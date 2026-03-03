學生信用卡優惠7大比較｜免年費！迎新送$1000 Apple禮品卡

學生信用卡｜平日ReU食飯、睇戲、網購，有張信用卡傍身最實際！今次《香港01》好食玩飛頻道就幫大家精心挑選7張零門檻、高回贈、真正實用的學生神卡，憑學生證就可以申請！識得用隨時慳到幾百蚊！



信用卡迎新優惠｜喜歡儲里數的朋友要注意了，最近渣打銀行推出一個非常抵玩的信用卡迎新優惠！全新信用卡客戶*新年推廣期內（即日至2026年3月3日）憑指定連結成功申請信用卡，免簽賬即可獲得8,888里數，相等於台灣單程機票一張！另外，只要滿足指定簽賬要求，最高可賺取133,388里！

學生信用卡門檻一般較低。（資料圖片）

學生們尚未投身社會，更沒有入息證明，想申請一般的信用卡往往比較困難。而不少銀行為了「吸客」，都會推出學生信用卡，這類學生信用卡的特點是沒有年薪要求，即使沒有正式工作，只需要年滿18歲，申請時提交大學、大專院校的學生證明文件（例如學生證、入學證明），便可以輕鬆申請，大部份學生信用卡更加是免年費！

學生信用卡分哪幾類？

學生信用卡主要可以分作2類，銀行為學生而設的信用卡和大學聯乘的信用卡，前者會針對年輕人消費的項目，例如購物、餐飲、消閒等等推出優惠；後者則針對跟校園有關的優惠。今次會主力為大家介紹優惠範圍較廣泛的銀行學生信用卡！

學生信用卡邊張好【1】恒生 MMPOWER —— 5%網購回贈

恒生MMPOWER是另一張學生容易申請，而且簽賬回贈較多的信用卡。只要登記獎賞計劃，並每月累積合資格消費滿$5,000，海外外幣簽賬即可享高達6%+FUN Dollars、網上零售簽賬高達5%+FUN Dollars和自選簽賬類別簽賬高達1%+FUN Dollars，每月回贈合共最多$500+FUN Dollars！

MMPOWER是目前少數學生可以直接申請的World Mastercard，可以登記Mastercard Travel Rewards計劃，相比一般Platinum Mastercard，旅行消費可以享有額外現金回贈！

學生信用卡邊張好【2】DBS Live Fresh —— 5%網購回贈

DBS Live Fresh有推出「大專生」信用卡，只要經DBS Card+ App填妥個人資料並上傳有效學生證即可申請。成功出卡後，可以在DBS Card+ app登記並選定心儀交易類別，當中包括網上娛樂、網上服飾、網上旅遊商戶、網上外幣及網上慈善捐獻，即可獲得5%回贈，上限$150。另外，網上外幣簽賬更有額外1%回贈，合共6%回贈！不過5%回贈只限於指定網上簽賬類別，靈活性相對較低。

學生信用卡邊張好【3】EarnMORE 銀聯 —— 2%簽賬回贈／旅行簽賬0手續費

如果不想每次簽賬都要分門別類地賺回贈，無論任何簽賬都享2%回贈（有上限）的EarnMORE銀聯，可說是最好的選擇！而且銀聯卡簽賬可豁免1.95%手續費，旅行都好抵用！

另外，繳付大專院校學費，同樣可以獲得2%回贈（視乎簽賬當年的信用卡條款）。申請門檻極低，雖然標明首2年免年費，但只要電話聯絡客服，大多數都可以豁免！而且EarnMORE屬於銀聯鑽石卡，參與銀聯的推廣並符合指定簽賬要求，更可免費入Lounge！

學生信用卡邊張好【4】BOC Chill Platinum Mastercard —— 4%網購回贈／交學費有回贈

每月累積實體零售簽賬滿HK$1,000，可享人氣生活消閒及影視娛樂Chill商戶簽賬消費高達8%現金回贈，包括睇戲、購物、串流平台（如Netflix、Spotify、Disney+等等）都適用，而且海外消費及網上簽賬都可以獲得4%現金回贈！（如申請Chill World Mastercard，更可享指定商戶10%回贈、指定類別簽賬高達5%）

推廣期：即日起至2026年6月30日

學生信用卡邊張好【5】渣打Smart卡 —— 5%消費回贈／免海外手續費

渣打Smart卡於指定商戶，如麥當勞、foodpanda、百佳、759阿信屋等消費，都可享有5%回贈。不過要留意，回贈有簽賬下限，每月需簽賬滿$4,000方可獲得回贈。對於消費力不高的大學生來說，要獲得回贈可能有點吃力。不過Smart卡也有其他可取之處，例如不設海外簽賬手續費、外幣交易費，無論是去旅行，還是網上外幣簽賬都可以節省1.95%的手續費。

學生信用卡邊張好【6】Aeon WAKUWAKU —— 6%網購回贈／申請門檻低

Aeon WAKUWAKU可說是學生界最強神卡！Aeon批核信用卡的申請較為寬鬆，由於不設最低年薪要求，所以非常適合學生申請。而且Aeon WAKUWAKU的回贈非常豐厚！不單有6%網購回贈，還有3%日本簽賬回贈，最適合喜歡網購、遊日的年輕一代！而且Aeon不時推出推廣優惠計劃，簽賬賺上賺！

以上所有推廣受相關條款及細則約束。

學生信用卡邊張好【7】恒生enJoy卡 —— 2% yuu 積分回贈

假如平日有用yuu儲分，可以考慮恒生enJoy卡，無論是7-Eleven、KFC、Pizza Hut都有4倍積分回贈，相等於2%回贈，而且每月3、13及23日於萬寧購物有95折優惠、於惠康超級市場購物滿指定金額則有92折優惠，如果平日多到惠康超級市場消費，綁定enJoy卡至yuu奬賞計劃，即賺3倍yuu積分，相等於1.5%回贈。

很多人都擔心學生申請信用卡，會「先使未來錢」，不過透過信用卡簽賬、準時還款，都有助建立良好的信貸記錄，對於日後申請貸款、按揭都有幫助！

優惠受條款及細則約束，資料只供參考。 借定唔借？還得到先好借！

*全新信用卡客戶為現時並未持有及於現時所申請渣打信用卡主卡批核日起計之過去 6 個月內沒有取消任何由渣打銀行(香港)有限公司發行之渣打信用卡或MANHATTAN信用卡主卡之申請人。

（全完文）