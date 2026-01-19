年宵2026｜14大花市2.11開鑼！必買年花乾貨+美食攻略　附交通

年宵2026｜年宵攤位2026｜年宵花市2026｜準備辦年貨的市民留意！年宵2026將於 2月11日起，在全港14個公園及遊樂場同步舉行。今年花市規模盛大，除了傳統的濕貨攤位外，各式各樣的乾貨及特色美食亦強勢回歸！《香港01》好食玩飛記者為大家整合了全港花市的亮點、必買年花推介以及詳細交通攻略。出發前必看這篇2026年宵花市懶人包！



年宵花市2026｜人流實時情況教學（暫未公開）

根據過往安排，政府會為年宵市場設立網上實時人流情況，讓大家在前往年宵市場之前，可以見到全香港14大年宵花市市場的人流情況，並以不同的顏色指示。

根據過往安排，只要進入食環署官網，就能一覽年宵市場的人流實況，綠色為人流正常。（食環署官網截圖）

綠色：正常

黃色：略為擠迫

紅色：非常擠迫

灰色：關閉



年宵花市2026｜年宵攤位地址在哪？

2026年宵花市有14個，分別位於銅鑼灣維多利亞公園、深水埗長沙灣遊樂場、深水埗花墟公園、觀塘遊樂場、土瓜灣遊樂場、葵青葵涌運動場、荃灣沙咀道遊樂場、大埔天后宮風水廣場、北區石湖墟遊樂場、屯門天后廟廣場、將軍澳寶康公園、沙田源禾遊樂場、元朗東頭工業區遊樂場、東涌達東路花園。

2026年宵花市有14個，分別位於銅鑼灣維多利亞公園、深水埗長沙灣遊樂場、深水埗花墟公園、觀塘遊樂場等。（旅發局圖片）

2026農曆新年香港14個年宵市場一覽🌸

今年香港14個年宵花市中，最大最旺的當屬維園年宵，有396個乾濕貨攤位和4個快餐攤位，其次是元朗東頭工業區遊樂場及荃灣沙咀道遊樂場，分別有156個及116個乾濕貨攤位。下文附有香港14個年宵花市列表及交通方法，來看看你家附近哪裏有年宵花市吧！

今年香港14個年宵花市中，最大最旺的當屬維園年宵，有396個乾濕貨攤位和4個快餐攤位。（旅發局圖片）

年宵花市2026｜【1】維多利亞公園

回顧上年的維園年宵市場，當中的快餐熟食攤位，販售玉子燒、鐵板魷魚、燒蠔等多種食物選擇，價錢由$20至$50不等。此外，屆時會視乎交通及人流情況而進行特別交通以及封路安排。

● 開放時間：

2月11日（年廿四）：凌晨0時至上午7時

2月12－13日（年廿五、年廿六）：凌晨1時至上午7時

2月14－15日（年廿七、年廿八）：凌晨2時至上午7時

2月17日（年初一）：上午8時至上午11時

● 濕貨攤位：180個

● 乾貨攤位：216個

● 快餐攤位：4個

● 交通：港鐵銅鑼灣站E出口，或港鐵天后站A2出口

維多利亞公園年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026｜【2】深水埗長沙灣遊樂場

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：50個

● 乾貨攤位：36個

● 快餐攤位：3個

● 交通：港鐵長沙灣站B出口

深水埗長沙灣遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026｜【3】深水埗花墟公園

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：64個

● 乾貨攤位：66個

● 快餐攤位：6個

● 交通：港鐵旺角東站D出口／太子站A出口

深水埗花墟公園年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026｜【4】觀塘遊樂場

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：50個

● 乾貨攤位：34個

● 快餐攤位：5個

● 交通：港鐵觀塘站D1出口

觀塘遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026｜【5】土瓜灣遊樂場

土瓜灣遊樂場年宵花市濕貨攤位有50個；乾貨攤位有36個。（資料圖片）

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：50個

● 乾貨攤位：36個

● 快餐攤位：3個

● 交通：港鐵土瓜灣站A出口

土瓜灣遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026｜【6】葵青葵涌運動場

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：76個

● 乾貨攤位：22個

● 交通：港鐵葵芳站D出口

葵青葵涌運動場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026｜【7】荃灣沙咀道遊樂場

荃灣沙咀道遊樂場年宵花市濕貨攤位有96個；乾貨攤位有30個。（資料圖片）

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：96個

● 乾貨攤位：30個

● 交通：港鐵荃灣站D出口

荃灣沙咀道遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026｜【8】大埔天后宮風水廣場

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：40個

● 乾貨攤位：20個

● 快餐攤位：1個

● 交通：港鐵太和站B出口

大埔天后宮風水廣場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026｜【9】北區石湖墟遊樂場

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：73個

● 乾貨攤位：19個

● 交通：港鐵上水站D1出口

北區石湖墟遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026｜【10】屯門天后廟廣場

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：45個

● 乾貨攤位：15個

● 快餐攤位：2個

● 交通：港鐵屯門站A出口

屯門天后廟廣場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026｜【11】將軍澳寶康公園

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：58個

● 乾貨攤位：34個

● 快餐攤位：1個

● 交通：港鐵寶琳站C出口

將軍澳寶康公園年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026｜【12】沙田源禾遊樂場

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：49個

● 乾貨攤位：26個

● 交通：港鐵沙田站B出口

沙田源禾遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026｜【13】元朗東頭工業區遊樂場

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：96個

● 乾貨攤位：60個

● 快餐攤位：2個

● 交通：港鐵元朗站／朗屏站

元朗東頭工業區遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026｜【14】東涌達東路花園

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：10個

● 乾貨攤位：17個

● 交通：港鐵東涌站B岀口

東涌達東路花園年宵市場2026 - 分佈圖

