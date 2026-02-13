維園年宵2026｜直擊！20大必行必食推介　公仔盲盒+即影即有揮春

維園年宵2026｜一年一度維園年宵已經開鑼，將開放一星期至2月17日上午7時。今年維園年宵共有400個攤檔，包括180個濕貨攤位、216個乾貨攤位及4個快餐攤位。《香港01》「好食玩飛」帶大家率先直擊維園年宵現場，整合20大必行必食的攤檔，馬年公仔、立體揮春、惡搞二創周邊應有盡有，即看內文！仲有片睇！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

立即去片👉🏻 維園年宵2026現場直擊🐴必行必食推介🍢

維園年宵必行必食推介——馬年周邊類

維園年宵必行必食推介【1】「馬吉佬」公仔盲盒+揮春

香港選物店「大蕉樹下」呈獻一系列馬年相關周邊商品，包括酷似《動物橫町》人氣小馬角色山並先生的一套三款「馬吉佬」公仔盲盒掛飾（$138）、六款精緻「馬上成真揮春」（$28）、馬年限定貼紙（$38）等，另有不同達摩周邊及貓狗插畫揮春可以選購。

維園年宵必行必食推介【2】「唔係啊馬」肌肉猛「男」公仔

年宵攤位「唔係啊馬」由一眾中學生經營，並推出一系列馬年揮春及周邊，其中馬年限定的肌肉猛「男」公仔（$280）最受歡迎，吸引不少人前來打卡，馬兒手臂上更掛有玫瑰花，情人節送禮都適用！

「唔係啊馬」肌肉猛「男」公仔

維園年宵必行必食推介【3】「馬上有錢」小馬金元寶吊飾

這隻可愛小馬吊飾（$48）背上飾有金元寶，造工精緻，寓意「馬上有錢」，價格亦算公道。

維園年宵必行必食推介——揮春類

維園年宵必行必食推介【4】Dustykid硬膠揮春

本地插畫家「Dustykid 塵」亦有擺檔，現場擁有超過80款揮春，包括最新繪製35款塵揮春（$25），以及創新又環保的「硬膠揮春」（$78）。揮春祝賀語融合傳統祝福與港式幽默，更大玩食字「逢凶化『Luck』」，十分搞笑！

維園年宵必行必食推介【5】即影即有揮春

「馬相到」年宵攤檔主打即影即有揮春（$20起），可以即場選擇道具拍攝即影即有，然後將照片放入福字揮春中，再自行裝飾或寫上祝福語，每張揮春獨一無二，新年過後也可以將照片留為紀念！

即影即有揮春（陳映蓉攝）

維園年宵必行必食推介【6】手繪立體揮春

貓奴必買！日系風格的手繪立體揮春（$68起）有可愛的貓貓及馬仔圖案，並配有不同賀年祝福語，立體設計別具特色！

手繪立體揮春（陳映蓉攝）

維園年宵必行必食推介【7】抱抱犬揮春

香港原創IP「抱抱犬」呈獻一系列特色萌寵揮春（$20，買5送1），包括以香港傳統小食設計的美食揮春，以及全家「福」揮春。

維園年宵必行必食推介——文創類

維園年宵必行必食推介【8】「鵝多茄」巨型公仔+色色花生吊飾

「理體! O馬家姐」呈獻一系列以「時令瓜果」為主題的公仔吊飾，包括韓文「어떻게 （怎麼辦）」的廣東話諧音「鵝多茄」公仔（$168起），真實還原茄子企鵝造型，更有多款大小選擇，最大的幾乎有半個人咁高！另外還有可愛的「色色花生」吊飾（$68）。

維園年宵必行必食推介【9】二創Pokémon卡掛飾＋搞笑字句服飾

「人際關係有限公司」年宵攤檔推出一系列自家設計的Tee及毛衣（$150起），上面印有有趣的字句設計，如「九龍半賭」、「速逃会社企画」等，還有二創Pokémon卡掛飾，一套26款，可以盲抽（$30）或自選（$50），卡面上印有「你個ex」、「社畜」、「毒L」、「避酒大師」等字樣及圖案，可以用來送給最適合卡上身分的朋友！

維園年宵必行必食推介【10】水泥納米樓

「無瑣事事事務所」攤位別具特色，完美還原地產舖銷售手法，張貼了一張張水泥納米樓的售樓宣傳單張，水泥納米樓（$30）有井字型公屋、南昌押、鐘樓等選擇，更貼心附有放大鏡可以觀看細節！攤位另有提供面積大一點的水泥模型，造工比「納米樓」更精緻。

維園年宵必行必食推介【11】創意鐵牌+社畜Totebag

「鐵皮工作室」主打一系列融入香港特色及語錄的創意鐵牌（$100），可以當成揮春亦可裝飾家居。除了鐵牌外，「鐵皮工作室」今年在年宵攤位亦推出不同Totebag款式（$100，或買滿$300送），包括社畜必買的「勿多勞」及「好好生活」等。

維園年宵必行必食推介【12】情緒價值滿滿！傳統小食公仔

「爐氣小食檔」售賣一系列傳統小食公仔（$70起），店面設計還原傳統街邊小食檔風格，在選購時店員更比足情緒價值，會詢問是否需要辣椒油或豉油，體驗十分特別！

維園年宵必行必食推介【13】舞獅公仔

扯線舞獅公仔$98，放在地上拖著走的時候真的有舞獅的感覺！

維園年宵必行必食推介【14】挑戰成功送「發」潔布

有年宵攤檔提供別具特色的遊戲體驗，只要能夠還原「嚦咕嚦咕新年財」的經典場面，即可獲贈「發」潔布一塊，每人更有3次機會！就算挑戰不成功，一塊「發」潔布也不過$15，買來過年實用又好意頭！

維園年宵必行必食推介【15】創意貓抓墊

貓貓都好賀年禮物！創意貓抓墊（$99）有不同港式風格設計，防滑防抓防拆家，絕對是實用禮物之一！

創意貓抓墊（陳映蓉攝）

維園年宵必行必食推介【16】寵物衣服

本地品牌「MOMOJI」在年宵推出一系列貓貓狗狗的賀年衣服（$100起），是買新衫比毛孩扮靚靚去拜年的最好機會！

寵物衣服（陳映蓉攝）

維園年宵必行必食推介——美食類

維園年宵必行必食推介【17】即製花生糯米糍

傳統小食即製花生糯米糍（$20），可以看著整個製作過程，熱辣辣的糯米糰裹上滿滿的花生碎非常足料，啖啖都可以吃到又脆又軟糯的口感！

維園年宵必行必食推介【18】手工即製拉絲龍鬚糖

手工即製拉絲龍鬚糖（$40），入口即融、甜而不膩，更帶有濃郁花生芝麻香！

維園年宵必行必食推介【19】焗蟹蓋+台灣雞翅包飯+燒茄子

年宵攤位內的焗蟹蓋、台灣雞翅包飯、燒茄子（$40），日常比較難吃到，食材足料，非常惹味！

維園年宵必行必食推介【20】桶裝棉花糖

桶裝棉花糖（$60）有不同卡通造型，例如大眼仔、Minion、企鵝等選擇。

桶裝棉花糖（陳映蓉攝）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略