貨！

兩益有限公司將在酒展推出多重購酒優惠。（酒經Winenow）

美酒推介【6】Deco Wines（當歌酒業）──格魯吉亞葡萄酒半價／買滿六瓶送手工陶製酒碗

Deco Wines精選格魯吉亞三大實力酒莊，包括堅持有機種植的Orgo、傳承古老Qvevri陶罐釀造技藝的Teliani，以及勇於創新的Baia。這些酒莊近年屢獲歐美和本地侍酒師，甚至是全球葡萄酒大師力薦！格魯吉亞葡萄酒在酒展將有半價優惠，買滿六瓶更送手工陶製酒碗，物超所值！

格魯吉亞葡萄酒在酒展將有半價優惠，買滿六瓶更送手工陶製酒碗。（酒經Winenow）

美酒推介【7】Vinoholic──指定名釀低至52折

Vinoholic精選意大利東北的Friuli產區，以限量特價發售！包括Monferrato Frizzante 2020，以及Tenimenti Civa酒莊四款經典，如Refosco、Ribolla Gialla等，全部66折，只售$160（原價$240）；同場更推出波爾多白酒Petite Laurence Blanc2020限量52折優惠，僅$120（原價$228）一支，識貨之人切勿錯過！

Vinoholic精選意大利東北的Friuli產區，以限量特價發售。（酒經Winenow）

酒經平靚正酒展2025｜全新導賞團體驗 團友獨家購物折扣＋送精選福袋

值得一提，「酒經平靚正酒展」今年特別邀請了星級導師帶領導賞團，導賞團設有5大主題導覽，包括「東瀛雅韻：清酒・燒酎・烈酒鑑賞」、「華釀新章： 中國精品葡萄酒與烈酒新浪潮」、「法藝精選：探索經典葡萄酒」、「香檳及氣泡之旅」，以及「特色意大利風情」，從亞洲漫談至歐洲，深入淺出地分享專業的品酒知識，而且完全免費！

參加導賞團的朋友，在導覽結束後更可享有團友獨家購物折扣，以及獲贈精選福袋（價值$100）一個。

報名方法：進場人士購票後將會收到確認電郵，內附獨家報名連結。因名額有限，如活動額滿，登記人士將轉入候補名單。



酒經平靚正酒展2025｜首20位消費顧客可獲價值$300的福袋+額外$50無門檻現金券

此外，大家除了可在「酒經平靚正酒展」品嘗各式各樣的美酒外，展會更準備了消費福利，首20位完成指定消費任務的顧客，可獲價值$300的福袋（內含精選禮品），以及額外$50無門檻的現金券，任務詳情將於現場公布，數量有限，送完即止！

酒經平靚正酒展2025｜活動詳情

日期：2025年11月22日（星期六）

時間：中午12時-下午6時（最後入場時間：下午5時30分）

地點：中環花園道3號冠君大廈5樓Eaton Club



酒經平靚正酒展2025｜領票安排：

• 透過信用卡、轉數快或銀行過戶完成購票後，將收到確認電郵；

• 當日無憂取票 最佳方法 | 憑提取碼及個人資料於活動當日於入口處換取實體門票；

• 如需提前領票：

→ 親身領取：酒展前可至酒經辦公室（鰂魚涌七姐妹道）提取

→ 郵寄服務：可要求順豐到付寄出



