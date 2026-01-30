浴室防霉除臭3招｜專家解構廁所門幾時開或關　沖涼後開門係錯？

廁所門長開｜廁所門要不要關｜浴室經常發霉、甚至有一股散不掉的異味？別以為長期打開廁所門就能通風，其實這正是讓細菌在家中四散的元兇！面對浴室濕氣與肉眼看不見的菌霧，專業護理師與日本整理達人一致認為「關門配合抽氣」才是關鍵！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了廁所門什麼時候該關？什麼時候該開？即看下文啦！



廁所濕氣重｜浴室潮濕如何處理？

許多人為了通風，習慣將廁所門常開，但這真的是正確做法嗎？台灣林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈提醒，沖水時產生的菌霧與異味，極可能隨門戶大開飄進客廳與臥室，威脅家人健康！想要浴室乾爽不發霉，單靠通風並不夠！另有日本家事達人建議，廁所開門、關門的最佳時機，讓大家告別濕氣與細菌，繼續看下去啦！

浴室防霉除臭貼士【1】廁所門關上比打開更衛生

為了阻絕病菌傳播與維護家居衞生，專家建議調整衛浴的使用習慣。例如在如廁及沖水時，會產生含有病毒及致病的菌霧與微粒，專家建議如廁全程應保持關門，避免水花帶菌噴散至客廳或睡房表面，降低家人交叉感染的風險！

至於在非使用期間，許多人習慣開門通風，但這反而容易讓異味、濕氣與黴菌擴散至室內。專家建議的雙贏做法就是關門並開啟抽氣設備！這樣做不僅能防止病菌外流，更能有效保持浴廁乾燥，達到防霉與防臭的雙重效果！

浴室防霉除臭貼士【2】廁所門2時間必須打開

短時間內打開廁所門，能有效提升空間的安全性與舒適度，不過專家建議，視乎環境需求而採取不同策略！

第一，在無窗或缺乏抽氣設備的密閉空間中，若浴廁完全沒有換氣系統，長期關門會導致濕氣、黴菌與異味積聚。專家建議在非使用時段間歇性開門，引導空氣對流；若能配合除濕機或電風扇使用，更能加速乾爽並防止濕氣蔓延至客廳。

第二，善用低頻率活動時段通風。若擔心異味干擾日常生活，可選在夜間或家人外出時開啟廁所門，並同時開抽氣扇或開啟窗戶，確保濕氣能順利排出室外，避免氣流往臥室方向流動。

特別注意的是天井位！若浴廁窗戶面向天井且鄰近他戶排氣口，專家警告長期開窗恐導致帶菌氣流倒灌，增加防疫風險。在這環境下，應優先依賴抽氣扇進行強制換氣，而非單靠開窗或大開門扉。

浴室防霉除臭貼士【3】廁所門3時間必須關上

第一，為了避免排泄物中的細菌隨水霧飛散，如廁期間應保持關門，並養成先蓋馬桶蓋、再沖水的習慣，這能有效防止細菌沾染牙刷、毛巾或門把。若家中有感冒或腸胃炎患者，這動作更是阻斷病毒傳播的關鍵！

第二，洗澡後應關上浴室門並開啟抽氣扇。利用門下的通風口形成空氣對流，能將濕氣集中排出。若將門大開，水氣會擴散至全屋，反而導致客廳或臥室的牆角、衣櫃因潮濕而滋生黴菌。

第三，對於家中有長輩、小孩或氣喘患者的家庭，平時應維持浴室門關閉，這樣能避免浴室內的黴菌孢子、廁所異味以及化學清潔劑的揮發物飄入生活空間，保護呼吸道敏感者的健康。

