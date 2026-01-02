天文台料周末續凍1區僅6度　消委會暖爐5禁忌　放錯1位置隨時著火

天氣｜天文台天氣預報｜天文台預料，冬季季候風會在明日（3日）為廣東沿岸帶來寒冷及乾燥的天氣。據九天天氣預報，明日最低氣溫將跌至12度，已達寒冷水平。分區天氣預報更顯示，明日早上7時，一分區低見6度。



天氣轉冷，又到了暖風機、電暖爐出動的好時機！不過，若使用不當，電暖爐隨時化身失火元兇。消委會曾分享使用電暖爐的5大禁忌，原來電暖爐的擺位非常講究，如果放錯便隨時引發火災。



天氣轉冷，又到了暖風機、電暖爐出動的好時機。

天文台｜星期六氣溫有什麼變化？

據九天天氣預報，明日最低氣溫將跌至12度，已達寒冷水平。

天文台指，冬季季候風會在明日為廣東沿岸帶來寒冷及乾燥的天氣。據九天天氣預報，明日最低氣溫將跌至12度，已達寒冷水平。分區天氣預報顯示，明日早上7時，流浮山、石崗、沙田、大埔、上水氣溫跌至個位數，其中打鼓嶺更低見6度。

天文台預料，隨著季候風稍為緩和，隨後一兩日該區氣溫略為回升，但早上仍然清涼。預料一股季候風補充會在周一（5日）稍後抵達廣東沿岸，下周中期該區氣溫再度下降，天氣持續晴朗及非常乾燥，日夜溫差頗大。

分區天氣預報顯示，明日早上7時，流浮山、石崗、沙田、大埔、上水氣溫跌至個位數，其中打鼓嶺更低見6度。

暖爐怎麼用最安全？有什麼禁忌？

消委會提醒使用電暖爐的5大禁忌

天氣突然轉涼，不少人都會拿出暖風機、電暖爐使用。然而，電暖爐屬於會發熱產品，因此使用時必需小心，否則容易引起失火。消委會曾發表電暖爐的使用小貼士，以下5大禁忌容易忽略。

消委會曾發表電暖爐的使用小貼士，以下5大禁忌容易忽略。

電暖爐禁忌【1】放在電源插座下方／浴室內

許多人在開暖爐時都會忽視了暖爐擺放位置，其實暖爐是不應放在電源插座下方，因為有可能會導致插座過熱，引發火災。另外，浴室這類較潮濕的位置同樣是大忌。

日本節目《日本人の3割しか知らないこと》曾解構保暖知識，建議將暖爐放近窗邊位置，遠離插座，則可以安全同時令保暖效果上升，因為暖爐釋放的熱力，可以隔絕窗邊冷空氣入侵，保持平均室溫。

日本節目建議將暖爐放近窗邊位置。

電暖爐禁忌【2】與其他高耗電量電器共用電源

電暖爐應避免與高耗電量電器，例如電熱水壺、電鍋、抽濕機等，共用拖把、電源。因電暖爐功率高（可能達2,500W或以上），共用電源可能導致電線過載，所以使用電暖爐前要盡量關上以上電器，或拔走電源。

電熱水壺、電鍋、抽濕機等都屬於高耗電量電器，必須先關上電暖爐才使用這些電器。

電暖爐禁忌【3】溫度調得過高

溫度調得過高不但會使人感到不舒服，而且溫度越高就會越耗電，變相浪費電源及須付更多電費。

電暖爐禁忌【4】晾衣物

濕凍天氣，用電暖爐來晾衣物看似聰明的做法。消委會指，除非是特別設計款式，否則不應用電暖爐晾乾衣物，這樣做容易引發過熱，導致火災。

用電暖爐晾乾衣物容易引發過熱。

電暖爐禁忌【5】傾側電暖爐／觸摸電暖爐表面

特別是充油式電暖爐，因其機身較重，傾倒可能對小孩或寵物構成危險，而且發熱板高溫亦可能導致灼傷，所以要確保放置在平穩位置，並在機身冷卻後才移走。

