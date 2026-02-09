八達通優惠｜29間商戶參與！無限次賺$28獎賞+參加方法+2月優惠

八達通優惠｜八達通有什麼最新優惠？即日起至2月28日，八達通推出新年優惠，優惠涵蓋大型超市、連鎖餐廳、麵包西餅店等，例如有大生提供88折、多間餐廳外賣自取減$10等。此外，手機八達通及長者樂悠咭用戶，更可享「一嘟即贏」獎賞，有機會即時贏取高達$28的回贈！想知如何獲取優惠，就要留意下文！



八達通優惠｜八達通有什麼優惠？

八達通優惠【1】樂悠咭＋手機八達通消費滿$100即抽$28獎賞

八達通推出手機八達通及樂悠咭限時優惠，在2026年2月14日至19日期間，只要於指定29個參與商戶，逾1,500間門市使用手機八達通或樂悠咭，並透過新款八達通機單次消費滿$100或以上，即有機會觸發「一嘟即贏」獎賞！如果你只有實體八達通咭，現時只需預先將八達通咭轉移至手機，就可參與抽獎！

當你在付款時聽到「恭喜你贏咗價值X蚊八達通獎賞！」的提示音，並看到八達通機上顯示的中獎畫面，即代表你已成功贏取$28、$8或$2的八達通獎賞！中獎後，系統會即時自動抵銷用戶手機的交易金額，毋須額外登記或等候領取。

付款時聽到「恭喜你贏咗價值X蚊八達通獎賞！」的提示音，表示中獎！（資料圖片）

八達通優惠【2】八達通新年優惠重點商戶一覽

此外，八達通亦與餐廳、超市及連鎖品牌等共29間商店合作，由即日起至2月28日期間，推出多項新年優惠，例如有美心午或晚市減$8、太興外賣自取滿$150即減$10、百佳買薯片滿$50減$8等，即睇重點優惠名單！

八達通優惠｜餐廳

美心MX：午市或晚市惠顧滿$60，即減$8。

太興、敏華冰廳、靠得住、茶木、錦麗、亞參雞飯：外賣自取滿$150，即減$10。

一橋拉麵：堂食滿$100或以上即減$10



八達通優惠｜麵包西餅

東海堂：選購甜品滿$128或以上，即享88折。

美心西餅：購買指定「一馬當先」開運系列蛋糕，即享85折／購買「拜拜朱古力脆魔糍」，即減$3。

Paper Stone Bakery：可以優惠價$90購買6件焦糖燉蛋花杯子撻。

Homebake：可以優惠價$100購買6件法式布丁花朵千層撻。



八達通優惠｜生活百貨及超市

百佳超級市場（包括FUSION、TASTE、TASTE X FRESH、FOOD PARC、GREAT FOOD HALL）：購買任何薯片產品滿$50，即減$8。

屈臣氏：可以優惠價$228購買2件屈臣氏奧米加-3深海魚油1000毫克200粒。

優品360˚／FoodVille：享$5.5購買青島啤酒330毫升一罐／享$29.9購買GODIVA 72%黑朱古力排裝90克一件

759阿信屋：會員憑八達通消費滿$100或以上（折實後），即送$2現金券。

大生生活超市：購買大生海味系列產品滿$100，即享88折優惠（燕窩除外）。



八達通優惠商戶名單：

屈臣氏、百佳超級市場、FUSION、TASTE、TASTE x FRESH、FOOD PARC、GREAT FOOD HALL、大生生活超市、759阿信屋、優品360˚ 、FoodVille、FRESH 新鮮生活、本灣水產 、東海堂 アローム、美心西餅、Homebake、PaperStone、美心MX、太興、敏華冰廳、靠得住、茶木、錦麗、亞參雞飯、安金稻朝鮮拌飯、興哥清湯腩、一橋拉麵、滿山台北、瓊芳冰廳



（全文完）