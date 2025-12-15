冬至禁忌7大事項必看！做錯隨時全年行衰運　吃湯圓注意這一點！

冬至禁忌｜2025年12月21日便是冬至，這一天也被稱為「過小年」，對來年運情甚有影響。因此，大家除了記得回家吃冬至團年飯之外，還要記得遵守一些禁忌。《香港01》「好食玩飛」記者已整合冬至7大禁忌讓大家多加留意，以免不小心觸犯，影響全年運程！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

冬至是一年二十四節氣中最後一個節氣，同時也是一年之中日照時間最短、黑夜最長的一天。但過了這一天，白晝時間會逐漸變長，古人認為陽氣也會開始回升，因此，在冬至當天的行為會牽連到末來一整年的運程，故有不少禁忌需要遵守。

冬至禁忌｜冬至有什麼禁忌？

冬至禁忌【1】吃單數湯圓

冬至為什麼要吃湯圓呢？因古人相信，吃湯圓有「取圓以達陽氣」的作用，且湯圓的諧音亦有象徵「團圓」的意思，同時也有添歲添福的意頭。而在傳統習俗中，單數代表孤單；雙數代表幸福圓滿、好事成對。所以為了團團圓圓，吃湯圓必須要雙數。

在傳統習俗中，單數代表孤單；雙數代表幸福圓滿、好事成對。（《香港01》AI製圖）

冬至禁忌【2】晚上外出

在《周禮春官神仕》中提到「以冬日至，致天神人鬼」，古人會在冬至的時候向上天祈求消除疫疾，減少民間疾苦，所以亦會有祭祖祭鬼的習俗，因此冬至其實亦屬於鬼節，陰氣較重，建議晚上還是不要外出。

冬至其實亦屬於鬼節，陰氣較重，建議晚上還是不要外出。（《香港01》AI製圖）

冬至禁忌【3】與別人吵架

古人認為，在節氣變化之日動怒，可能會損害磁場，從而影響來年運勢。因此，在這一天應與家人朋友和睦相處，盡量避免爭執。

在冬至應與家人朋友和睦相處，盡量避免爭執。（《香港01》AI製圖）

冬至禁忌【4】熬夜

冬至這一天氣溫較低和陰氣較盛，如果太晚睡覺會導致陽氣下降，陰盛陽衰令氣場欠佳。而《黃帝內經》中亦有提及「冬至夜漏長，宜早臥遲起」，意指冬至晝短夜長，應早睡遲起來養生。此外，冬至又有「過小年」的意思，若在冬至陰氣過盛，亦會影響來年運情。

冬至這一天氣溫較低和陰氣較盛，如果太晚睡覺會導致陽氣下降。（《香港01》AI製圖）

冬至禁忌【5】進行房事

冬至當天是陰氣最為旺盛的日子，男女房事精力太旺會導致陽氣外洩，從而令陰氣入體，傷害元神。此外，《五經通義》亦有記載：「冬至後陽氣始萌，陰陽交精，萬物氣微，在下不可動泄。」在這一天進行房事，會令陽氣不穩固，傷害賢氣，影響健康。

在冬至進行房事，會令陽氣不穩固，傷害賢氣。（《香港01》AI製圖）

冬至禁忌【6】裝修

古人認為，冬至為陰陽交替、陽氣初生之時，在這段時間動土可能會「驚動陰氣」，從而影響來年運勢，因此在傳統習俗上不建議大動土木，尤其是敲牆、拆地磚等工程。

在冬至動土可能會「驚動陰氣」，從而影響來年運勢。（《香港01》AI製圖）

冬至禁忌【7】已婚女性回娘家

在古時，不少女兒外嫁後與娘家相隔甚遠，女兒要長途跋涉才能回去，而冬至這一天氣溫又較低，容易在途中生病並傳染給公婆。因此，冬至會避免嫁出去的女兒回娘家。

冬至這一天氣溫又較低，容易在回娘家的途中生病。（《香港01》AI製圖）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略